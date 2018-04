Nové paměťové karty CF s rychlostí zápisu až 4MB/s

Jeden z celosvětově největších výrobců paměťových modulů nejrůznějších typů, společnost Apacer Technology, oznámila dokončení vývoje zatím nejrychlejší verze paměťových karet typu Compact Flash. Nové verze paměťových karet Compact Flash od Apacer Technology, respektive jejich řadiče, jsou až třikrát rychlejší než stávající CF karty, což by mělo výrazně zkrátit čekání zejména při zápisu a čtení digitálních fotografií a jiných větších objemů dat při práci s kartou v digitálním fotoaparátu či kapesním počítači. Apacer novou generaci karet Compact Flash pojmenoval Speedy Compact Flash. Kdy se ale přesně dostane na trh zatím není známo, stejně jako nebyla ohlášena cena tohoto typu paměťových karet.



Paměťové karty Speedy Compact Flash používají multitaskingovou technologii od SST (míněn je samozřejmě opět ATA Flash disk řadič obsluhují paměť a paměťové rozhraní), díky které je možné dosáhnout rychlosti zápisu dat až 4 MB/s, přičemž současné karty Compact Flash dosahují rychlosti kolem 1,2 MB/s. Společnost Apacer Technology připravuje i další paměťová řešení založená na stejném řadiči ATA Flash. Konkrétně by se mělo jednat o ATA Disk Chip (ADC) a ATA Disk Module (ADM), které by měly dosahovat rychlosti čtení až 5 MB/s a která budou určeny například pro set-top boxy, thin a terminálové klienty apod.