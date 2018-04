Nové Palmy - iPalm, Palm Vx a ty další

Spolu s licencováním operačního systému PalmOS se objevila přehršel novinek v oblasti populárních Palmů. S povděkem je třeba kvitovat, že samotný 3Com respektive jeho nová dceřinka Palm Computing (nově zodpovědná za Palm a PalmOS) neusnul na vavřínech a představil sám hned několik inovací. Kromě již dlouho očekávaného oficiálního přiznání vývoje barevné verze, se objevilo na scéně hned několik nových výrobků od Palm Computing i jeho nových konkurentů.

Pojďme se tedy podívat, co se událo nového ve světě nejrozšířenějších počítačů do dlaně, Palm/Pilotů.

Palm Vx

Asi největší důležitost bych přikládal Palm Vx - název napovídá, že jde o vylepšený a důvěrně známý Palm V. Palm Computing evidentně rozpoznal úspěch amatérsky rozšiřovaných Palm V na 8MB RAM a celou úpravu převedl do své výrobní strategie. Nyní můžete mít hezký Palm V s 8MB RAM i vy - a to pod jménem Palm Vx. K tomu přibyla možnost synchronizace přes infraport a maximální rychlost synchronizace 115,2 kbps díky novému PalmOS. Cena Palm Vx na americkém trhu se pohybuje okolo 450 USD.

Palm Vx bude znamenat jistě veliký úspěch - dnes bylo dilema managera, zda si pořídit representativně vypadající Palm V, nebo výkoný a pamětí nadupaný, nicméně nehezky plastový Palm IIIx. S Palm Vx je vybráno...

iPalm

iPalm se ve skutečnosti nejmenuje iPalm, ale Palm IIIe Special Edition, ale asi se nenajde médium, které by mu neřeklo iPalm. Jak již oficiální název vyjadřuje, jde o upravený Palm IIIe v iMac stylu - tedy v průhledném pouzdře. Opět jde o reakci na aktuální dění na trhu - po internetu se množí nabídky průhledných plastových pouzder pro Palmy, na eBay takto upravené Palmy frčí jak na drátkách a Palm Computing tedy jen naskakuje do trendu, aby mu dal oficiální zaštítění a záruku na i-like výrobek (tu jinak výrobek ztrácí výměnou krytu).

Pokud by se vám zachtělo váš Palm III/e proměnit v iPalm, pak račte - Palm Colour Shades accessory pack je k dispozici za cca. 13 USD, v Čechách jsem jej zatím neviděl.

Palm v barvě

O Palmech s barevným displejem se spekulovalo delší dobu - hlavní překážkou byl málo výkoný procesor Motorola DragonBall. Ten sice nekonzumoval tolik energie, jako výkoné procesory používané na WinCE a taktované nezřídka na desetinásobek DragonBallu, ale také neposkytoval dostatečný výkon pro použití barevného displeje a rozpoznávání písma.

O obojím se hovoří nyní, když Motorola ohlásila DragonBall VZ taktovaný na 33 MHz, s čímž by si již barevný displej vystačit mohl - 256 barev pro LCD displeje již bude podporovat. Další variantou je DragonBall EZ 20 MHz, předělávková verze stávajícího EZ na 16 MHz, i ten by LCD displej podporoval, ale za pomoci externích součástek, zatímco verze VZ 33 si poradí sama. Výhoda EZ 16 je, že je na trhu již nyní, zatímco VZ 33 bude k dispozici v průběhu ledna.

Handspring jakožto konkurent Palm Computing prohlásil, že nehodlá barvy ignorovat, což v překladu znamená, že na barevné verzi Palmů se pracuje. Palm Computing sám projevuje poměrně archaické sklony, ale přesto to vypadá, že podporu barvy do PalmOS hodlá dodělat - v této souvislosti se hovoří o verzi PalmOS 3.5. Pokud tedy půjde vše dobře, můžeme se na barevné Palmy a jejich klony těšit do poloviny příštího roku.

Handspring Visor a Visor Deluxe

O firmě Handspring se hodně mluvilo v době, kdy ji zakládali bývalí vývojáří Pilotů odešlí z 3Comu. Nyní představuje Handspring vlastně jedinou zásadní protiváhu Palm Computing, vyčleněné dcečince 3Comu zabývající se rozvojem PalmPilotí platformy.

Představená řada modelů Visor a Visor Deluxe používá operační systém PalmOS, je tedy plně kompatibilní s 3Com/Palm computing Palmy, přináší však některá rozšíření.

Velkou novinkou je podpora USB - díky tomu může synchronizace dat frčet výrazně rychleji.

Další novinkou, tentokráte rozpašitěji přijímanou, jsou takzvané Springboard rozšiřující sloty. Jde o vlastní proprietární rozhraní Handspringu pro rozšiřující sloty, do nichž bude možno (až budou na trhu) dávat další rozšiřující moduly metodou Plug-and-Play. Počítá se s tím, že Springboardy budou k dispozici na MP3 přehrávačích, pro GPS, pagery, paměťové karty, videohry nebo pro modemy. Na obrázku je 8MB extra FlashRAM.

Nepotřebujete žádnou software podporu, modul prostě zasunete a ono to běží. To je jistě klad. Nevýhoda je, že Springboardy nejsou nikde jinde podporovány a otázkou je, kolik výrobků se pro ně najde a co s nimi budete dělat v případě, když si je koupíte a Handspring si to s podporou Springboardů do příštích řad rozmyslí. Inu, proprietární řešení má své pro i proti.

Jak s cenou? Visor s 2 MB RAM za 149 USD, s kolébkou za 179 USD a model Visor Deluxe s 8 MB RAM za 249 USD; přitom ořezaný Palm IIIe stojí 230 USD. Ve výbavě je infraport i mikrofon, rozšířeny tedy byly i audioschopnosti.

TRGpro s Compact Flash slotem - další Palm klony

TRG byla až doposud známa svými rozšířeními paměťových desek, díky nimž se mimo jiné dal na Palmu rozchodit i Linux, samozřejmě v příkazové řádce a maličkými GUI. S postupující možností licencování PalmOS TRG připravilo vlastní klon Palmů TRGpro a jako všichni i TRG přidalo něco, co si myslelo, že bude mít smysl. A zdá se, že se trefilo. Totiž Compact Flash slot. Ten se používá například v digitálních fotoaparátech, ale dělají se pro něj již i síťové karty a například 340 MB pevný disk od IBM, to pro případ, že byste potřebovali opravdu hodně dat.

Jinak je TRGpro velmi podobné Palm IIIx, má pouze rozšířené audioschopnosti, má PalmOS 3.3 a 8MB RAM + 2 MB flash. Programovou nabídku rozšířil software pro zálohování dat na CF a také pro práci s Flash pamětí. Cena 330 USD.

A ceny?

Pokud opominu u nás nepoužitelný Palm VII s radiovým napojením do internetu (síť je jen v USA), je už mezi Palmy a jejich klony docela výběr. Navíc Palm Computing začal stahovat ceny tak, aby byl konkurenceschopný, takže ve Státech to nyní vypadá takto:

Palm V je nyní za 369 USD, původně stál 449 USD. Cena Palm IIIx spadla z 369USD na 299 USD a Palm IIIe nyní přijde na 179 USD zatímco ještě nedávno stál 229 USD. Jen pro pořádek, Palm VII stojí 499 USD.

Boom aplikací

Podobný boom zažívají nyní i aplikace pro Palmy - Palm je jedna z prvních malých mašinek, která má díky WAPmanu podporu WAP 1.1 - v redakci jsme to testovali, ale nějak nám to moc korektně nefunguje, nejde nám změnit adresa WAPGatewaye, což je docela chyba. Ale ještě nad tím bádáme.

Další hezkou aplikací je Penop - možnost, jak bezpečně autorizovat například platební příkazy unikátním rozlišením vašeho podpisu. Elektronický podpis je další vstupenkou pro Palmy do velkého světa.

Pro zájemce o počítače do dlaně je Palm platforma stále přitažlivější a je vidět, že WinCE nástupu se Palm brání zatím statečně a dlužno říci, že i hravě...