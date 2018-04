Nové označení pro Windows Mobile: standard, classic a professional

U současné verze operačního systému Windows Mobile 5.0, stejně jako u předchozích variant, se vždy název doplňoval podle zaběhnutého modelu. Například pro běžné chytré telefony se uváděl dovětek for Smartphone, pro komunikátory for Pocket PC Phone Edition a pro klasická PDA for Pocket PC.

U připravované vylepšené verze operačního systému od Microsoftu s označením Windows Mobile 6.0 se podle nizozemského serveru jednotlivá označení změní. Mělo by to zjednodušit a zlehčit pojmenování jednotlivých kategorií přístrojů s tímto operačním systémem.

Nově bude operační systém pro chytré telefony bez dotykového displeje označován jako Windows Mobile 6.0 Standard. Operační systém pro komunikátory s dotykovým displejem ponese označení Windows Mobile 6.0 Professional a operační systém pro PDA bez telefonního modulu pak Windows Mobile 6.0 Classic.

Nový operační systém by se měl na trhu objevit v prvních zařízeních v první polovině letošního roku.