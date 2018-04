Operační systémy v roce 2013: do Googlu se zakousne konkurence

Podle odhadů analytické společnosti IDC se letos operační systém Android propracoval už k 75% podílu na trhu mobilních operačních systémů. Takové dominance si před lety užíval dnes již odepsaný operační systém Symbian.

Konkurence se pochopitelně snaží růst Androidu zastavit a právě změna, která se udála v posledních letech, jí stále dává naději, že i ona si může ukousnout výrazný kus trhu pro sebe.

Momentálně má Android jen jednoho významného konkurenta, kterým je iOS od Applu. I Apple samozřejmě doufá, že se mu podaří současný nárůst Androidu zastavit, ale dnes se budeme věnovat ostatním systémům, které se teprve na konfrontaci s tím nejúspěšnějším chystají.

Microsoft chce pozici v Top 3

Zcela jasné ambice zatopit v současnosti nejrozšířenějším operačním systémům má Microsoft. Jeho Windows Phone 8 jsou konečně důstojným soupeřem pro v současnosti nejoblíbenější dvojici. Microsoft zcela jasně prohlašuje, že chce být tou třetí možností, po které dnes tak často uživatelé a především mobilní operátoři volají. Dominance Androidu a drsné diktování podmínek ze strany Applu totiž operátorům úplně nevyhovují.

Microsoft to však nebude mít s novými mobilními Windows vůbec lehké. Důvodů je několik: od netradičního uživatelského prostředí, které nemusí zdaleka všechny oslovit, přes image Microsoftu až po fakt, že předchozí verze 7.x u uživatelů neuspěla. Otázkou je, zda kvůli jejím nedostatkům, malému množství hardwaru nebo jiným důvodům.

Příští rok by se však mohl konečně pravý potenciál Windows Phone ukázat. Microsoft může těžit z jednotného uživatelského prostředí z nových stolních Windows 8, z masivní reklamní kampaně a také ze zvýšeného zájmu výrobců. Telefony s WP7 sice původně představilo více výrobců než teď přístroje s WP8, ale v nabídce tyto modely nehrály příliš důležitou roli (s výjimkou Nokie).

Teď to však výrobci s WP8 přístroji myslí vážně a k trojici Nokia, HTC a Samsung se mají přidat počátkem příštího roku další, například čínský Huawei a jeho domácí soupeř ZTE.

BlackBerry už koncem ledna

Zpět na výsluní se bude chtít vrátit i kanadská společnost Research In Motion (RIM), která se v poslední době podobně jako Nokia potácí ve velkých potížích. Její smartphony BlackBerry totiž nezachytily mohutný nástup dotykových přístrojů a dosavadní verze operačního systému BlackBerry OS už ztrácí i v uživatelské přívětivosti.

Již nějakou dobu však BlackBerry vyvíjí novou verzi svého systému, nazvanou BlackBerry 10. Ta má být zcela novou kapitolou v historii firmy a s dosavadními verzemi nebude mít v podstatě vůbec nic společného. Na rozdíl od mohutných javových základů stávajícího provedení je novinka založená na systému QNX, který posloužil už jako základ pro systém v tabletu PlayBook a který je používán třeba v automobilových infotainmentových systémech.

Uvedení nového systému BlackBerry 10

BlackBerry 10 slibuje řadu moderních funkcí a nové uživatelské prostředí, které přinese řadu příjemných novinek. Jediným problémem nového systému je jeho oddalování. Teď už snad zná BlackBerry definitivní termín představení. Mělo by k němu dojít 30. ledna.

Zatím však nevíme, jestli výrobce zároveň představí i nový hardware, který by se mohl v krátké době začít prodávat. Naše informace napovídají tomu, že se objeví i nové telefony. S nimi chce RIM oslovit firemní zákazníky, kteří mu doteď zůstali věrni (a na které chce útočit i Microsoft, zatímco Android se u nich nechytil). Nově však chce více zaútočit i na běžného konzumenta. I BlackBerry by totiž bylo rádo "tím třetím".

Sailfish je nový pokus z Finska

Kdysi dominantní Symbian, k jehož rozvoji nejvíce přispěla finská Nokia, je už dnes v podstatě mrtvou záležitostí. Ve Finsku se však rodí nový operační systém, který vychází ze systému MeeGo. Ten byl opět v podstatě dítětem Nokie, tentokrát ve spolupráci s Intelem.

Společnost Jolla založili právě bývalí zaměstnanci Nokie, kteří se na vývoji MeeGo podíleli. Jejich operační systém Sailfish má zabodovat především rychlým a jednoduchým multitaskingem a podporou androidích aplikací.

Operační systém Jolla Sailfish

Jolla se tváří velmi ambiciózně a kromě vlastního smartphonu bude systém nabízet i ostatním výrobcům jako open-source. Firma je malá, ambice má však velké a snaží se vystoupit z řady podobných pokusů, které se většího úspěchu nedočkaly. Sailfish však minimálně zpočátku nebude systémem, který by bral Androidu zákazníky po desítkách procent.

Zaměření na levné smartphony

Příští rok bychom se také měli dočkat prvních smartphonů s operačním systémem Firefox OS. Tentokrát ovšem nejde o systém pro ty nejvýkonnější chytré telefony. Doménou operačního systému Firefox, který je postaven kompletně okolo podpory HTML 5, totiž mají být levné chytré telefony. Dokonce úplně ty nejlevnější, jejichž cena se pohybuje zhruba kolem 1 500 korun.

Operační systém Firefox OS

Předností Firefox OS je velmi dobré sladění s hardwarem a relativní hardwarová nenáročnost. Firefox je systém, který má navíc vcelku slušnou podporu mobilních operátorů, velký zájem má například celá skupina Telefónica. Nedávno také vyšlo najevo, že telefony s tímto operačním systémem připravuje také čínské ZTE, specialista na dostupné chytré mobily.

Samsung kuje Tizen

Poté, co Nokia vycouvala ze spojenectví s Intelem a ze spolupráce na systému MeeGo, se Intel spojil s korejským Samsungem. Společnými silami vyvíjí operační systém Tizen, který má u Samsungu nahradit jeho vlastní systém Bada. První smartphone s Tizenem se má opět objevit v roce 2013 a kromě chytrých telefonů má tato novinka zamířit třeba i do chytrých televizí od Samsungu.

Samsung GT-i9500 s OS Tizen 1.0 Larkspur

Konkrétní plány Samsungu s tímto operačním systémem však známy nejsou. Firma na poli operačních systémů očividně ráda experimentuje. Kromě Androidu si stále nechává prostor i pro expanzi Windows Phone a mimo vlastní Badu firma vyráběla například i linuxové smartphony pro operátora Vodafone.

Tizen by se však mohl stát cestou k nezávislosti Samsungu na Googlu. Pokud by totiž systém dostal jeho současné prostředí TouchWiz a umožnil podobně jako Jolla Sailfish běh klasických androidích aplikací, měl by Samsung u svých telefonů pod kontrolou nejen hardware, ale kompletně i software. Uživatelé by si přitom nemuseli vůbec ničeho všimnout.

Zapomenutý webOS

Šancí na život se úplně nevzdává ani operační systém webOS, tentokrát už ve formě Open webOS, tedy jako další open-source systém. Vývoj systému pokračuje, zatím však víme velmi málo o jeho možných aplikacích v praxi.

Kdysi velmi nadějný systém trochu překvapivě odepsal jeho nový majitel HP krátce poté, co se první zařízení uvedená na trh pod jeho taktovkou ukázala jako nedoladěná.

Již nevyráběné přístroje s operačním systémem webOS

HP si stále webOS nechává jako určitou možnost a firma sama prohlašuje, že i přes minulé neúspěchy se chce do světa smartphonů a tabletů vrátit. Otázkou je, zda to však bude s operačním systémem s původem u Palmu, nebo zda zvolí některé z řady dalších řešení. Každopádně zatímco uvedení přístrojů s některým z výše zmíněných systémů je v příštím roce prakticky jisté, u webOS žádnou jistotu nemáme.