Nové Nokie živě – firemní mobil a zlevněná klasika

Příliš experimentovat se nevyplácí. To již v Nokii nějaký ten pátek vědí a proto všechny letos představené novinky mají poměrně konzervativní vzhled. Pravděpodobně nadobro jsou pryč časy experimentálních kreací, které Nokia chrlila na trh poslední dva roky. Výstředním designem se pochlubí jen telefony ze segmentu stylových. A mezi ně obě novinky rozhodně nepatří.

Nokia 6021

Jak již bylo několikrát uvedeno, Nokia 6021 je přímý příbuzný modelu 6020. Vzhled je u obou telefonů téměř shodný, rozeznáte je jen podle zadní části, na které modelu 6021 chybí objektiv fotoaparátu. Jeho absence se na první pohled může zdát nelogická, Nokia má ale prosté vysvětlení. O tento telefon je prý velký zájem mezi firemní klientelou. Jde o mobil pro zaměstnance, u kterých není žádoucí mobil s fotoaparátem. Jamesové Bondové v řadách zaměstnanců tak budou mít práci hodně ztíženou.

Naopak si firemní zákazníci přáli mít telefon střední třídy s Bluetooth a tak jej Nokia do tohoto modelu přidala, ač původní verze 6020 jím nedisponuje. Chybějící fotoaparát a naopak přidané Bluetooth jsou jediné dva rozdíly, které novinku od původního modelu odlišují. Rozdílná bude pak už jen cenovka. Nový model bude levnější a to zhruba o 1 000 Kč. Jeho cena byla pro náš trh předběžně stanovena na 7 000 Kč včetně DPH. Model 6020 nyní stojí přibližně o 1 000 korun více. Nokia 6021 se začne prodávat v květnu a je otázkou, jaká bude v té chvíli cena modelu 6020, možná že rozdíl nebude vůbec žádný.

Parametry Nokie 6021 najdete zde.

Nokia 6021 je povedený mobil. Jeho vzhled navazuje na populární Nokii 6230. Nenajdeme na něm žádné výstřelky, jen jednoduché tvary a linky. Klávesnice je pohodlná, výhrady nemáme ani k joysticku. Kryty telefonu jsou výměnné a teoreticky je bude možné zaměnit s kryty z modelu 6020. U předního krytu nebude problém žádný, ale u zadního bude buď chybět, nebo přebývat, krycí sklíčko objektivu.

Pokud vás nová Nokia 6021 zaujala, doporučujeme vám naší podrobnou recenzi modelu 6020. Až na dvě výše zmíněné funkce jsou oba telefony stejné. Patříte-li mezi zaměstnance a ve vaší firmě je značka Nokia oblíbená, je pravděpodobné, že se této novinky dočkáte výměnou za dosluhující Nokie 6210 a 6310. Pokud vám již zaměstnavatel koupil model 6230, nemusíte být smutní, umí toho více, než tato novinka.

Nokia 6030

Druhou aktuální novinkou Nokie je model nižší třídy 6030. Podle včerejší oficiální tiskové zprávy měl stát zhruba 5 400 Kč včetně daně. To se nám zdálo příliš a české zastoupení značky naše domněnky potvrdilo. Telefon prý bude stát asi 4 000 Kč včetně daně, což už je, vzhledem k jeho schopnostem, přijatelná suma. Nokia má s tímto modelem velké plány a to především na předvánočním trhu. Měl by totiž navázat na úspěchy modelu 3510i, který patřil po dva roky k nejprodávanějším modelům výrobce.

Parametry Nokie 6030 najdete zde.

Nokia 6030 se jiným modelům značky příliš nepodobá. Je možné, že tento nový design předznamená vzhled dalších nových modelů výrobce. Ve skutečnosti telefon vypadá lépe, než na obrázcích. Použité materiály jsou kvalitní a stříbrné linky na boku mu dodávají nádech luxusu. Jen ta zlatá barva, v níž byl testovaný model vyveden, asi nebude každému zákazníkovi po chuti. Výrobce ale připravil několik dalších barevných variant a navíc kryty jsou výměnné. Převlečení mobilu tak bude otázkou sekund a několika utracených stokorun za nový kryt.

Opět musíme pochválit použité materiály, jsou kvalitní – lepší, než u některých předchozích modelů výrobce. Nokia pochopila, že většina zákazníků chce „co nejvíce, za co nejméně peněz“.Bez výhrad je i zpracovaní a alfanumerická klávesnice. Naopak joystick nás nenadchnul. Při ovládání telefonu jakoby překáží a o přehmaty asi nebude nouze. Zajímavostí je i nový konektor, který jsme zatím na žádném modelu výrobce neviděli. Pravděpodobně se bude jednat o nový standard pro levnější modely Nokie. Konektor vypadá jako mini USB a možná jím opravdu je. V tom případě zaslouží Nokia pochvalu.

Výbava telefonu je průměrná, zhruba odpovídá ceně telefonu. Někomu se bude líbit integrované FM rádio, které je ale monofonní, jiní spíš ocení Javu, nebo hlasité handsfree. Telefon má dále GPRS třídy 6, které ale asi bude možné použít jen pro MMS a Wap. Kalendář, telefonní seznam a další funkce mají, pro Nokii, tradiční podobu. Až na drobnosti se neliší ani menu telefonu. Displej se nám moc nelíbil, v dané cenové třídě ale bude patřit k průměru. Nokia 6030 se začne prodávat v srpnu.

Poslední novinku Nokie, model 6230i, jsme vyzkoušeli v tomto článku.

Další fotografie: