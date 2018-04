Nové Nokie se zatím skrývají v mlze

Zatímco mnozí výrobci pouští do světa předběžné zprávy o tom, čím nás letos na veletrhu CeBIT překvapí, Nokia drží většinu informací v tajnosti. Na veřejnost tak prosakují jen nejasné náznaky a v mlze nepravd se snadno skryje kapka skutečnosti. Ze stínů nejistot se ale přeci jen vylouplo několik modelů, o nichž se již ví alespoň něco. Jde o již mnohokrát zmiňovanou 9210 , a navíc ještě 3330, 6310 a 8310. Všechny informace jsou však naprosto neoficiální a firma Nokia nechce zatím nic prozradit.

Fotografie nových modelů k dispozici nejsou, ale podle prvních údajů je již zřejmé, které nové funkce tyto telefony uživatelům nabídnou. Nokia 3330 je vlastně nástupcem oblíbené 3310 a měla by se na trhu objevit již poměrně brzy, asi v půlce tohoto roku. Oproti svému předchůdci však již bude podporovat WAP, který u 3310 překvapivě chyběl. Také by mělo být vylepšené používání log a symbolů skupin volajících – pevné obrázky by měly nahradit jednoduché animace. Více detailních informací o tomto typickém low-endovém telefonu zatím není k dispozici. Škoda jen, že ve srovnání s Motorolou Nokia zatím do svých nových levných telefonů technologii rychlého přenosu dat GPRS (General Packet Radio Service) zřejmě implementovat nebude.

Nicméně, tento nedostatek dohání díky dražším manažerským modelům – 8310 a 6310. Jak označení napovídá, i tyto telefony vycházejí z předchozích přístrojů, které měly ve svém označení na druhém místě dvojku místo trojky. Nokia 6310 bude podporovat kromě běžných vymožeností, které zdědila po svém předkovi (organizér, IrDA port, WAP atd.), navíc také podporu dvou nových technologií, GPRS a bluetooth. K modelu 6210 lze dnes přikoupit baterii, která obsahuje bluetooth čip, nový typ však bude mít tento prostředek bezdrátového spojení mezi zařízeními přímo v sobě. Na 6310 si ovšem budeme muset ještě počkat, až na konec roku 2001.

Také 8310 bude umět přenášet data za pomoci GPRS a narozdíl od 8210, která byla uvedena v době, kdy ještě WAP nevládl světu, bude již osmtřidesítka WAP podporovat. Navíc se bude moci pochlubit také jednou zábavnou, nepříliš často integrovanou funkcí v podobě přijímače FM rádia. Kromě toho, že by se tento telefon měl objevit koncem třetího čtvrtletí roku 2001, se neví již nic přesnějšího.

Po CeBITu již budeme chytřejší. Tam totiž Nokia svoje nové telefony hrdě představí. Zda půjde přesně o tyto modely, vlastně není úplně jisté, ale o tom, které technologie na nás v Hannoveru čekají, není pochyb. V každém případě uvidíme kromě těchto modelů také již dávno ohlašovaný, ale zatím stále oddalovaný barevný komunikátor 9210. Tešme se, co Nokia nakonec vytáhne z rukávu.