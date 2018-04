Nové Nokie pro příští týden i příští rok

První záříjové dny budou patřit konferenci Nokia World 2009 v německém Stuttgartu. Společnost Nokia tam představí dlouho očekávané modely mobilních telefonů. Novinky jsou utajované, některé z nich se ale již pomalu odhalují. Známe i několik modelů plánovaných do budoucna.

Tím odhaleným přístrojem je linuxová Nokia N900, kterou výrobce představil ve čtvrtek. Ve Stuttgartu budou mít zájemci možnost se s přístrojem seznámit blíž. Podrobné informace o Nokii N900 čtěte zde: Nokia chystá zabijáka N97. Novinka N900 běží na Linuxu.

V Německu také Nokia ukáže i čerstvě představený netbook s názvem Booklet 3G (další informace zde: Revoluce u Nokie. Představila svůj první notebook s integrovaným 3G). Spekulovalo se o tom, že Nokia notebooky a netbooky zařadí do řady Cseries. Po představení je ale jasné, že toto označení bude použité pro nějakou novou, dosud neznámou řadu. Prvního zástupce se můžeme dočkat rovněž už příští týden.

Druhou novou sérií bude Xseries. První model Xseries by měl být nástupcem současného modelu 5530 XpressMusic. Nabídne stejný design i funkce, pravděpodobně však bude navíc podporovat GPS.

Téměř jistou novinkou pro událost Nokia World je model N97 mini. Informací o něm je na internetu již spousta, oficiální však žádné. Jasné je, že půjde o zmenšenou variantu N97 s mírně horší výbavou.

I u dalších novinek do budoucna hodlá Nokia vsázet na dotykové displeje. Dočkat se máme dotykových modelů Nseries i Eseries. U Nseries ještě v tomto roce, Eseries v roce příštím. Některý z budoucích modelů dostane kapacitní displej. Výhledově jsou také v plánu nejnovější OMAP3 procesory.

Linuxový model N900 by měl asi po devíti měsících doplnit další s předpokládaným označením N920. Linuxovou platformu Maemo bude Nokia používat u svých špičkových telefonů, zatímco se bude Symbian posouvat směrem do nižších tříd telefonů. Nokia tak Symbian neopouští, jen jej postupně posune do jiných segmentů trhu. Na nějakou dobu ale prý Nokia opustila myšlenku zabudování xenonového blesku do některého ze svých modelů. Prý o tento prvek není zájem.