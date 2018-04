Nové Nokie pod drobnohledem

O nových Nokiích na CeBITu jsme již psali, nyní vám přinášíme detailní pohled do stánku Nokie. Především uvidíte, jak Nokie vypadají, co umějí, a zjistíte, že jejich menu je podezřele podobné tomu starému známému, které je vidět na Nokiích z minulého roku. To vše díky videoreportáži, která je součástí tohoto článku.