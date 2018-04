Nové Nokie, Philips a miniaturní Panasonic

čtvrtek, 19. června 2003 00:00

Bude se nové véčko od Sony Ericssonu jmenovat Z610?

Podle zdrojů blízkých společnosti Sony Ericsson, většinou velmi dobře informovaných, by se nové véčko výrobce mělo jmenovat Z610. O tom, že Sony Ericsson chystá nové véčko, se ví již poměrně dlouho a to i informace, že tento model nabral neplánované zpoždění. Původně měl být představen již na začátku léta, podle posledních informací jej výrobce představí až na podzim letošního roku. Jak již označení napovídá, mělo by se jednat o funkčně stejně vybavený telefon, jako je model T610, konstrukce přístroje ale bude rozvírací. Spolu s ním by měl být představen nástupce modelu T200 - s největší pravděpodobností varianta amerického modelu T226 a také nástupce modelu T100 s barevným displejem.