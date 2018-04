Nové Nokie odhaleny - spousta paměti a navigace hrají prim

Nokia N96 – N95 s 16 GB paměti a televize

Nejlépe vybavenou Nokií na současném trhu se stává model N96. Tento model vychází z již tak dobře vybavené Nokie N95 a přidává několik vylepšení. Zásadní změnou je podpora příjmu digitální televize ve standardu DVB-H. Vylepšen byl i operační systém. Novinka používá operační systém Symbian s nadstavbou S60 třetí edice Feature Pack 2.

Konstrukce Nokie N96 je obdobná jako u předchůdkyně N95, když je možné telefon vysouvat na obě strany. Na vrchní části jsou ovladače multimediálního přehrávače. Rozměry novinky jsou 103 x 55 x 18 milimetrů a hmotnost má hodnotu 125 gramů.

Displej s rozlišení QVGA dokáže zobrazit 16 milionů barev. Úhlopříčka displeje je 2,8 palce. Fotoaparát s rozlišením pět megapixelů používá optiku Carl Zeiss. Nechybí dual LED blesk. Videa můžeme pořizovat až v rozlišení VGA v kvalitě 30 fps. Do fotografií je možné přidávat souřadnice místa kde byly pořízené díky vestavěné A-GPS navigaci.

Samozřejmě nechybí hudební přehrávač a FM rádio. Hudbu lze poslouchat i přes klasická sluchátka díky konektoru Jack 3,5 milimetru. Telefon má také vestavěné 3D stereo reproduktory. Pro uložení multimedií má nová Nokia připravenou obří paměť s kapacitou 16 GB, kterou lze dále zvětšovat pomocí paměťových karet formátu microSD.

Ve výbavě dále najdeme podporu N-Gage her a na internet se můžeme připojit přes wi-fi. Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth (nechybí stereo profil A2DP), nebo pomocí USB datového kabelu. Nokia N96 má microUSB konektor a podporuje USB 2.0.

Telefon pracuje ve dvou pásmech sítí třetí generace UMTS (900/2100 MHz), ve kterých podporuje datové přenosy HSDPA. Podporovány jsou rovněž všechny čtyři používaná pásma GSM včetně datových přenosů EDGE.

Nová Nokia N96 se začne prodávat až ve třetím čtvrtletí letošního roku za cenu okolo 16 000 korun.

Nokia N96 technická specifikace:

Rozměry: 103 x 55 x 18 milimetrů

Hmotnost: 125 gramů

UMTS 900/2100 MHz

GSM 850/900/1800/1900 MHz

HSDPA

EDGE

Operační systém Symbian S60 třetí edice Feature Pack 2

Displej: TFT; QVGA; 16 milionů barev; 2,8 palce

Fotoaparát: pětimegapixelový; Carl zeiss, Dual LED blesk

VGA videonahrávky 30 fps

Hudební přehrávač

FM rádio s RDS

Digitální televize DVB-H

wi-fi 802.11 b/g

UPnP

Bluetooth 2.0 (A2DP)

microUSB 2.0

A-GPS navigace

Audio konektor 3,5 mm

Stereo reproduktory

TV výstup

Podpora N-Gage

Nokia web browser

RSS čtečka

E-mailový klient

Vestavěná paměť: 16 GB

Paměťové karty microSD

Výdrž v pohotovostním stavu: až 220 hodin

Hovorový čas: až 220 minut

Přehrávání hudby: až 14 hodin

Přehrávání videa: až pět hodin

Sledování TV: až čtyři hodiny

Nokia N78 – nástupce N73 s GPS navigací

Další představenou novinku N78 můžeme označit za nástupce populárního modelu N73. Stejně jako on má nová Nokia N78 ve výbavě 3,2 megapixelový fotoaparát. Ten používá optiku Carl Zeiss. Videonahrávky lze pořizovat v maximálním rozlišení VGA, ale v kvalitě pouze 15 fps.

Displej modelu N78 má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Stejně jako Nokia N96 má i model N78 nový operační systém Symbian S60 třetí edice Feature Pack 2. Rozměry telefonu jsou 113 x 49 x 15,1 milimetru a hmotnost má hodnotu 101,8 gramu.

Ve výbavě se nachází A-GPS navigace (do fotografií lze vkládat lokace), bezdrátové připojení na internet wi-fi, FM rádio a hudební přehrávač. Hudbu je možné poslouchat díky FM transmitteru i na stereo soustavě v automobilu. K dispozici je konektor Jack 3,5 milimetru a vestavěné stereo reproduktory.

Telefon je připraven pro hry N-Gage.Vestavěná paměť má kapacitu 70 MB, kterou lze zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD. Telefon pracuje ve dvou pásmech UMTS 900/2100 MHz a podporuje datové přenosy HSDPA. Ve všech čtyřech pásmech GSM jsou podporovány datové přenosy EDGE.

Nová Nokia N78 se začne prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku za cenu okolo 10 000 korun.

Nokia N78 technická specifikace:

Rozměry: 113 x 49 x 15,1 mm

Hmotnost: 101,8 gramu

UMTS 900/2100 MHz

GSM 850/900/1800/1900 MHz

HSDPA

EDGE

Operační systém: Symbian S60 třetí edice Feature Pack 2

Displej: TFT; QVGA; 16 milionů barev; 2,4 palce

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; Carl Zeiss; autofokus, LED blesk

Videonahrávky VGA v kvalitě 15 fps

Hudební přehrávač

FM rádio

FM transmitter

Vestavěné stereo reproduktory

Jack 3,5 mm

Bluetooth 2.0

microUSB 2.0

wi-fi 802.11 b/g

A-GPS

N-Gage

Nokia web browser

RSS čtečka

E-mailový klient

Vestavěná paměť 70 MB

Paměťové karty microSD

Výdrž v pohotovostním stavu: až 320 hodin

Hovorový čas: až 260 minut

Přehrávaní hudby: 24 hodin

Nokia 6210 Navigator – rozhodně se neztratíte

I další dvě představené noviky od Nokie disponují operačním systémem Symbian S60 3rd Edition, ačkoli je výrobce nezařadil ani do jedné z tradičních řad N nebo E. Nokia 6210 Navigator je nástupcem poměrně populárního a i námi oblíbeného modelu 6110 Navigator.

Stejně jako on nabízí novinka vysouvací konstrukci a podporuje sítě třetí generace včetně nadstavby HSDPA. Novinkou je vestavěný pohybový senzor, pomocí kterého umí telefon automaticky natáčet obraz na displeji. Senzor je ale také využíván pro funkci kompasu, která usnadní navigaci především při pěší turistice.

Nokia 6210 Navigator také opustila navigační program Route 66, který se nabízel u předchůdce, a přiklonila se k stájovému softwaru Nokia maps. Výhodou je, že jsou mapy zdarma a uživatel si může stáhnout přesně ty, které potřebuje. Nevýhodou je ovšem fakt, že za samotné použití navigace si musíte předplatit.

Oproti svému předchůdci nabízí novinka i lepší fotoaparát – ten má tentokrát rozlišení 3,2 megapixelu. K fotografiím si můžete ukládat i GPS souřadnice místa, kde byly pořízené. S telefonem se bude dodávat paměťová karta microSD s kapacitou 1 GB, telefon však pojme karty až do velikosti 8 GB.

Pro připojení k počítači budete používat micro USB kabel nebo třeba technologii Bluetooth 2.0. Samozřejmostí je i podpora stereo profilu A2DP. Připojit můžete i klasická sluchátka, ovšem ta svá pouze přes redukci – telefon má konektor jack 2,5 mm.

Nokia 6210 Navigator by se měla začít prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku a to za cenu 300 Eur bez daně. To je asi 7800 korun bez daní. Očekáváme však, že se při startu prodeje na našem trhu cena vyšplhá přes laťku 10 000 korun.

Nokia 6210 Navigator - technická specifikace:

Rozměry: 103 x 49 x 14,9 milimetru

Hmotnost: 117 gramů

UMTS 900/2100 MHz

GSM 850/900/1800/1900 MHz

HSDPA 3,6 mbit/s

EDGE/GPRS

Operační systém: Symbian S60 třetí edice Feature Pack 2

GPS/A-GPS

Displej: TFT; QVGA; 16 milionů barev; 2,4 palce

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; automatické ostření; LED blesk

Hudební přehrávač

FM rádio

Jack 2,5 milimetru

Vestavěná paměť 120 MB

Paměťové karty Micro SD (1 GB v balení)

Bluetooth 2.0 (A2DP)

microUSB

USB Mass Storage

Výdrž v pohotovostním stavu: až 244 hodin

Hovorový čas: až 220 minut

Přehrávaní hudby: 9 hodin

Nokia 6220 Classic – nenápadný fotomobil

Nokia 6220 Classic je pokračovatelem nenápadného chytrého telefonu 6120 Classic. Novinka opět sází na nenápadný vzhled a malé rozměry, které vůbec neprozrazují fakt, že by mohlo jít o smartphone. Svými rozměry 108 x 47 x 15 mm a hmotností 90 gramů opravdu 6220 Classic zapadne mezi hromady běžných mobilů.

Nenápadný Classic však přináší špičkovou výbavu, která se může směle rovnat s multimediální Nokií N82. Classic od ní přebírá pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, xenonovým bleskem a aktivní krytkou nebo třeba integrovaný GPS modul. Stejně jako u 6210 Navigator můžete pořízené fotografie opatřit jejich GPS souřadnicemi.

Chybí snad jen wi-fi a Nokia se také nechlubí přítomností pohybového senzoru. Ten tak pravděpodobně chybí. Nepřijdete však o podporu EDGE nebo sítí třetí generace včetně HSDPA.

Menší rozměry znamenají, že konektor jack je opět 2,5 mm, micro USB konektor pro připojení k počítači se již stal u Nokií standardem. Nechybí opět ani Bluetooth 2.0 s podporou profilu A2DP.

Na Nokii 6220 Classic si ovšem trochu počkáme – start prodeje je naplánován až na třetí čtvrtletí letošního roku. Cena bude začínat na 325 eurech bez daně, tedy asi 8500 korunách bez DPH.

Nokia 6220 Classic - technická specifikace: