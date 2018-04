Nové Nokie neumějí pracovat s Eurotel Go

Pokud máte předplacenou kartu Eurotel Go a chcete ji používat s nejnovějšími mobiyl Nokia (3200, 3300, 6600), máte smůlu. Karty Go v těchto mobilech nefungují. Podle našich indicií mají problémy i další telefony, nicméně to v tuto chvíli nedokážeme jednoznačně potvrdit.

Většina mobilních telefonů v Evropě pracuje ve standardu GSM. Znamená to, že musí vyhovovat normám, které v sobě zahrnují výčet vlastností chování mobilu tak, aby ho bylo možné bez problémů používat. Tyto normy spravuje v ETSI (European Telecommunication Standardisation Institute) skupina GSM (Group Special Mobile). Jejich doporučení by měli ve vlastním zájmu dodržovat všichni výrobci technologie mobilních sítí, tedy mobilních telefonů i zařízení sítě, a nakonec i provozovatelé, tedy jednotliví mobilní operátoři. Ti se k tomu obvykle zavazují dobrovolně ve svých všeobecných obchodních podmínkách. V opačném případě se totiž snadno přihodí to, co v současnosti Eurotelu a Nokii. Nové Nokie nefungují s předplacenou kartou Go.

Nové Nokie nemají funkci AoC, kterou karty Go vyžadují

Pro správné fungování předplacené karty Go je nutné, aby mobilní telefon podporoval tři funkcionality, které jsou normalizovány v GSM fáze 2. Jedná se o SMS-MT, FDN a AoC, jinými slovy, jde o to, aby byl daný mobil schopný přijmout krátkou textovou zprávu, podporoval službu fixního telefonního seznamu a uměl pracovat s kreditem na kartě, tedy aby umožňoval jeho zadání buď pomocí PINu2, nebo speciální textovky, kterou zašle operátor po zakoupení kreditu. AoC se také stará o zobrazení zůstatku na displeji a jeho odečítání v průběhu hovoru. Nové telefony Nokia ale tuto poslední funkci nemají implementovanou, a proto s Goučkem nespolupracují.

Předplacené karty fungují u jednotlivých operátorů na různých principech. Problémy s novými Nokiemi nastanou pouze tehdy, jestliže operátor používá technologie Sicap, původem od Švýcarského operátora Natel-D. Ostatním systémům využívajícím služeb inteligentních sítí (IN) nebude chybějící AoC v telefonu vadit, takže s Twistem či Oskartou můžete tyto přístroje bez omezení používat.

Podle našich informací mají tyto potíže telefony Nokia 6600, 3200 a 3300. Neměli jsme sice možnost zatím tyto telefony podrobně otestovat, ale chybu ve spolupráci s předplatními kartami potvrdil i náš zdroj blízký švýcarskému Natelu-D, od kterého EuroTel před časem převzal způsob fungování předplacené karty, technologii Sicap. Problémy ale hlásí i čtenáři ze Slovenska, kteří používají tyto telefony s předplacenou kartou Easy, která je Go kartě Eurotelu velmi podobná.



Tisková mluvčí Eurotelu Diana Dobálová k nekompatibilitě uvádí: "V případě telefonů Nokia 6600 a Nokia 3200 bohužel došlo ke změně v základních parametrech softwarového vybavení ze strany výrobce bez toho, že by operátory předem informoval. Vzhledem k tomu, že funkce AoC je součástí GSM standardu, řešení problému bude věcí dalšího jednání s výrobcem, tedy se společností Nokia. Eurotel bude oba typy prodávat; telefony ale budou viditelně označeny samolepkou s informací, že s nimi nelze využít předplacenou službu Eurotel Go."

Na informační lince se ale dosud Eurotel k nekompatibilitě telefonů s Go nijak nehlásí. Slečna Michaela Chvojková, které jsme se dovolali na Go linku s dotazem, proč naše Nokia 6600 s předplacenkou nefunguje, jen vytrvale opakovala: "Váš problém nás nezajímá, telefon jste nezakoupili u nás". A to i přes několikeré opakování a námitku, že máme problém s používáním služby GSM, která by měla být podle Všeobecných podmínek poskytována v souladu s mezinárodními normami. Logem této skupiny norem, GSM, byla přitom označena i Nokia 6600, se kterou jsme měli problém.



Nokia má problémy s předplacenými kartami už delší dobu

Na otázku, proč tyto telefony funkci AoC nepodporují, nám do současné doby zástupci Nokie v České republice neodpověděli. Všechny Nokie od modelu 1610, která byla jedním z prvních u nás prodávaných modelů pro síť GSM, funkci AoC podporují. Pravdou ale také je, že se u některých novějších typů poměrně často vyskytovaly problémy se zobrazováním kreditu, které přetrvávají už od modelu Nokia 3310, což může mít pro uživatele sicapových předplacených karet (tedy i Go) občas za následek komplikace s nesmyslně zobrazeným kreditem. O tomto problému jsme již psali v článku Některé Nokie samy požírají kredit. Je tedy docela možné, že se Nokia rozhodla neschopnost kontrolu kreditu ve svých telefonech vyřešit radikálně. Zřejmě si Nokia řekla: "To, co neumíme, do telefonů nenaprogramujeme, i kdyby to bylo součástí GSM norem."



Kromě Eurotelu mají problémy i další operátoři

Neviňme ale z absence této služby v telefonu jen Nokii. Svůj díl viny nese možná i Eurotel. Jak jsme uvedli výše, bude telefon v ostatních sítích fungovat i s předplacenou kartou normálně. Poněkud těžkopádný Sicap, který se Eurotel rozhodl pro předplacenou kartu použít, byl na AoC založen. Využíval vlastností GSM SIM karet fáze 2, na kterých si uživatel může prostřednictvím PINu 2 nastavit limit pro volání, aby nepřišel o kontrolu nad náklady za telefonování ani případě, že telefon zapůjčí (třeba dětem). Právě PIN2 a PUK2 je na Go kartách zablokován, aby si účastník nemohl tento kredit sám měnit, a mění ho namísto něj operátor pomocí speciálních SMS zpráv, jak jsme popisovali v článku Je věčná Go karta nesmysl?. Předplacená karta Eurotel Go kvůli několika bezpečnostním problémům, kterými je poskytování předplacené služby prostřednictvím právě Sicapu zatíženo, doznala za dobu svého fungování několika změn. Jednou z nich je i to, že se kredit neřídí už obsahem souborů na kartě, takže Sicap zůstává na kartách Eurotelu jen historicky a AoC už není bezpodmínečně nutné.

Podle zdrojů z internetu by se stejným problémem jako Eurotel mohli potýkat i další operátoři, kteří platformu Sicap používají. Jsou to Digi Malaysia, bývalý Eurotel Bratislava na Slovensku, Holandský KPN mobile, Mobifon/Connex v Rumunsku, Polkomtel v Polsku, Swisscom mobile ve Švýcarsku, Telia v Dánsku, Vodafone Omnitel v Itálii a operátoři Vodafone na Maltě a v Portugalsku.

Bohužel, nemůžeme vám přinést vyjádření společnosti Nokia. I přes několik urgencí se nám vyjádření k této problematice získat nepodařilo. V okamžiku, kdy z Nokie dostaneme jakékoliv stanovisko, jej zveřejníme.