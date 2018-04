Nové nokie jsou na světě, s důrazem na navigaci a e-mail

V Barceloně se tak trochu zopakovala situace z minulého roku. Opět byl představen další zástupce řady Nokia Navigator doplněný o druhý model klasické konstrukce s označením classic. Oba telefony se kromě GPS navigace mohou pochlubit přítomností elektromagnetického kompasu. Tato funkce, kterou se na našem trhu chlubí v současnosti jen Nokia 6210 Navigator a T-Mobile G1, je pro použití mobilu při pěší navigaci zcela zásadní.

Další novinky míří především na firemní klientelu, které Nokia slibuje snížení nákladů v dnešní ekonomicky složité době.

Řešením by měla být podle Nokie efektivní práce s e-maily, která je také hlavní zbraní dvou novinek řady Eseries. Model E75 připomíná oblíbenou Nokii E51 a navíc přidává výsuvnou klávesnici, Nokia E55 se pak může pochlubit zcela novým typem klávesnice, která by měla být podle Nokie snazší na naučení a rychlejší na používání, přitom celý telefon nabídne kompaktní rozměry.

Nokia 6710 Navigator - navigační nokia potřetí

Tato navigační novinka je již třetí nokií z řady Navigator. Je tomu tedy přesně dva roky, co byl představen dnes již legendární model 6110, který byl vybaven ještě programem Route 66. Dnes představená Nokia 6710 Navigator přichází opět s vysouvací konstrukcí, ale stejně jako všechny ostatní modely finského výrobce se spoléhá na stájový software Nokia Maps, tentokrát již ve verzi 3.0.

Nokia 6710 Navigator má - stejně jako její předchůdce - integrovaný elektromagnetický kompas, který ukazuje stále k severu a směrem, kterým se pohybujete, bude stále natočena mapa. Za volantem funkci prakticky nevyužijete, při navigaci pro pěší je ale k nezaplacení. Nokia 6710 Navigator také spolupracuje se službou OVI, kde je možné si trasu naplánovat v klidu na počítači a jednoduše do mobilu přehrát.

Telefon se kromě kompaktních rozměrů 104,8 x 50,1 x 14,9 mm a hmotnosti 117 g chlubí také ergonomickým tvarem. Novinka je vybavena 2,6palcovým displejem se standardním rozlišením 240 x 320 pixelů optimalizovaným pro venkovní prohlížení, který by tak měl být výrazně lépe čitelný na přímém slunečním světle.

Pro pořizování fotografií je připraven 5Mpix fotoaparát se čtyřnásobným digitálním zoomem, který zvládá i natáčení videí ve VGA rozlišení. K fotografiím je opět možné ukládat GPS souřadnice. Novinka samozřejmě nepostrádá operační systém Symbian S60. S telefonem se bude dodávat paměťová karta microSD s kapacitou 2 GB, nový navigator však pojme karty až do velikosti 8 GB.

Nokia 6710 Navigator by se měla začít prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku, a to za cenu 300 eur bez daně. To je asi 8 400 korun. Dá se však očekávat, že se při startu prodeje na našem trhu cena vyšplhá přes laťku 10 000 korun.

Nokia 6710 Navigator - technická specifikace:

Rozměry: 104,8 x 50,1 x 14,9 milimetru

Hmotnost: 117 gramů

GSM 850/900/1 800/1 900 MHz

EDGE/GPRS

Operační systém: Symbian S60 3rd Edition

GPS/A-GPS

elektromagnetický kompas

Displej: TFT; QVGA; 16 milionů barev; 2,6 palce

Fotoaparát: 5 megapixelů, nahrávání VGA videa

Hudební přehrávač

FM rádio

Jack 3,5 milimetru

Paměťové karty microSD

Bluetooth 2.0 (A2DP)

microUSB konketor

USB Mass Storage

Výdrž v pohotovostním stavu: až 18 dní

Hovorový čas: až 4 hodin

Přehrávání hudby: až 25 hodin

Výdrž při GPS navigaci: až 6 hodin



Nokia 6720 classic - smartphone do kapsy

Nokia 6720 classic je pokračovatelem velmi nenápadného chytrého smartphonu 6220 Classic. Novinka opět sází na jednoduchý vzhled a malé rozměry, které vůbec neprozrazují fakt, že by mohlo jít o telefon s otevřeným operačním systémem. Svými rozměry 110 x 45 x 14 mm a hmotností 110 gramů Nokia 6720 classic zapadne mezi hromady běžných mobilů. Při pohledu zboku si nelze nevšimnout zaobleného designu, díky kterému by měl telefon lépe padnout do ruky i na obličej.

Stejně jako navigator, i Nokia 6720 Classic nabízí 5Mpix fotoaparát s dvojitým LED bleskem, digitálním zoomem a možností natáčení videí v rozlišení VGA. Displej nabídne o něco menší úhlopříčku 2,2 palce a chybět by neměla ani funkce rušení okolního hluku, která by měla výrazně zlepšit kvalitu hovorů. Z datové výbavy chybí snad jen wi-fi, uživatelé však nepřijdou o podporu EDGE nebo sítí třetí generace včetně HSDPA.

Nokia 6720 classic přijde na trh již ve druhém čtvrtletí tohoto roku za cenu 245 eur, tedy asi 6 800 korun.

Nokia 6720 classic - technická specifikace:

Rozměry: 110 x 45 x 14 milimetru

Hmotnost: 110 gramů

GSM 850/900/1 800/1 900 MHz

EDGE/GPRS

Operační systém: Symbian S60 3rd Edition

GPS/A-GPS

elektromagnetický kompas

Displej: TFT; QVGA; 16 milionů barev; 2,2 palce

Fotoaparát: 5megapixelů, nahrávání VGA videa

výstup na TV

Hudební přehrávač

FM rádio

Jack 3,5 milimetru

Paměťové karty microSD

Bluetooth 2.0 (A2DP)

microUSB konketor

USB Mass Storage

Výdrž v pohotovostním stavu: až 20 dní

Hovorový čas: až 5 hodin

Přehrávání hudby: až 27 hodin

Výdrž při GPS navigaci: až 7 hodin

Nokia E75 - na práci s výsuvnou klávesnicí

Nokia E75 se na první pohled podobá oblíbenému modelu E51, oproti němu však nabídne z boku výsuvnou plnohodnotnou klávesnici. Telefon je tak určen především pro práci, což dokazuje kromě QWERTY klávesnice také předinstalovaný e-mailový klient, který by si měl kromě Mail for Exchange a IBM Lotus Notes Traveler poradit i s většinou běžně používaných freemailů. Datová výbava pak nepostrádá nic podstatného včetně wi-fi, HSDPA a Bluetooth 2.0 s podporou A2DP.

I přes plnohodnotnou klávesnici se může novinka pochlubit přijatelnými rozměry 111,8 x 50 x 14,4 mm, hmotnost je pak o něco málo vyšších 139 gramů. Vestavěná paměť narostla jen na 50 MB, není však problém ji rozšířit microSD kartou až na 16 GB. Přímo v základním balení by pak neměla chybět karta o velikosti 4GB.

K dalším ryze pracovním funkcím patří i sdílení dokumentů přes službu OVI. Chybět by neměly ani dvě verze pohotovostní obrazovky, jedna pro soukromý a druhá pro pracovní e-mailový účet. I když jde o pracovní mobil, nechybí 3,2Mpix fotoaparát s automatickým ostřením a možností natáčení VGA videa ani vestavěná GPS navigace a předehrané mapy Nokia Maps. Telefon se může dokonce pochlubit 3,5 mm audiokonektorem, multimediálním přehrávačem a FM rádiem.

Nokia E75 bude v prodeji od března za cenu 375 eur bez daně, tedy přibližně 10 500 korun. Předpokládáme, že konečná cena by se v době uvedení telefonu na trh mohla vyšplhat na přibližně 15 000 korun.

Nokia E75 - technická specifikace:

Rozměry: 111,8 x 50 x 14,4 milimetru

Hmotnost: 139 gramů

GSM 850/900/1 800/1 900 MHz

EDGE/GPRS

Operační systém: Symbian S60

GPS/A-GPS

Displej: TFT; QVGA; 16 milionů barev; 2,4 palce

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; zrcátko

Hudební přehrávač

FM rádio

Jack 3,5 milimetru

Paměťové karty microSD

Bluetooth 2.0 (A2DP)

microUSB konketor

USB Mass Storage

Výdrž v pohotovostním stavu: až 11 dní

Hovorový čas: až 5 hodin

Nokia E55 - nová klávesnice do kapsy

Nokia E55 se stane menším experimentem pro tento rok. Na první pohled totiž zaujme QWERTY klávesnicí, která se však od modelu E71 liší tím, že každé dva znaky mají vyhrazenou pouze jednu klávesu. Bude tedy nutné buď zmáčknout jedno tlačítko dvakrát, nebo využít automatické rozpoznávání podobné systému T9. Již přítomnost této klávesnice dostatečně prozrazuje, že půjde především o manažerský telefon vybavený operačním systémem Symbian a uživatelským rozhraní Series 60.

Funkční výbava je zaměřena zejména na e-mailové služby a vzdálenou správu složek v rámci jedné firmy. To vše si budete moci prohlížet na displeji s rozměry 2,4 palce (320 x 240 pixelů) s 16 miliony barev. Kromě běžných datových služeb EDGE a 3G (HSDPA a HSUPA) bude k dispozici i wi-fi. Paměť zařízení rozšíříte pomocí paměťových karet microSD o velikosti až 16 GB. Nokia E55 bude mimo jiné jedním z nejmenších přístrojů s takto solidní výbavou a s hmotností 98 gramů a rozměry 116 x 49 x 9,9mm nechává konkurenci daleko za sebou.

Velmi slušná je i multimediální výbava zahrnující fotoaparát s rozlišením 3,2 Mpix a bleskem, 3,5mm jack pro sluchátka, FM rádio s RDS a polohový senzor. Samozřejmostí se pomalu stává i A-GPS a editor dokumentů Office. Nokia E55 bude dostupná ve 2. čtvrtletí za cenu 265 eur (v přepočtu cca 8 000 Kč).



Nokia E55 - technická specifikace: