Nové Nokie již příští týden!

Příští týden, nejpravděpodobněji ve středu 27. srpna, představí Nokia několik nových telefonů. Akce by se měla konat v Moskvě a mezi novinkami by měly být modely 1100, 3200 a snad i inovované verze modelů 6100 a 6800 s označením 6100i a 6800i. Hovoří se i o nástupci luxusního modelu 8910i, o novém UMTS produktu a snad i o modelu, který by měl být přímým konkurentem Sony Ericssonu T610. Celkem by měla Nokia představit sedm nových telefonů.

Nokia 1100 bude základní model výrobce s monochromatickým displejem a výbou pod úrovní modelu 2100. Cena telefonu by se měla vejít v přepočtu pod 3 000 Kč.

Nokia 3200 by měla být levnější variantou modelu 7250 s designem určeným mladým zákazníkům.

O inovovaných modelech, nejpravděpodobněji 6100i a 6800i, zatím nejsou známé žádné podrobnosti. Je pravděpodobné, že inovace asi budou v intencích změn, jako u dvojice modelů 7250 a 7250i.

Některé z novinek by pak mohly být k vidění i na veletrhu IFA, který proběhne v Berlíně od 29.8. do 3.9.2003.