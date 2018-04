Toto jsou očekávané špičkové nokie. Nejlepší bude mít duální foťák

Těžko říci, zda šlo o nedopatření, nebo řízený únik. Faktem je, že se odkaz na oficiální video přímo od společnosti MHD Global, které Nokia patří, objevilo na twitterovém účtu Evana Blasse, známého únikáře mobilních informací.

Video v necelých čtyřiceti sekundách zachycuje kvarteto smartphonů a zatímco Nokii 3 a 5 lze poměrně snadno rozeznat, zbylou dvojici dosud neznáme, mělo by však jít o modely 8 a 9. Devítka by podle již dřívějších spekulací měla mít duální 22MPix fotoaparát s optikou od německé společnosti Zeiss. Menší ze dvou neznámých typů na videu by tedy měla být právě Nokia 9.

Dřívější odhady jí připisují výkonnou čipovou sadu Qualcomm Snapdragon 835 s grafickou jednotkou Adreno 540 a univerzálním LTE modemem. Mluví se také o obří 6GB operační paměti a 128GB úložišti pro libovolná data. Část sice uzme nejnovější Android 7.1, přesto bude mít uživatel k dispozici přibližně 120 GB. Pravděpodobná je i 64GB verze, u které by se volný prostor pohyboval okolo 55 GB.

Nokia 9 má být osazena 5,5palcovým LCD panelem s rozlišením QHD (1 440 × 2 560 pixelů), premiéru si má odbýt prvotřídní zvuková sestava OZO Audio. Čelní fotoaparát by měl být 12megapixelový.

Samozřejmostí je kovové tělo, jehož konstrukce má navíc vyhovovat stupni krytí IP68. Ta znamená úplnou prachotěsnost a částečnou voděodolnost. Telefon musí ustát 30minutovou lázeň pod tlakem 1,5m vodního sloupce. Připomeňme, že zpracování bude špičkové, jelikož i model 6 s cenovkou pod 7 tisíc korun si v crashtestu youtubera JerryRigEverything vedl výborně.

Snímač otisků prstů je zřejmě integrován pod krycím sklem displeje, mezi dvěma senzorovými tlačítky totiž na rozdíl od modelu vpravo (domnělá Nokia 8) není snímač patrný. V souvislosti s Nokií 9 se mluvilo také o snímači oční duhovky a akumulátoru nadprůměrné kapacity 3 800 mAh.

U devítky tedy už není tolik otazníků, v případě Nokie 8 je však situace zcela odlišná. Tajemný model v klipu totiž odporuje hned několika dřívějším spekulacím.

Jednak je to fotoaparát, který by měl být rovněž duální, na videu je však pouze jeden objektiv. Dalším rozporným prvkem je v displeji integrovaný snímač otisků prstů, který má u přístroje na videu podobu klasického tlačítka, byť možná bez mechanického zdvihu.

Druhý smartphone zleva je také největší, úhlopříčka by tedy měla být o něco vyětší než u Nokie 9. Nabízí se úhlopříčka 5,7 palce, displej takových proporcí vyrábí třeba LG.

Dosud uvedené novodobé chytré nokie vyhovovaly rovnici „vyšší číslovka = vyšší výbava“, a pokud je na videu skutečně Nokia 8, platilo by to i nadále. Navzdory o něco většímu displeji by totiž tento model postrádal jak duální fotoaparát, tak pokročilý optický snímač otisků prstů.

Jasno by mělo být už během několika týdnů, premiéra Nokie 8 je totiž naplánována na červen a spolu s ní by měl být představen i model 9. Není zcela vyloučeno, že jedním z neznámých modelů je sedmička, kterou prý Nokia také chystá (více zde).