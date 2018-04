Nové Nokia Maps 3.0: jen krůček od plnokrevné navigace

Z minulé verze Nokia Maps bylo patrné, že Nokia příliš nevěděla, co chce vlastně vytvořit. Program zdarma, který pomůže orientovat se v cizím městě, nebo skutečně plnohodnotný navigační software? Verze 3.0 už má v tomto úplně jasno a Nokia prakticky doplnila všechno, co v předchozích verzích chybělo. I když, přiznejme si otevřeně, některá vylepšení přicházela postupně s upgrady map a mapového softwaru.

Zásadním přepracováním prošla grafika. Původní hodně jednoduchá zobrazení se už nyní přiblížila standardu, který známe ze samostatných navigací. Samozřejmě to, jestli snese srovnání s Navigonem, je spíše subjektivní úvaha. – čtěte Navigon v iPhonu sráží ostatní navigace v mobilech na kolena

Pravdou ale je, že nic zásadního už Nokia Maps nechybí. Asi nejviditelnější novinkou jsou 3D budovy, které najdeme dokonce i v České republice, a nejenom v Praze. Klidně si ve 3D můžete prohlédnout i kolonádu v Karlových Varech a další místa.

Pro cesty pěšky je k dispozici také terénní mapa, při navigaci v autě zase oceníte například řazení do jízdních pruhů či zobrazení dálničních tabulí (právě to bylo dostupné už v inovacích 2.0). Při posouvání po mapě je šikovná ikonka označující vzdálenost vybrané pozice od vaší aktuální.

Přepracovaný je i informační panel a vylepšeno je také vyhledávání podle geografických souřadnic, které v minulých verzích nefungovalo korektně. Nově je k dispozici synchronizace s portálem Ovi na internetu, včetně možnosti vytváření tras přímo v prohlížeči a jejich následný přenos do telefonu.

Pěšky městem i krajinou

Poměrně zásadním vylepšením prošla pěší navigace, která je už nyní opravdu použitelná. Na rozdíl od automobilové navigace vede chodce klidně v protisměru a vyhýbá se rušným ulicím (pokud je to možné). Slabinou pěší navigace může být někdy správné určení směru, kterým se vydat na začátku cesty, pak již vše obvykle funguje korektně. Navíc si lze stáhnout doplňkové průvodce, kteří přidají další body zájmu (POI). Ty jsou opět nově k dispozici jako jediný balík za 8,99 euro (232 korun) na dva roky. Není tedy nutné kupovat každé město zvlášť.

Při pohybu mimo cesty v terénu zase oceníte terénní mapu, která doplnila klasickou silniční a satelitní. Mapa zobrazuje profil terénu, což se hodí při turistice. Navíc je v tomto režimu k dispozici funkce nasměrovat na cíl, kdy vás navigace nevede křižovatku po křižovatce, ale ukazuje jen směr k cíli. Podobně funguje i většina turistických navigací.

V autě

Nejviditelnější změnou z pohledu automobilové navigace jsou již zmíněné 3D objekty. Ty jsou nyní velmi populární jak u uživatelů, tak i u výrobců navigací. Takže jakkoli je jejich praktická využitelnost pro navigaci minimálně sporná, zřejmě se s nimi budeme setkávat stále častěji. Celkově ale prošla grafika Nokia Maps výrazným omlazením, které hodně přidalo na dynamice. Mapy se bohužel stále neumí otáčet na šířku, ačkoli všechny ostatní aplikace se otáčejí.

Jedinou výjimkou je v tomto směru Nokia N97, která umí mapy na šířku zobrazit jen v případě, kdy je vysunutá klávesnice. Těžko říci, z jakého důvodu programátoři zanevřeli na širokoúhlé zobrazení. To by totiž umožnilo zobrazit doplňkové informace mnohem přehledněji než u zobrazení na výšku. V tomto případě na ně totiž zbývá jen malý řádek pod mapou, který je v autě za jízdy obtížně čitelný. Výraznější je ale nyní upozornění na překročení dovolené rychlosti. Bohužel v menu nelze nastavit toleranci, což je škoda.

Oproti minulé verzi prošla zřejmě upgradem i logika počítání trasy. Ve většině případů se už tak nevyskytují nejkřiklavější případy, kdy Nokia Maps spočítaly naprostý nesmysl, který neměl oporu ani v rychlosti ani v délce jízdy. Nově přibyla také kompromisní možnost v podobě Optimální trasy, která je kompromisem mezi nejrychlejší a nejkratší trasou. Právě tu budete zřejmě ve většině případů používat, protože je obvykle nejlogičtější. Snad jen na delší cesty se hodí nejrychlejší trasa. Plusem je rozhodně i řazení do jízdních pruhů, které hodně usnadní průjezdy složitějšími křižovatkami.

Citelně ale chybí v programu možnost detailnějšího přehledu trasy. V menu je možné nechat si zobrazit jen základní parametry, tedy start, cíl, případné průjezdní body a informace o délce naplánované trasy. Chybí ale možnost podívat se na detailnější itinerář, aby bylo možné si například udělat představu o tom, jakou trasu navigace spočítala, a kudy vás provede. Jednoduše není navíc ani možné nechat si zobrazit celou trasu na mapě, musíte ručně změnit měřítko.

Ve srovnání s minulou verzí jsou mapy také o poznání přesnější. Ačkoli ani tentokráte jsme se při přípravě navigační soutěže nevyhnuli pohybu po hladině Labe. Jinak ale fungují mapy i navigace poměrně korektně. Při testování na Nokii 5800 jsme nezaznamenali žádné problémy s rychlostí překreslování a informace o odbočce se zobrazovaly v drtivé většině případů včas. Odchylka od reálné situace byla přibližně stejná jako v případě samostatných navigací.

V každém případě nevyrážejte na delší cestu bez autonabíječky. U testovaného telefonu vydržela plně nabitá baterie jen něco přes dvě hodiny. Telefon ale nabízí i úspornější režim, kdy se rozsvítí jen v případech, kdy si navigace vyžaduje vaši pozornost. Tím ale poměrně citelně klesá komfort užívání.

Přepracovaný je i algoritmus vyhledávání. Zcela zjevně přibylo více bodů zájmu (POI), které jsou navíc i logičtěji rozčleněny a popsány. Například u benzínových pump najdete obvykle i značku, což se hodí v případě, když některého z prodejců preferujete, třeba proto, že sbíráte body za tankování nebo máte tankovací kartu. U samostatných navigací to je obvykle běžné, ale minulá verze Nokia Maps to ještě neuměla.

Vyhledávat lze nyní i konkrétní geografické souřadnice, což se opět hodí hlavně při turistice. Stále více firem, obchodů a hotelů si už ale zvyklo přidávat tento údaj k adrese na vizitce nebo webových stránkách, takže si tím můžete ušetřit zadávání adresy. I to je v Nokia Maps 3.0 vylepšené. Když začnete zadávat město nebo ulici, telefon vám – podobně jako u samostatných navigací – začne nabízet možné výsledky. Pak si stačí vybrat ze seznamu a není nutné zadávat celý název.

Všechno pěkně na webu a v počítači

Nokia Maps se od aktuální verze přestěhovaly pod křídla portálu Ovi. Na něm najdete i on-line verzi map, a navíc si lze nastavit synchronizaci dat z přístroje na web a opačně. Podobnou možnost už nabízela v minulosti například O2 Navigace (neboli Wayfinder Mobile). Na webu si lze například editovat oblíbená místa, nebo dokonce připravit celou trasu. Synchronizace s mobilem pak může probíhat automaticky v zadaných intervalech, nebo ručně vybráním příslušné položky v telefonu. Zároveň je možné zamezit synchronizaci při roamingu.

Spolu s novou verzí přibyla i jedna aplikace určená pro váš počítač. Do dvojice k již známému Map Loaderu přibyl Nokia Maps Updater. Ten jednak zajistí upgrade vašich map z verze 2 na verzi 3, ale pomůže vám také s instalací případných inovací navigačního softwaru. Nokia Map Loader je pak užitečný nástroj, který umožní nahrát veškeré potřebné mapové podklady na paměťovou kartu vašeho telefonu. Pokud to neuděláte, stahují se totiž mapové podklady přes mobilní síť a to by se zejména v zahraničí mohlo opravdu hodně prodražit.

Zajímavou možností je i komunikace mezi dvěma telefony s Nokia Maps. Aktuální polohu, případně vybraný cíl cesty, můžete odeslat pomocí MMS přímo do telefonu svých přátel. Bez problémů se tak můžete sejít na smluveném místě, aniž byste se složitě domlouvali. Určitě by nebylo od věci, kdyby časem umožnily Nokia Maps i navigaci na GPS data uložená ve fotografiích.

Na rok, měsíc i na den

Vzhledem k tomu, jak oblíbené jsou GPS navigace mezi zloději, stále více uživatelů volí navigaci v mobilu jako přijatelný kompromis. Menší displej sice znamená přece jen menší komfort, ale zase v autě není další zařízení, o které by bylo potřeba se starat. Navíc, zejména některé chytré mobily s úhlopříčkou kolem 3" už dnes za samostatnými navigacemi tolik nezaostávají. Mobily mají v kapse ještě jeden trumf – možnost využít datových přenosů. Díky tomu mohou Nokia Maps nabídnout třeba poměrně detailní informace o počasí v cíli.

Díky rostoucímu výpočetnímu výkonu současných mobilů se navíc navigační programy v nich rychle dotahují na samostatné navigace či navigace pro PDA. Důkazem budiž nejen již zmíněný Navigon, ale i nová verze Nokia Maps 3.0. Ta už nabízí prakticky stejné možnosti, jaké známe ze samostatných navigací, a srovnatelná je i grafika.

Aktuální ceny licencí Nokia Maps najdete zde.

Asi největším nedostatkem je zatím absence RDS-TMC informací. Nokia to ale (podobně jako některé navigační firmy) obchází vlastní aplikací, která stahuje informace o dopravě přes datový kanál. Ačkoli Nokia oficiálně dopravu v Česku nenabízí, informace normálně fungují. Jde ale o placenou službu, která přijde na 17,99 euro (464 korun) za rok pro celou Evropu.

Nokia vůbec trochu změnila obchodní model. Z nabídky už zmizely omezené lokální verze, nyní je k dispozici Evropa a další mimoevropské regiony (nechybí ani Severní Amerika či Jihovýchodní Asie). Roční celoevropská navigace přijde na 1 749 Kč, pořídit si lze ale i jednodenní licenci za 58 Kč nebo třicetidenní za 232 Kč. Licenci lze koupit přímo z telefonu, což je výhodné v okamžiku, kdy potřebujete navigaci a předem jste s tím nepočítali.

Nutnost každoročně obnovovat licenci je pro řadu uživatelů trochu kontroverzní. Zvlášť, když je dnes možné si za zhruba dvojnásobek ceny koupit samostatnou navigaci, která bude fungovat "na vždy". Na druhou stranu, právě ono "na vždy" může být kamenem úrazu. Během dvou či tří let totiž mapové podklady v navigaci zastarávají, takže po nějaké době je funkčnost původních map dost omezená (neznají například nové dálnice). Nové mapové podklady se pak často cenou vyrovnají novému přístroji. I když je pravda, že velké navigační firmy začaly nabízet placené updaty map. Garmin nabízí dokonce doživotní aktualizace už v ceně přístroje.

V případě Nokia Maps se o aktualizace map nemusíte starat. V každém okamžiku se do telefonu stahují (buď přes datové přenosy, nebo přes počítač) nejnovější dostupné mapové podklady. Když tedy sečtete každoroční nákup licence a porovnáte ho s jednorázovou investicí a poplatkem za aktualizaci, dostanete se k podobným penězům. Nokia navíc zdokonalila i přenos licencí – ty jsou vázány na SIM kartu a evidovány on-line. Pokud tedy vyměníte telefon, vše bude za stejných podmínek fungovat i na novém. Přenos licence funguje i mezi původní verzí map a novou verzí 3.0.