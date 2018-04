Nové Navigony – reálné okolí silnic ve 3D

Německý Navigon vstoupil na trh pod vlastní značkou teprve nedávno. Zužitkoval ale zkušenosti, které měl s dodávkami jiným výrobcům (např. Blaupunkt), a tak už první kolekce slavila docela velký úspěch. Uživatelé oceňovali především příjemné uživatelské rozhraní, které bylo k vidění – mimo vlastních modelů – třeba v povedené navigaci Panasonic Strada. Na World GSM Congress v Barceloně zase představil Navigon společný projekt se Samsungem.

Velmi oceňovaný byl hlavně Lane Assistant, který dokázal zobrazit kromě směru také jízdní pruh, do kterého je vhodné se zařadit. Na víceproudých silnicích je to velmi užitečné. Navigon ale nespí na vavřínech a letos představil inovovanou verzi Lane Assistant Pro. Ale nejen Navigon přichází i s vylepšeným Reality View Pro, kdy se zobrazují reálné silniční tabule.

Ve vyšších modelech pak bude k dispozici i vylepšené hlasové ovládání Voice Recognition Pro umožňující naplánovat trasu bez doteku displeje, a také Panorama View 3D. Díky této funkci se bude realisticky (realističtěji) zobrazovat okolí silnice – takže například hory budou vypadat jako hory, tunely zase jako tunely. To by mělo přispět ke snadnější orientaci na silnici.

Nejnovější mapy k dispozici

Silniční síť v Evropě se velmi rychle rozvíjí, proto už během pár týdnů mohou být mapy v nedávno koupené navigaci zastaralé. Každý rok přibude na území Evropy více než 1 000 kilometrů nových silnic. Proto přichází Navigon se zajímavou novinkou – Navigon Fresh Maps. Tato služba umožní předplatitelům každé tři měsíce stáhnout do své navigace nejaktuálnější vydané verze map. Tím máte zajištěno, že mapové podklady ve vaší navigaci budou vždy aktuální.

Standardní cena služby Navigon Fresh Maps je stanovena na 99 EUR (asi 2 500 Kč) za 24 měsíců. U nejvyššího modelu Navigon 8110 je ale služba v ceně, a pokud si ji pořídíte do 30 dnů od nákupu modelu Navigon 2110 Max, přijde na 19,95 EUR (asi 500 Kč).

Navigon 2110 Max – Maximum i v nejnižším modelu

Jak název napovídá, navazuje tento model na loni uvedenou 2110, která tvoří základ celé modelové řady Navigonu. Nová Max verze ale nabídne velmi slušnou výbavu. Na první pohled určitě zaujme velký 4,3“ širokoúhlý displej. Přístroj je postaven na Windows CE 5.0 a v jeho srdci tepe 400MHz procesor Samsung 2443, který je doplněn 64 MB paměti RAM a stejně velkou ROM. Mapy jsou tedy uloženy na paměťové kartě, přičemž v základní verzi bude dodávána celá Evropa. Existovat by měla i verze jen s mapami Velké Británie a Severního Irska, a také Německa a Rakouska.

Navigon 2110 Max má poměrně příjemné rozměry (122 x 77,1 x 18,7 mm) i váhu (187 g) završené podařeným designem. I když se jedná o nejnižší model, nabídne integrovaný TMC přijímač. Jeho anténa je navíc integrována v nabíječce, takže interiér auta nebude hyzdit další drát. Přístroj nabídne i podporu funkcí Reality View Pro či Lane Assistant Pro. Vylepšením prošel i vyhledávací mechanismus, kdy systém automaticky nabízí jen použitelná písmena a často tak stačí zadat jen první písmeno z názvu. Vylepšením údajně prošel i algoritmus vypočítávání trasy, které by mělo být nyní z nejrychlejších na trhu.

Všechny přístroje Navigon umožňují ochranu pomocí PINu, což by mohlo odradit případné zloděje a k dispozici je i databáze radarů. Model Navigon 2110 Max by měl být na trhu dostupný od dubna 2008 a cena verze s mapami celé Evropy bude 259 EUR, tedy asi 6 500 Kč.

Navigon 8110 – téměř 5“ pro náročné

Naopak na špičku nabídky Navigonu se řadí nová 8110, která na první pohled zaujme velkým širokoúhlým displejem s úhlopříčkou 4,8“. Plynulé zobrazení zajišťuje rychlejší procesor Samsung 2443 taktovaný na 533 MHz, navíc doplněný grafickým akcelerátorem. Přístroj je vybaven 512 MB paměti ROM a 128 MB RAM, dodáván je i s 2 GB SD kartou a mapami celé Evropy (38 zemí). Kvalitní příjem zajišťuje citlivý GPS modul SiRF Star III, rozměry jsou o něco vyšší než u předchozího modelu (134,5 x 84,5 x 21,8 mm a 265 g), ale to je logická daň za větší displej.

Ve výbavě přístroje nechybí TMC přijímač, podobně jako u modelu 2110 Max integrovaný do nabíječky. Navíc Navigon 8110 nabídne také FM Transmitter, který umožní přehrávat hlasové pokyny na reproduktorech v automobilu prostřednictvím autorádia. Využít ho můžete ale také na přehrávání hudby ve formátu MP3, protože jako jediný z Navigonů nabídne tento model také MP3 přehrávač nebo prohlížeč obrázků. Pochopitelně nesmí chybět ani funkce Bluetooth hands-free, která je v poslední době u uživatelů stále populárnější. Přístroj by měl dovolit přímo exportovat kontakty z Microsoft Outlook prostřednictvím USB portu.

Vzhledem k tomu, že je 8110 ale pořád hlavně navigace, je mnohem důležitější, že nabídne podporu všech dalších navigačních vymožeností. Především jde o Lane Assistant Pro, Reality View Pro, a hlavně nový Panorama View 3D. Pro snadnější a bezpečnější plánování cesty nabídne Navigon 8110 možnost ovládání hlasovými povely v podobě Voice Recognition Pro. Navíc vylepšené uživatelské rozhraní umožní jednoduše změnit cílovou destinaci nebo trasu jediným povelem.

Navigon 8110 by měl na trh dorazit s mapami celé Evropy v dubnu 2008 a bude stát 449 EUR, tedy něco přes 11 tisíc korun.

Vylepšete svou navigaci

Kromě standardně dodávaných funkcí nabízí Navigon i další možnosti, jak vylepšit navigaci a tím si i zjednodušit život. První z nich je placená služba Premium TMC. Za roční přístup k této službě zaplatíte 49,90 EUR (asi 1 260 Kč) a měla by přinést zpřesnění dopravních informací poskytovaných přes TMC. Díky tomu by měla být dynamická navigace ještě efektivnější. Další příplatkovou funkcí je Text-To-Speech, která přijde na 19,95 EUR (asi 500 Kč) a zajistí například přečtení názvů ulic, kterými jedete. Nemusíte se tak rozptylovat koukáním na displej.

Prozatím ve vývoji je i parkovací asistent. Ten by měl umožnit nejen najít cestu k parkovišti, ale zároveň umožní najít v okruhu 200 metrů od vašeho cíle nebo aktuální polohy volné parkovací místo. Zároveň vás bude informovat i o ceně za parkování v okolních parkovištích. Informace si bude možné stáhnout do navigace prostřednictvím internetu, buď před cestou, nebo pomocí připojeného mobilního telefonu. V první fázi bude služba testovací, provoz služby bude zahájen v 60 německých městech, přičemž by měl pokrývat více než 300 tisíc parkovacích míst. Později by se měl samozřejmě dále rozšiřovat. V Česku by určitě řidiči uvítali například napojení na systém parkovišť P+R, ale určitě i jinde.