Nové navigace TomTom ulehčí řazení v jízdních pruzích

, aktualizováno

TomTom představil na již skončeném veletrhu Cebit dva nové modely z řady GO - TomTom GO 930 T a TomTom GO 730 T. Hlavní inovací je především podpora řazení do jízdních pruhů před křižovatkou, podobně jako u Navigonů.