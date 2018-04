Nové navigace Mio na našem trhu - C520 a C720 s fotoaparátem

Navigace pomocí GPS se stává čím dál tím dostupnější. Využívat ji můžete na svém mobilním telefonu, PDA nebo na zařízení přímo k tomu určeném. Poslední dobou se těší velké popularitě řešení typu All-in-one.

V takovém případě zakoupíte "krabičku", do které stačí většinou pouze vložit přiloženou paměťovou kartu s mapami, nechat spojit se satelity, zadat trasu, kam se chcete dopravit a zařízení se postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle.

A právě takové jsou novinky na našem trhu, Mio c520 a C720. Díky novému rozměrnému displeji s rozlišením 480 x 272 pixelů a poměru stran 16:9 je k dispozici širší situační pohled v širokoúhlém módu, na výběr je však také klasický poměr 4:3. Cestování pak zpříjemní MP3 přehrávač, prohlížeč obrázků, kalkulačka nebo cestovní asistent.

Nové navigační systémy Mio řady C se vyznačují jednoduchými tvary a konturami. Jejich elegantní vzhled působí stylově a minimalisticky. Přístroje se dobře vyjímají na palubní desce vozu. Modely C520 a C720 jsou vzhledem ke svým rozměrům 126 mm x 81 mm x 14,5 mm velmi kompaktní, a tak pro navigaci mimo vůz se dají vzít i do kapsy nebo do kabelky.

„S modely C520 a C720 vytvořila Mio Technology osobní navigační přístroje se svěžím a zcela novým vzhledem i výrazem,“ uvedl Samuel Wang, prezident společnosti Mio Technology. „Přístroje nejen jedinečně vypadají, ale jsou jedinečné i funkčně. Například model C720 je vybavený čtečkou vizitek a je vůbec prvním osobním navigačním přístrojem na světě, který tuto funkci má.“

Bezdrátový přenos BlueTooth nabídne synchronizaci kontaktů mezi telefonem a navigací, umožňuje využití navigačního zařízení jako hlasité handsfree vašeho mobilního telefonu, nechybí ani identifikace volajícího. Samozřejmostí je Ovládání v češtině, včetně české hlasové navigace.

Navigace Mio C520 je stejná jako model C520F+ o kterém jsme již psali, postrádá ale mapy západní Evropy. Celkem tedy obsahuje mapy 12 států. Na pevném disku navigace Mio C520F najdete mapy České Republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Ukrajiny, Řecka a také Turecka. Stejná mapová výbava čeká i zájemce o model C720.

Ten je určen pro uživatele, kteří hledají navigační systém do automobilu s integrovaným fotoaparátem. Mio C720 pak nabídne rovnou 2 Mpix. Pomocí funkce geotagging lze do fotografie vložit přesné souřadnice místa, kde byla pořízena, a pak ji sdílet s přáteli a rodinou. Model C720 je rovněž vybavený čtečkou vizitek. Informace z vizitek se ukládají automaticky a odpadá tak ruční přepisování dlouhých adres a titulů.

Nová navigace Mio C520 se bude prodávat za částku jen lehce převyšující hranici 10 tisíc korun, model C720 s fotoaparátem bude začínat na částce o dva tisíce výš. Na pultech obchodníků by se měly tyto modely objevit již v těchto dnech.

Mio C520 technická specifikace:

Přijímač GPS: 20kanálový SiRFstarIII

Displej: 4,3” TFT dotykový

LCD displej

Baterie: 1300 mAh Li-Ion Hmotnost: 190 g

Rozměry: 126 mm x 81 mm x 14,5 mm

Rozhraní: Bluetooth

Mio C720 technická specifikace: