Nové Motoroly Talkabout zeštíhlely

Nejnižší modelová řada telefonů Motorola má název Talkabout. V současnosti se z této řady na českém trhu prodávají modely T2288, T2288R a nejjednodušší T180. V průběhu léta by se měly na pulty evropských a zároveň českých prodejen dostat nové modely T191 a T192. Především druhý z nich, T192, má ambice rázně promluvit do pořadí nejprodávanějších low-end telefonů. V jeho výbavě totiž nebude chybět rychlý přenos dat GPRS, integrovaná anténa a nové menu. Na druhé straně nabídky Motoroly v řadě telefonů Talkabout stojí nové modely T189, T360 a T2988. Model T189 s kódovým označením Angel je nástupcem modelu T180. Modely T360 a T2988 pocházejí z dílen firmy Acer, která je pro Motorolu vyvinula a vyrábí. Je velmi pravděpodobné, že některé z těchto modelů se budou prodávat i v České republice.

T189

Motorola Talkabout T189 překvapí svou hmotností, která je rovných 95 gramů. Rozměry telefonu jsou 108 x 42 x 18 mm. Vzhled T189 připomíná model Timeport 250, ale hmotnost i rozměry jsou menší. Pro zjednodušení ovládání zredukovala Motorola u modelu T189 počet ovládacích prvků. Na čelním panelu je pouze 16 kláves, dvě další na boku přístroje umožňují regulaci hlasitosti a klávesa pro vypnutí a zapnutí přístroje se po vzoru Nokií přestěhovala navrch telefonu. Plně grafický displej telefonu je identický s modelem T2288, který je dobře známý z nabídky našich operátorů.

Menu telefonu nepřekvapí zákazníky, kteří již s nějakou Motorolou měli tu čest. Pro jednoduché ovládání lze využít klávesu rychlého přístupu, kde je možné pod každou numerickou klávesu přiřadit jednu funkci telefonu. Funkční výbava je na low-end kategorii velmi slušná. T189 disponuje vibračním vyzváněním, vnitřním telefonním seznamem na 100 jmen, nechybí budík a tři hry. Uživatel si může složit vyzváněcí melodii, kterou může na jiný telefon Motorola poslat pomocí SMS. Celkově se výbava velmi podobá modelu T2288R, ale je ještě bohatší. Energii telefonu dodává Li-Ion baterie o kapacitě 600 mAh, která by měla zaručit výdrž v pohotovostním režimu až 100 hodin.

Motorola T189 by měla v nabídce nahradit model T180, který svými parametry za konkurencí již výrazně zaostáva. Telefon pro firmu Motorola vyrábí společnost DBTEL, která se částečně podílela i na jeho vývoji. Reklamní kampaň na telefon je v Číně, kde se již prodává, směřována na nejmladší zákazníky, podobně jako na model T180 u nás.

T2988 (T205)

Model T2988 není Motorola v pravém slova smyslu. Tento telefon, nástupce modelu T2688, vyvinula a pro Motorolu vyrábí společnost Acer. Model T2688 byl uveden na asijský trh již před rokem a do Evropy neměl vůbec namířeno. Nástupce, model T2988 zřejmě také na pulty evropských prodejen nedorazí, ale přesto se jedna Motorola vyrobená u Aceru v Evropě prodává. Jedná se o model T205, který je vzhledově identický s modelem T2688, ale funkčně s následovníkem T2988. Motorola T205 je aktuálně v nabídce polského operátora Idea za dotovanou cenu v přepočtu 200 Kč. Je pravděpodobné, že se T205 bude prodávat i v České republice. Na co se můžeme těšit?

Kdo zná Motoroly, bude jak vzhledem, tak strukturou menu překvapen. Modely T2688, T2988 a T205 jsou totiž v obou parametrech velmi podobné mateřskému modelu Acer V750. Rozdíl mezi starým a novým modelem je minimální. Rozměry všech tří modelů jsou stejné, tedy 112 x 46 x 18,5 mm a váha se pohybuje v rozmezí 90 až 95 gramů. T2988 je od obou ostatních designově lehce přepracována, ale displej a ovládací prvky jsou stejné. Podstatný rozdíl je v implementaci WAPového prohlížeče standardu 1.1 v modelech T205 a T2988. V obou je navíc ještě položka klávesy rychlého přístupu, poznámkový blok a automatické vypínání a zapínání telefonu.

Menu a jeho obsluha není klasickému menu Motorol vůbec podobná, jak struktura, tak názvy jednotlivých položek se liší. V modelech T2688, 2988 a 205 dominuje kolotočové menu podobné telefonům Philips, které stejně tak uvozují grafické ikony. Telefony nabízejí aktivaci dvou animovaných spořičů displeje, budík, kalkulačku, vibrační vyzvánění a paměť telefonu na 100 jmen. Samozřejmostí je podpora SIM Toolkitu a prediktivního vkládání textu iTAP. Motoroly T2688, 2988 a 205 jsou malé a lehké telefony, které neohromí množstvím svých funkcí, ale v rámci své kategorie představují slušný standard. Otázkou je spolehlivost telefonů z dílen společnosti Acer, s kterými nejsou v Evropě téměř žádné zkušenosti.

T360

Jako poslední se vám dnes představí model T360. Tento telefon také nepochází z vývojových dílen Motoroly, ale stejně jako předchozí přístroje byl navržen společností Acer. Z dnes představovaných modelů se jedná o nejjednodušší model, který je také v nabídce asijské Motoroly nejlevnější. Jeho cena v přepočt u činní 4300 Kč za nedotovaný přístroj. Jeho výbava je téměř identická s modelem T2688, takže mu chybí především WAPový prohlížeč. Rozměry telefonu jsou 112 x 49 x 18,5 mm a váha je 98 gramů. Vzhled telefonu je decentnější než u dnes představených kolegů, čemuž napomáhají i nabízené barvy, saténová lila a stříbrná. T360 prezentuje Motorola jako telefon pro mládež a to především pro její něžnou část.

Motorola T360 má vnitřní telefonní seznam, vibrační vyzvánění, budík, zápisník, animované ikony a spořiče obrazovky. Stejně jako další modely z dílen Aceru umí T360 jako jedna z mála Motorol doručenku SMS zpráv. Tento model se s největší pravděpodobností do Evropy nedostane, takže případný zájemce si bude muset udělat delší výlet směrem na jihovýchod.

S největší pravděpodobností se z dnes představených modelů bude v České republice prodávat model T205, ačkoliv české zastoupení Motoroly se k této otázce nechtělo vyjádřit. Motorola T205 by jistě obohatila nabídku levných telefonů na našem trhu, přestože nepřináší nic převratného, ani revolučního. Otazník visí nad modelem T189, který je z dnes představených telefonů jediná čistokrevná Motorola. Pokud by v nabídce Motoroly opravdu nahradil model T180, jistě by si našel dostatek zákazníků, kteří by zvolili právě jej.