Nové Motoroly T720, V60i a V66i. High-tech do ruky. (první detailní informace!)

Motorola nechtěla čekat na CeBIT a s předstihem včera představila všechny své novinky pro letošní rok. Dnes si podrobněji představíme dva staré známé, modely V60i a V66i a také úplně nový TOP model T720. První dvě novinky jistě budete dobře znát. Pod označením V60 a V66 bez “i” se již nějaký ten pátek prodávají. Inovované verze se po stránce vzhledu liší jen barvou vnějšího krytu, nebo vůbec ne. Rozdíly jsou ukryty pod kabátkem, kde najdete podporu EMS zpráv a J2ME – Java aplikací. Oba přístroje by se měli na trhu objevit ještě na jaře letošního roku. Naopak nová Motorola T720 se začne prodávat až na podzim, ale těch podstatných inovací přináší nepoměrně více.

Motorola V60i a V66i

Stará známá véčka prošla omlazovací kúrou a s rozšířenou výbavou se budou snažit udržet vydobyté pozice. Hlavní změnou u modelů označených “íčkem” je podpora EMS zpráv a J2ME – Java Micro Edition aplikací. Telefony budou podporovat EMS zprávy ve standardu 4.0, tedy se vším podstatným, co EMS v dnešní době nabízí. Pro někoho však bude zřejmě zajímavější podpora J2ME aplikací. Tuto funkci již dnes nabízí například Motorola Accompli 008 a některé další mimo evropské modely, ale v případě nových véček bude kladen důraz především na zábavnou stránku aplikací. Ano, hry budou to hlavní, co J2ME v nových véčkách nabídne. Již teď výrobce představil čtyři nové hry s názvy: Video poker, Snood, Perpetual 21 a Astrosmash. Výhodou podpory J2ME je její otevřená platforma, když i vy si můžete stánout zkušební verzi vývojového kitu specializovaného pro mobilní telefony Motorola. Tuto aplikaci najdete na této stránce, upozorňujeme, že je však nutná registrace. Přehled všech již dnes dostupných J2ME aplikací například pro model Accompli 008 najdete na této stránce. Výběr je velmi bohatý, jen her je k dispozici téměř 50 a celkově si můžete vybírat z více, než 100 aplikací. Díky podpoře J2ME získá váš mobilní telefon nové možnosti a nemusíte se omezovat jen standardní výbavou telefonu od výrobce.

Obě nová véčka podporují WAP ve verzi 1.2.1 a mají zvětšený telefonní seznam na dvojnásobek původní hodnoty. Kapacita 1000 kontaktů by již měla stačit každému. Nově budou obě véčka nabízet spořiče displeje a snad se dočkáme i budíku fungujícího při vypnutém telefonu. U obou telefonů bude i digitální záznamník hovoru, nyní s kapacitou 3 minuty, což je třikrát více, než u současných verzí obou přístrojů. GPRS bude ve stejné konfiguraci jako nyní, tedy 4+1 timeslot. Obě véčka se dostanou do prodeje v červnu letošního roku, což ale platí pro země na západ od našich hranic. U nás by to mělo být ve stejném termínu, ale jak příznivci značky dobře ví, zatím nejsou na našem trhu běžně dostupné ani současné verze V60 a V66. Cena byla u modelu V60 stanovena na 689 Euro, což je v přepočtu zhruba 23 000 Kč. Model V66 bude o něco levnější, cena byla stanovena na 589 Euro, v přepočtu asi 19 000 Kč. Za luxusní a dobře vybavené telefony adekvátní částka, i když pro každého to asi nebude. Dodejme, že jak u V60i, tak u V66i si budete moci měnit přední panely. V prvním případě celokovový kryt půjde vyměnit celý, u V66i si pak budete moci měnit drobné plastové krytky na horní straně telefonu.

Motorola v60i váží 110 gramů a její rozměry jsou 87 x 45 x 24 mm. Motorola V66i pak váží 79 gramů a její rozměry jsou 84 x 44 x 21 mm. Všechny další funkce obou telefonů jsou shodné se současnými modely V60 a V66. V recenzích obou přístrojů najdete všechny potřebné informace.

Motorola T720

Další novinka Motoroly nese označení T720. Jedná se o pokračovatele řady telefonů Timeport, i když zatím není jasné, jestli bude telefon prezentován právě s označením Timeport. V každém případě se jedná o rozvírací přístroj, dle nejlepších tradicí značky Motorola a to se dvěma displeji, jako u modelu V60(i). Již externí displej na vrchu přístroje nabízí rozlišení 96 x 32 obrazových bodů, což je přibližně polovina displejů u běžných telefonů. Právě na rozdíl od V60(i) tak budete i při zavřeném telefonu moci bez problémů číst příchozí SMS zprávy. Naopak druhý displej bude mít obrovské rozlišení 120 x 160 obrazových bodů a k tomu všemu bude umět zobrazit až 4096 barev. Displej s podobnými parametry zatím žádný GSM telefon nenabízí, první vlaštovkou, bude Samsung T100, ale je otázkou, jestli se začne prodávat dříve, než Motorola T720. Ovládání novinky bude velmi podobné současným modelům V60 a V66 tedy s třemi kontextovými tlačítky a čtyřsměrnou kurzorovou klávesou. Motorola T720 bude vážit solidních 100 gramů a její rozměry budou 90 x 47,5 x 21,3 mm.

T720 samozřejmě bude pracovat ve všech třech GSM pásmech, tedy nejen v Evropě a Asii, ale i v USA. Telefon bude umět EMS a to již ve verzi 5.0 a WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1 a to včetně podpory xHTML, tedy s webovým prohlížečem. Velkou výhodou v konkurenčním boji jistě bude i integrovaný e-mailový klient s podporou standardů POP3 a SMTP. GPRS Motorola umí, takže nemůže chybět ani u T720. Rychlost přenosu bude v konfiguraci 4+1 timeslot, což je v ideálním případě na úrovni maxima pevné telefonní linky. Spojení telefonu s jiným zařízením bude možné pomocí USB, nebo RS232 kabelu, popřípadě pomocí infraportu. Bluetooth však telefon mít nebude. Vnitřní telefonní seznam pojme 500 kontaktů a telefonu nechybí ani hlasové funkce jako vytáčení čísel, ovládání funkcí telefonu a digitální záznamník na tři minuty hovoru. Samozřejmostí pak budou stahovatelné vyzváněcí melodie a i vlastní editor. Telefon má 32 vlastních zvuků, dalších 32 si budete moci složit, nebo stáhnout sami. Novinkou však budou polyfonické melodie v MIDI kvalitě. Standardní baterie má kapacitu 550 mAh a využívá technologii Li-Ion. S touto baterií by podle výrobce měl telefon vydržet na jedno nabití až 170 v pohotovostním režimu, nebo 170 minut nepřetržitého hovoru.

Na Motorolu T720 si budeme muset ještě chvíli počkat. Výrobce předpokládá, že jej začne prodávat až ve třetím čtvrtletí letošního roku, tedy na začátku podzimu. V té době již však bude konkurence GSM telefonů s barevným displejem velmi silná. Vedle Ericssonu T68 a Triumu Eclipse, které se prodávají již teď, bude do podzimu v prodeji Philips Fisio 820, OKWAP i108 a telefon s barevným displejem chtějí na letošním CeBITu představit i u Siemensu, Sagemu, Alcatelu a Nokie. Samsung T100 jsme již zmiňovali. Letošní podzim přinese úplně novou generaci telefonů, které by svou výbavou mohli již nesměle konkurovat japonským high-tech telefonům. Bohužel za přístroji zaostávají možnosti současných GSM sítím, takže na video přenosy si budeme muset ještě chvíli počkat. Zatím se musíme naučit žít s barevným displejem.