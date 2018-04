Nové Motoroly - nejdříve inovace, později i revoluce (kdy, kde a za kolik)

Motorola včera v čínské Šanghaji představila portfolio svých nových modelů pro letošní rok (kompletní přehled novinek najdete zde). Mezi jednotlivými telefony byly k vidění velmi zajímavé kousky, ale jako funkční vzorky si bylo možné vyzkoušet jen modely připravené k prodeji v prvním čtvrtletí letošního roku. Lákavější novinky ale Motorola chystá až na druhé pololetí, tyto modely však vystavovala jen jako nefunkční makety. Většina představených telefonů byla předem očekávána, vyložené překvapení se nekonalo. Naopak některé typy mobilních telefonů zatím Motorola nepředstavila, ale je pravděpodobné, že letos ještě nějakou tu novinku ukáže.

S T720(i) v čele

Hlavní vlajkovou lodí výrobce pro první čtvrtletí - pololetí letošní roku bude véčko s barevným displejem T720, nebo spíše varianta T720i s přídavným fotoaparátem. Původní varianta T720 se již nějaký ten pátek prodává, verze „i“ se dostane na pulty prodejen v nejbližších dnech. T720(i) je přístroj na rozmezí manažerské a low-endové kategorie, k ideálu první kategorie mu něco chybí, v druhé skupině mobilů bude naopak vyčnívat jak výbavou, tak cenou. Zklamáním verze s přídavným fotoaparátem je snížená kapacita paměti telefonu na kontakty, je vidět, že se jedná spíš o východisko z nouze než systémové řešení. Motorola ale ví, že bez fotoaparátů to v budoucu již nepůjde, takže je do nových modelů připravila v hojné míře a pro všechny segmenty trhu.

Barevný displej i pro ty nejlevnější telefony

V low-endové kategorii bude v první polovině roku Motorola nabízet především levný model C33x a jeho variantu s barevným displejem C350. Oba telefony nabízejí výměnné kryty dovedené k dokonalosti, protože změní nejen vzhled, ale i rozměry a hmotnost přístroje. V Šanghaji představený model C350 má výbavu téměř shodnou s již prodávaným modelem C33x, displej ale zvládne zobrazit 4 096 barev, takže si uživatelé budou moci lépe vychutnat tapety a spořiče pro něj určené. V principu velmi podobný model E360 Motorola již několik týdnů prodává v Asii, ale v jeho případě se jedná o převzatý model od některého z asijských výrobců (Benq?). Výbava je i v tomto případě velmi podobná, důraz je kladen na vyzváněcí melodie, spořiče a tapety displeje, či na povedené hry. Výhodou všech aktuálních low-endových Motorol bude cena, která by se měla pohybovat na spodní hranici konkurence v dané třídě. E360 se v Číně prodává jako nedotovaná okolo 6 000 Kč, podobnou cenu lze očekávat i u evropské varianty C350, což by bylo jistě velmi příjemné oživení trhu. Subjektivně se nám ale zdá displej asijského modelu E360 lepší.

Reinkarnace Accompli

V prvním pololetí letošního roku se začne prodávat i jedna nečekaná novinka, kterou je inovovaný model Accompli s barevným displejem. Model A388c je na první pohled stejný jako varianta s monochromatickým displejem A388, displej novinky však zvládne 65 000 barev a je aktivní, takže velmi dobře čitelný. Accompli se sice tváří jako mobil kombinovaný s PDA, ale díky použitému operačnímu systému (proprietální Motorola) jej lze považovat spíš jen za netradiční telefon, ke kterému má i vcelku blízko svými rozměry. Nokii 7650, či 3650 konkurovat tato Motorola nemůže; nemá integrovaný fotoaparát, nepodporuje MMS, přesto při příznivé ceně může množství zákazníků oslovit. Displej je totiž opravdu dobrý, telefon umí Javu, GPRS a má zvětšenou interní paměť na 7 MB. Někomu ale může vadit ovládání jen pomocí dotykového displeje. V této chvíli není známo, jestli Motorola připravuje konkurenční model k výše zmíněným Nokiím, zástupci firmy připouštějí další novinky pro tento rok, některé možná již na jarním veletrhu CeBIT. Možná ale Motorola půjde jinou cestou, kterou ukazuje další novinka, model V600.

Na V600 se vyplatí počkat

V případě V600 se ale dostáváme již do vzdálenější budoucnosti, než je první polovina tohoto roku. Podle výrobce lze V600 očekávat na trhu v říjnu, doufejme, že se to do vánoc povede. V každém případě se bude jednat o telefon plně konkurenceschopný vůči nejlepším korejským a japonským véčkům - a to jak výbavou, tak svým vzhledem. Zatím si však na V600 musíme nechat zajít chuť, na představení byl k dispozici jen v podobě makety, ale i ta vzbuzovala zaslouženou pozornost. Je ale otázkou, jestli bude mít telefon podporu Bluetooth, nebo ne. Ani zástupci společnosti na tuto otázku neuměli dát přesnou odpověď. To samé pak platí i pro model A835.

Asijci jsou na tom lépe

Toužíte po véčkovém telefonu, chcete, aby to byla Motorola a měla barevný displej, ale model T720(i) vás nenadchnul? Pak si budete muset zajet do Asie, kde se ještě v prvním čtvrtletí začne prodávat dvojice modelů V290 a V295. Oba přístroje nevypadají zle, mají barevný displej, GPRS, Javu a v případě modelu V295 i integrovaný fotoaparát. Škoda, že se oba modely nebudou prodávat i v Evropě, díky předpokládané příznivé ceně by mohly zaujmout hodně zákazníků.

Že to Motorola v Asii myslí vážně, dokazuje i další novinka, která se ale na trh dostane až po prázdninách. Model E365 vychází z již prodávaného low-endu s barevným displejem E360, ale má navíc integrovaný fotoaparát a rozměrný barevný displej zobrazí až 260 000 barev (!). Opět škoda, že se tento model v Evropě prodávat nebude. Cena by se v přepočtu měla pohybovat okolo 10 000 Kč, což by jistě byla akceptovatelná částka. V Evropě si budeme muset na podobný model s největší pravděpodobností počkat až do příštího roku.

Low-endové tajemství

Tajemstvím je zatím obestřený i další low-end E380. Ten byl vystaven jen na „asijském“ stánku, měl by se ale prodávat i v Evropě. Je podobný Motorole C350, má však velký výklopný kryt s průhledovým okénkem přes celý telefon a měl by zaujmout schopností blikat a svítit ze všech škvír a mezer. Vyzkoušet jsme to na prezentaci nemohli, vystavena byla jen jedna maketa, která se ve víru asijských novinářů bleskurychle vypařila. Telefon by měl zvládat Javu, e-maily, snad i instant messaging a displej by měl být na úrovni modelu C350, tedy s podporou 4 096 barev. Výrobce oficiálně tvrdí, že jej uvede ještě na podzim letošního roku, zástupci Motoroly ale tak optimističtí nebyli.

Třetí generace realitou, pro nás ale zbytečný luxus

Zapomenout nesmíme ani na produkty pro sítě třetí generace, jako jsou modely A830 a A835. První se asi začne prodávat zanedlouho, druhý je zatím jen ve stádiu příprav. Těmto modelům se asi nemá cenu nijak výrazněji věnovat, zatím nevíme, jestli se A830 bude prodávat i u nás, ale kvůli předpokládané ceně okolo 30 000 Kč by se asi prodejním hitem nestal. Funkce spjaté se sítěmi třetí generace u nás stejně nepoužijeme a jen jako GSM přístroj je to poněkud drahá a neohrabaná hračka.

O A835 toho moc nevíme, snad se začne prodávat ještě před koncem roku, ale podle zákulisních informací je to i v tomto případě poněkud optimistické prohlášení. Telefon je však o poznání kompaktnější než model A830 a má integrovaný fotoaparát, takže u něj odpadne nandávání baťůžku s fotoaparátem jako u A830, který zvětší telefon skoro na dvojnásobek.

Výše uvedené platí i pro model T725, který je vzhledově stejný s modelem T720(i), podporuje však rozšířený standard GSM EDGE, což představuje například podporu přenosu dat rychlostí až 177 kbps. I kdyby byl tento telefon zanedlouho dostupný, u nás by jeho nadstandardní funkce nikdo nevyužil, protože je žádný z našich operátorů nepodporuje a těžko se to do konce roku změní.

Trendy známe…

Motorola sice žádnou novinkou přítomné novináře nešokovala, přesto je ani nezklamala. Je jasné, že výrobce moc dobře ví, jakým směrem se ubírají současné trendy, takže u naprosté většiny modelů (až na jeden pro asijské trhy, jehož přesné označení neznáme) najdeme barevný displej a u několika i integrovaný fotoaparát. Mimo nejlevnějších modelů bude možné ke všem ostatním fotoaparát připojit alespoň jako příslušenství, takže s ohledem na novinky Nokie a třeba i Samsungu můžeme směle zvolat, že multimediální zprávy nebudou slepou cestou a že se bez nich v nejbližší době již neobejdeme. Samozřejmostí jsou i polyfonní melodie, obrázky na displej a výměnné kryty, které v případě low-endových Motorol změní telefon k nepoznání.

…některé produkty již máme

Pokud budeme srovnávat novinky Motoroly s konkurencí, tak mezi nimi nenajdeme tak extravagantní modely, jako je třeba chystaná Nokia 6800, ale ani drtivou nabídku nejrůznějších véček, jak tak činí Samsung. Motorola jde střední cestou a podle všeho chce bodovat především cenou. Hlavní důraz, pro nás bohužel, klade na asijské trhy a hlavně ten čínský, kde je nejsilnějším hráčem vůbec. Některé chystané modely pro Asii by se totiž velmi dobře uplatnily i v Evropě. Podle všeho Nokia představí letos ještě další modely, chystá se manažerský telefon, mluvilo se i o dalších véčkách (V600 s integrovanou anténou), přibudou snad i nějaké další low-endy a možná i nějaký speciální „esemeskový“ telefon. Na ty si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Kompletní přehled novinek Motoroly z Šanghaje najdete zde

V příštím týdnu se některým z nich budeme věnovat podrobněji a nabídneme vám i informace o CDMA telefonech tohoto výrobce.