Nové Motoroly - nadupané a přitom velmi levné (fotogalerie)

Pro začínající a méně náročné zákazníky chystá Motorola nový super levný low-end C230. Vcelku pohledný telefonek vychází z modelu C33x, který by se měl u nás začít prodávat každým dnem.









C230 se naopak do prodeje dostane po prázdninách a jeho cena by se měla bezpečně vejít pod tři tisíce za nedotovaný telefon. Podle zástupců firmy na CeBITu by se mělo jednat o jeden z nejlevnějších telefonů vůbec, který by se v případě předplacených sad mohl prodávat za cenu okolo 70 euro.



Nízká cena ale neznamená, že bude telefon nějak výrazně ošizený. Má výměnné kryty, které mohou mít stejně jako u modelu C33x různé tvary a samozřejmě velmi odlišné barevné kombinace.



Několik příkladů si můžete prohlédnout na fotografiích. Základní barevné kombinace budou čtyři: oranžový, světle modrý a stříbrný kryty bude průhledné, ten čtvrtý červený již jen velmi málo. Všechny základní kryty mají i perleťový efekt, takže se na světle lesknou.



Výbava telefonu je s ohledem na předpokládanou cenu docela slušná. Nechybí GPRS (4+1 timeslot) a podle prvních informací jej bude možné využít jak pro wap, tak pro datové přenosy.



Telefon by měl mít USB konektor, takže by jej mělo být možné připojit k počítači. Podle všeho ale bude existovat několik variant telefonu, takže některé detaily nemusí platit absolutně. Motorola C230 bude mít i polyfonní vyzvánění (šestnáctihlasé), které bude možné kombinovat s vibracemi. Mládež jistě ocení funkci SMS chatu, popřípadě možnost vkládání obrázků a melodií do textových zpráv (EMS). Přesnou specifikaci telefonu zatím neznáme.



Druhou absolutní novinkou Motoroly je model E390. Podle prvních informací se mohlo zdát, že se bude jednat o konkurenta Sony Ericssonu T610, tedy o špičkový multimediální telefon. Po technické stránce se mu nová Motorola vyrovná, ale své zákazníky si bude hledat jinde. E390 je mobil pro náročnější teenagery, kteří ocení barevný displej, GPRS, integrovaný fotoaparát a Bluetooth. Po chuti jim pak jistě bude i předpokládaná cena telefonu, která by se u nedotovaného přístroje měla vejít do sedmi, maximálně osmi tisíc korun. To je jistě velmi lákavé a pro konkurenci nepříjemné.



Motorola celkově vsadila na strategii cenové války a slibuje, že všechny novinky budou svojí cenou pod nabídkou konkurence. Top model V600 bude stát jen těsně nad 10 000 Kč, levnější véčko s fotoaparátem a barevným displejem - model V300 - pak bude stát zhruba stejně jako model E390. Jedná se totiž o příbuzné telefony, E390 bude ve volném prodeji, V300 asi jen v nabídce T-Mobile. V300 jsme na CeBITu neviděli, jedná se ale o stejný telefon, jako je Motorola V295 pro Asii, má jen trochu jiný design.



Motorola E390 se začne prodávat v září tohoto roku, tedy přibližně ve stejnou dobu jako model V300. Na špičkové véčko V600 si budeme muset počkat ještě o chvilku déle, zatím výrobce představuje jen makety. Pokud ale chcete Motorolu s barevným displejem, dočkáte se již v květnu, kdy by se i u nás měl začít prodávat model C350 (více informací zde). I v tomto případě bude cena velmi příjemným překvapením. Pokud tipujete 5 000 Kč a méně, nebudete daleko od pravdy a možná vás výrobce překvapí ještě více.