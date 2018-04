Nové Motoroly - kdy a za kolik (přehled)

U příležitosti představení několika nových modelů, uspořádala česká pobočka společnosti Motorola v pátek tiskovou konferenci. Z absolutních novinek byl k vidění jen model Razr V3, který jsme vám ale podrobněji představili již v průběhu týdne. Motorola dále vystavovala téměř finální verzi smartphone MPx220, již funkční prototyp dalšího chytrého telefonu MPx a také několik dalších modelů, o kterých jsme vás buď již informovali, nebo v nejbližší době chystáme jejich podrobné recenze.

My jsme se po skončení tiskové konference zeptali Radka Vychytila, ředitele české pobočky divize mobilních telefonů Motorola, kdy se nové Motoroly objeví na našem trhu a jakou cenu u nich můžeme očekávat. Všechny uváděné ceny jsou s DPH a platí pro nedotované telefony. Termíny uvedení na trh by měly platit pro Českou republiku. Ceny i termíny uvedení na trh nejsou definitivní. Údaje v měsíčním přehledu by měly být velmi blízko skutečnosti. Údaje u modelů na konci článku jsou pak pouze orientační, výrobce je zatím oficiálně nezveřejnil.

Srpen

Nejdříve se začnou prodávat dvě véčka nižší třídy, modely V180 a V220. Oba telefony by se měly objevit na pultech prodejen již v srpnu a to za přibližně 5 000 Kč u modelu V180. Lépe vybavený model V220 by pak měl stát přibližně 6 000 Kč.

Poznámka Mobil.cz: Na některých trzích se již oba modely prodávají, takže srpnový termín zahájení prodeje je reálný.

Září, říjen

V září by se v prodeji měl objevit dlouho očekávaný model E398, pravděpodobně nejdříve u operátora T-Mobile. Cena telefonu bude pod 10 000 Kč. Koncem září, případně začátkem října, se do prodeje dostane i úplně nový superluxusní model Razr V3. Jeho cena se bude pohybovat okolo 20 000 Kč.

Poznámka Mobil.cz: Zahájení prodeje modelu E398 asi již přímo nezáleží na výrobci, jako spíš na T-Mobile, v zahraničí se již tento model prodává. Motorola V3 se zatím nikde neprodává, ale již námi testovaný první vzorek byl plně funkční, takže i v případě tohoto modelu je uvedený termín zahájení prodeje reálný.

Říjen, listopad

Na přelomu října a listopadu by se měl v prodeji objevit smartphone MPx220 a to hned od začátku s českou lokalizací operačního systému Microsoft Smartphone 2003. Cena telefonu by se měla pohybovat okolo 15 000 Kč. O něco později, pravděpodobně koncem listopadu, by se měl začít prodávat i top model výrobce, smartphone MPx. Ten bude podstatně dražší, jeho cena by se měla pohybovat okolo 25 000 Kč. V listopadu se začne prodávat i model C650, což je telefon se stejnou výbavou, jakou má véčko V220, je ale klasické koncepce. Cena tohoto modelu by se příliš neměla lišit od ceny modelu V220.

Poznámka Mobil.cz: Termín uvedení Motoroly MPx220 se zdá být reálný, současné vzorky jsou již téměř plně funkční. Naopak u modelu MPx spíš odhadujeme zahájení prodeje až těsně před koncem roku. Model C650 se již v Německu prodává, takže listopadový termín zahájení prodeje v ČR by nemělo nic ohrozit.

Další modely, u nichž zatím nebyl termín zahájení prodeje oficiálně zveřejněn:

Motorola C380: Tento model by mohl začít prodávat ještě letos, přednost ale dostane stejně vybavené véčko V180. O véčka je totiž větší zájem. Neoficiálně se mluví o přípravě mírně modifikované verze. Cenu telefonu v této chvíli neznáme, odhadujeme obdobnou sumu, jako u modelu V180.

Motorola E680: Tento zajímavý komunikátor se asi začne prodávat ještě letos, ale podrobnosti zatím výrobce nezveřejnil. Cena by měla být zhruba stejná, jako u modelu V620.

Motorola V620: Tato úplná novinka postupně nahradí model V600, na trhu by se mohla objevit již v průběhu října. Cena by měla kopírovat v té době aktuální cenu modelu V600.

Motorola V555: Taktéž minulý týden představený model se u nás pravděpodobně dostane do prodeje až některý z operátorů začne nabízet EDGE. T-Mobile EDGE slibuje ještě před koncem roku, takže možná ve stejném termínu by se na trh mohla dostat i Motorola V555. Cena by neměla překročit 10 000 Kč.

Motorola A630: Tento model se u nás do prodeje asi vůbec nedostane. Rozhodnutí ale zatím není definitivní.

Motorola A780, CN620: Tyto dva špičkové modely se do prodeje dostanou asi až na začátku příštího roku, oba by se ale měly prodávat i u nás.

Motorola MPx100: Před tímto modelem dostaly přednost Motoroly MPx220 a MPx. Model MPx100 se tak do prodeje dostane asi až příští rok.

Motorola C115, C205 a další super low-endy: Tyto modely se celosvětově začnou prodávat zhruba od října, nebo již v prodeji dokonce jsou. Objeví se asi i u nás, ale přednost prý mají jiné trhy, kde je o tuto kategorii telefonů enormní zájem. Cena těchto modelů se bude pohybovat okolo 2 000 Kč.

Motorola A1000, E1000, C975 a V975: Tyto telefony kombinující provoz v sítích GSM a sítích třetí generace se zatím u nás oficiálně prodávat nebudou.