Nové Motoroly asi budou mít zpoždění

Obě nové Motoroly, V290 a V295, jsou určeny jen pro asijský trh. Lépe vybavený model V295 ale bude mít i evropské - celosvětové varianty. Oba telefony jsou véčka s barevným displejem (128 x 128 obrazových bodů, 4 096 barev (?)), vyšší model V295 pak má i integrovaný fotoaparát a bude podporovat samozřejmě i MMS zprávy. Jeho evropskou variantou bude Motorola V300, speciálně určená jen pro T-Mobile, ostatním pak bude určena Motorola E390; to samé, ale v klasickém designu.

Motorola V290 se měla začít prodávat již tento měsíc, lépe vybavený model V295 v červnu tohoto roku. Podle vyjádření společnosti Benq, která jej pro Motorolu bude vyrábět, ale nastane v uvedení obou modelů na trh zpoždění. V případě V290 se bude jednat o dva měsíce a telefon by se měl začít prodávat v červnu. Nový termín zahájení prodeje modelu V295 zatím uveden nebyl, podle dostupných zdrojů je však nutné počítat se zpožděním minimálně jednoho měsíce. Důvod zpoždění nebyl uveden, spekuluje se, že Benq nestačí vyrábět, je totiž zahlcen výrobou jiných modelů Motoroly a mobilů vlastní značky.

Motoroly V290 a V295 si jsou velmi podobné. Lepší model V295 má integrovaný fotoaparát a i bohatší výbavu. Evropský model V300 - speciálně určený pro T-Mobile - by měl vypadat velmi podobně. Výrobce ale jeho fotografii ještě nezveřejnil.

Zpoždění u modelů V290 a V295 asi bude mít na svědomí i pozdější zahájení prodeje evropských variant V300 a E390, i když v jejich případě může být výrobcem někdo jiný než Benq. Ten ale i pro Evropu vyrábí populární modely C300, T190 a T191, které zatím tvoří hlavní část jeho produkce. Letos každý měsíc dodá Motorole 200 000 kusů modelu C300 a zhruba 800 000 kusů kombinace dvou zbývajících modelů, které se od sebe odlišují jen jiným krytem. Většina produkce končí na asijském a především čínském trhu, ale všechny tři uvedené low-endy se prodávají i na vybraných evropských trzích, jako například v sousedním Polsku.

Komu se nelíbí véčka, bude moci zvolit model E390, který má klasické tvary. Výbava telefonu by měla být stejná jako u V300 (V295).

Podle našich informací má Motorola s novými modely (V300 a E390) úspěch u nákupčích operátorů a na třetí a především čtvrté čtvrtletí tohoto roku má zajištěn v celé Evropě velmi slušný odbyt svých produktů. Jejich výhodou by měla být příznivá cena a výbava, kterou chtějí operátoři (MMS, Java a integrovaný fotoaparát). Teď je jen otázkou, kdy se telefony doopravdy začnou prodávat. Nejdříve lze na trhu očekávat model C350, levný low-end s barevným displejem, který se na vybraných trzích již do prodeje dostal (Rusko) a i u nás by měl svojí cenou velmi překvapit. Hovoří se o částce okolo 4 000 Kč. U nás lze tento telefon očekávat v květnu. Následovat asi bude super low-end C230 (někde C200), který by se mohl dostat do prodeje v červnu. Na vyšší modely s MMS a integrovaným fotoaparátem (V300 a E390) si asi budeme muset počkat až po prázdninách; již na CeBITu se hovořilo o zahájení prodeje v září tohoto roku. Nyní však může přijít drobné zpoždění, záleží na kapacitách externích výrobců těchto modelů - ne u všech to bude Benq, jedním z dalších by měl být třeba Compal a v případě modelu C350 se hovoří o Foxconnu a objednávce na více než pět milionů kusů. Jako poslední se na trh dostane top model V600, kterého se asi nedočkáme na trhu dříve než v listopadu.