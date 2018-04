Nové modely Palm, Inc  - obrázky a další informace

Palm Tungsten T

Obrázek modelu Palm Tungsten umístil anonymní zdroj na server PDAGeek. O tomto připravovaném modelu je známo to, že jej Palm, Inc chce nasadit v high-endové kategorii, aby bojoval proti rostoucímu podílu modelů Sony Clié.

Je vybaven ARM procesorem Texas Instruments OMAP1510 na frekvenci 175 MHz a měl by mít 16 MB RAM a Bluetooth. Stane se zřejmě prvním Palmem s PalmOS 5 a to by mu mělo spolu s multimediální DSP podporou chipu OMPA1510 poskytnou velké výhody a náskok před konkurencí. Však má rovněž mít mikrofon, sluchátka a reproduktor.

Tungsten bude první modelem od Palmu s rozlišením 320x320 pixelů. Přesné rozměry ještě neznáme, ale měl bys e blížit někam k modelům Sony SJ. Cena kolem $500 je rovněž ještě hodně neoficiální.

Designově Tungsten potvrzuje uniklé informace o prototypu OSLO - má vysunovací kryt Graffiti plošky a v "sklapnuté" podobě jsou dostupná jen hardwarová tlačítka. To do modelu menší výšku, může však přispět k větší tloušťce, takže uvidíme až podle oficiálních informací. Zajímavý je kurzor D-Pad - zdá se, že je čtyřcestný se Select tlačítkem uprostřed, ale to je jen dohad, hráče by jistě potěšilo osm směrů. Z obrázku není rovněž patrná přítomnost případného kolečka joy-dial.

Obrázek jsme převzali ze serveru PDAGeek, kde si jej můžete prohlédnout ve větší velikosti.

Smartphone - GSM/GPRS

Chytrý telefon je po levném Zire a našlapaném Tungsten poslední z trojice PalmOS modelů, které chce Palm, Inc v říjnu představit. Pohybujeme se ale i zde v oblasti neověřených informací.

Model by měl mít rozlišení 320x320, vestavenou klávesničku a D-Pad. Nebude s PalmOS 5 - Dragonball 33 MHz a PalmOS 4.1 jej řadí spíše k stávající generaci modelů.

Po levé straně má slot pro SD/MMC kartu, používá universal connector a má kolébku. Firma jej dodá se standardním softwarem (včetně DocToGo).

Model je určen zejména k datovým přenosům - k přenosu emailů a stahování informací z Internetu. Bude vybaven browserem WebPro.

Jako doplněk ale bude možno připojit handset a používat tak Palm jako mobilní telefon. (Model údajně nemá vlastní mikrofon a sluchátko) Podporovat má GSM/GPRS. a bude mít příslušnou aplikaci Mobile.