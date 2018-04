Nové mobily Sony Ericsson, které vás dostanou - T68i, Z700 a P800

O tom, že Sony Ericsson měla na včerejší tiskové konferenci v Londýně (5. 3.) představit vylepšený mobil Ericsson T68 – pojmenovaný jako T68i – se mluvilo již delší dobu. Ostatně první informace jsme na Mobil.cz přinesli již 23. 1. a 27. 2. Od října loňského roku se také vědělo, že letos na jaře bude také představený první mobil vyrobený pod značkou Sony Ericsson. Že ale tento ambiciózní japonsko-švédský výrobce představí mobily hned dva a jeden z nich přitom bude možné označit za skutečnou bombu, to zřejmě nečekal nikdo.

T68i – první mobil s funkčními multimediálními zprávami (MMS)

Ericsson T68i se od svého předchůdce T68 (označovaného i jako T68m) liší na první pohled nepatrně. Nad displejem již nenajdete označení Ericsson, ale nové Sony Ericsson; změněny byly i otvory k reproduktoru a drobné designové drobnosti. Příliš změn také nepostřehnete nejspíš ani v menu mobilního telefonu. Přibylo sice několik položek, ale pro laika je vše jasné. Ale jen do okamžiku, než zjistí, že s T68i může posílat a přijímat multimediální zprávy MMS, pro které má v mobilu i několik nových editačních nástrojů.





Největší změna v T68i oproti původnímu T68 je skutečně v podpoře MMS. Samozřejmě práce s telefonem (v menu) by měla být znatelně rychlejší a doufejme, že marně budete hledat známé chyby. Ale důraz byl kladen na multimédia, a proto byl současně s představením tohoto mobilu s barevným displejem ukazován i digitální fotoaparát CommuniCam MCA-20. Ten se připojuje k mobilům Ericsson a Sony Ericsson prostřednictvím systémového konektoru ve spodní části mobilu a umožňuje fotoaparát ovládat přímo z menu mobilního telefonu. Barevný displej T68i potom slouží jako průhledový hledáček. Fotografie pořízené fotoaparátem můžete posílat jako multimediálním zprávu MMS nebo si je přímo ukládat do webového alba či poslat e-mailem.

T68i je podobně jako jeho předchůdce triální (GSM 900/1800/1900) a podporuje GPRS (53,6 kb/s), HSCSD (28,8 kb/s) a bluetooth. T68i dále obsahuje e-mailového klienta, wapový prohlížeč (zabezpečený WAP 1.2.1) a je schopný údaje z adresáře a organizéru synchronizovat s počítači či jinými mobily prostřednictvím protokolu SyncML. Fyzické rozměry mobilu jsou 100 x 48 x 20 mm; hmotnost je 84 gramů. Akumulátor je Li-Pol a umožňuje T68i být v pohotovostním režimu až 16 dnů nebo 3 až 12 hodin hovoru.

Je to ještě mobil, nebo už herní konzole?

O tom, jestli na vývoji mobilního telefonu Sony Ericsson Z700 nepracovali i tvůrci herní konzole Sony Playstation 2, možná budete přemýšlet při čtení popisu schopností tohoto mobilu. Umožňuje totiž hrát hry na barevném displeji, s polyfonickými zvuky (nejde tedy jenom o nějaké umělé pípání) a pokud vás omrzí ty vestavěné, budete si moci další stáhnout z internetu (prostřednictvím GPRS) nebo nainstalovat z počítače. Samozřejmě můžete využít i bezdrátovou technologii bluetooth a hry mohou být napsány v jazyce Java pro mobilní zařízení (J2ME). Podobných aplikací by mělo být za několik měsíců více než dost; podpora výrobců mobilů tomuto programovacímu prostředí totiž roste. Mimochodem, oněmi vestavěnými hrami jsou variace na téma filmů Men in Black a Charlieho andílci – nemělo by tak jít jenom o prostoduché střílečky či ovládání hada, což je pro některé výrobce vrchol vývoje mobilních her.

Hry ale nejsou všechno – možná si pořízení tohoto mobilu odůvodníte jeho manažerskými schopnostmi. Vedle podpory GPRS a bluetooth si můžete v mobilu číst a psát e-maily, prohlížet wapové, ale i internetové stránky (mobil má prohlížeč Microsoft Mobile Internet Explorer, zvládající vedle WAPu 1.2.1 i HTML) a používat velký telefonní seznam (510 vícepoložkových záznamů) či povedený organizér. Rozměry Z700 jsou 91 x 50 x 24 mm, hmotnost 95 gramů. V pohotovostním režimu vydrží až 200 hodin, doba hovoru je udávána v rozmezí 2,6 až 8 hodin.

Úplně nový smartphone – skutečný Sony Ericsson

Zatímco u T68i je zřejmé, že se na něm podíleli především lidé z Ericssonu (Sony prosadila maximálně logo...), u Z700 vycházeli tvůrci z osvědčených modelů Sony CMD-Z5 a CMD-Z7. O chytrém telefonu Sony Ericsson P800 lze ale jednoznačně prohlásit, že je prvním produktem teprve půlroční společnosi Sony Ericsson (o založení firmy a jejím existování vedle Ericssonu a Sony jsme psali v tomto článku). I když detailisté možná po prozkoumání mobilu mohou namítnout, že lidé z Ericssonu měli ve vývojovém týmu hlavní slovo (a větší zkušenosti s vývojem chytrých telefonů).

Tato velká placka má podobně velký barevný displej (208 x 320 bodů). Z některých fotografií vyplývá, že naopak chybí anténa (je integrovaná) a klávesnice (je přídavná, dá se snadno oddělit). Klávesnice vlastně není příliš potřeba, mobil se ovládá perem na dotykové obrazovce. Takže podobně jako u staršího smartphonu Ericsson R380s a R380e vlastně klávesnice bude jenom tisknout tlačítka nakreslená na dotykovém displeji.

Operačním systémem Sony Ericsson P800 je Symbian ve verzi 7. Ten umožňuje sychronizaci s osobním počítačem a kancelářskými aplikacemi a instalaci dalších aplikací napsaných v jazycích Java nebo C++. Symbian ve verzi 6 používá například Nokia v komunikátoru 9210 a zdá se, že dva přední výrobci si tento systém oblíbili více než Stinger (či přesněji Windows Smartphone od Microsoftu). P800 má vestavěný digitální fotoaparát. Podporuje posílání multimediálních zpráv MMS. Protože si můžete nainstalovat libovolnou aplikaci, nebudete mít problém s prohlížením libovolného formátu dokumentů. A pokud často používáte připojení k internetu, tak vedle WAPových a klasických internetových stránek (HTML) si můžete prohlížet i ty určené pro systém iMode. Sony Ericsson P800 je samozřejmě triální (GSM 900/1800/1900), podporuje GPRS i bluetooth. Více technických informací zatím nebylo zveřejněno. Je pravděpodobné, že P800 bude po dlouhou dobu hlavním konkurentem Nokie 7650, která by se měla začít prodávat v létě tohoto roku.

Sony Ericsson myslí i na Američany

Novinky představené včera nebyly určené jenom pro sítě GSM, ale i pro americké TDMA, CDMA a odnož GSM pracující ve frekvenčním pásmu 850 a 1900 Mhz. Prvním mobilem značky Sony Ericsson na americkém trhu je T61g, určený pro GSM 850/1900. Podporuje GPRS, EMS a je určený především pro uživatele s nižšími nároky. Pro fajnšmekry má Sony Ericsson model T62u, který podporuje sítě TDMA (800/1900 – americké označení TDMA se používá pro jiné sítě než GSM, přestože standard GSM je založen právě na standardu TDMA) a GSM (850/1900). Další funkce mobilu jsou podobné jako u T61g. Posledním japonsko-švédským želízkem v americkém ohni je T206 (nejen označením, ale i designem podobný Motorolám), který pracuje v digitálních sítích CDMA (800/1900 MHz a pyšní se schopností přenosu dat rychlostí až 153 kb/s.

Nokia CardPhone má pořádnou konkurenci

Velkou konkurencí pro datové karty pro notebooky Nokia CardPhone, které mají díky své jedinečnosti faktický monopol (konkurence v této oblasti prakticky neexistuje), by se měla stát karta GC75. Umí GPRS i HSCSD a je triální (GSM 900/1800/1900). Karta by se měla začít prodávat na začátku léta tohoto roku. Podobná karta Nokia D211, představená v Cannes, by měla být k dostání ve stejné době. Příliš se od Sony Ericsson GC75 neliší – rozdíly jsou jenom v podpoře sítí (D211 GSM 1900 neumí) a bezdrátových technologií (GC75 zase nezvládá bezdrátové sítě LAN WiFi).

Než vyrazíte do obchodů s mobily, přečtěte si následující řádky

Pokud vaše srdce zatoužilo po Sony Ericsson T68i a pohled do peněženky vás od koupě neodradil, potom si pár týdnů počkejte a můžete směle vyrazit do prodejen s mobilními telefony pro tento severský skvost. Ale jestliže chcete Z700 nebo P800, potom máte zatím smůlu. Sony Ericsson avizuje, že tyto mobily přijdou na trh ve třetím čtvrtletí tohoto roku. U Z700 se to dá chápat jako období srpen – září, ale u P800 asi ani ti největší optimisté nebudou očekávat zahájení prodeje dříve než ve čtvrtletí čtvrtém.

Pokud jste nenašli v tomto článku všechny odpovědi na vaše otázky, nemusíte zoufat. Položte nám dotazy do diskuse. Ve čtvrtek pořádá české zastoupení společnosti Sony Ericsson v Praze tiskovou konferenci, kde se na vaše dotazy pokusíme získat odpovědi.

Doplněno 6.3.2002 15:30: Nabízíme vám exkluzivní fotografie funkčních vzorků telefonů T68i, Z700 a P800, které nám zaslal Massimiliano Bucciol ze serveru GSMBOX.