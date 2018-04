Nové mobily Motoroly zvládají aplikace v Javě

Motorola představila tři mobilní telefony, na kterých je možné spouštět aplikace napsané v programovacím jazyce Java. Modely i85s a i50sx jsou určeny pro sítě iDEN, Accompli 008 pracuje v sítích GSM. Zatímco datum uvedení Accompli 008 je stále ještě neznámé, zákazníci severoamerického operátora Nextel si mohou mobily pro síť iDEN koupit již za několik dnů.

Motorola i85s a i50sx jsou první prodávané mobilní telefony, které obsahují softwarové prostředí Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME). Právě toto prostředí umožňuje spouštět malé aplikace, napsané v jazyce Java. Aplikace musí být pochopitelně upraveny pro běh v mobilním telefonu. V přístroji je zabudována i ochrana proti potenciálním virům, napadajícím právě tyto telefony.

V současnosti mohou majitelé těchto nových Motorol používat organizér, program na evidenci výdajů nebo hrát hru Borkov, původně určenou pro herní počítače Sega. Další aplikace si můžete stáhnout a nainstalovat přímo z internetu. Vedle této možnosti dostanete s telefonem ještě i datový kabel a CD – takže ovládat a nastavovat mobil, stejně jako instalovat nové programy, můžete i ze svého počítače. Zatím není podporováno rozhraní USB, pro spojení mobilu a počítače můžete využít pouze klasické sériové spojení.

Díky prostředí J2ME si může každý uživatel svůj telefon personalizovat. Při nastavování např. profilů má majitel mobilu mnohem širší možnosti (v definici chování přístroje v jednotlivých profilech) než u stávajících telefonů – u těch se musí spokojit pouze s těmi funkcemi a vlastnostmi funkcí, které jsou pevně naprogramovány ve firmware mobilních telefonů. Nastavit je možné i funkce jednotlivých kláves pro každou aplikaci zvlášť.

Mobil Motorola i85s má displej s pěti až osmi řádky textu – písmo totiž může být různě velké. Mobil podporuje všechny funkce sítě iDEN – více o těchto sítích najdete v tomto článku. Navíc ale umožňuje odesílat textové zprávy jiným uživatelům. Nejedná se sice o klasické zprávy SMS, známé ze sítí GSM, ale účel – poslat zprávu jinému majiteli mobilu schopného zprávy přijímat – je splněn. Se standardní baterií má i85s hmotnost 163,5 gramů. Vydrží až 3 hodiny hovoru, nebo 75 hodin v pohotovostním režimu. Rozměry telefonu jsou 131 x 50 x 30 milimetrů. Zajímavé jsou informace výrobce o rychlosti datových přenosů. Standardně je to 14 kb/s. Pokud ale síť není vytížena, může tato rychlost být až 22 kb/s, nebo naopak v případě přetížení jen 9,6 kb/s.

Motorola i50sx má stejné provozní vlastnosti i rozměry jako model i85s. Liší se jen drobnými změnami v designu a možností vyměňovat přední kryt – tento telefon se bude Motorola snažit prodávat především mladším uživatelům, kteří právě tuto vlastnost oceňují na konkurenčních Nokiích.

Zatím jediný výrobce telefonů s prostředím J2ME, Motorola, má s těmito mobily smělé plány do budoucna. Dalším prodávaným modelem s podporou Javy by mělo být Accompli 008, které je určeno pro sítě GSM. Rozšíření telefonů s J2ME by mělo přinést i další využití tohoto prostředí – zákazníci se mohou těšit nejen na další aplikace a hry, ale třeba na on-line informace o počasí, dopravní situaci, o pohybu akcií (tyto služby v současnosti fungují na podobném principu – posílání textových zpráv). Chybět zřejmě nebudou ani již zmiňované hry – tentokrát v provedení pro hru on-line s dalšími hráči. Klienti Nextelu, provozovatele sítě iDEN v USA, by se těchto služeb měli dočkat ještě do konce roku.