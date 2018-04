Nové minipočítače na cestě. Velký výkon sbalený na cesty

Na nedávném veletrhu CES v Las Vegas oficiálně Intel uvedl, že nová platforma ultramobilních počítačů, Menlow, bude k dispozici zákazníkům již v první polovině tohoto roku. Prozradil také, že zařízení na této platformě chystá hned řada výrobců, například Aigo, ASUS, BenQ, Clarion, Compal, Digifriends, EB, Gigabyte, Lenovo, LG, LiteOn, Quanta, Toshiba, USI nebo Willcom. Někteří ze zmíněných výrobců také své přístroje na veletrhu CES představili, novinek na stávajících platformách jsme dočkali ale i od ostatních. Pojďme si představit to nejzajímavější, co nás čeká.

LG UMPC

Jedním z nejzajímavějších představených přístrojů je UMPC, tedy ultramobilní PC od korejského LG. To se doposud této kategorii nevěnovalo a tak je novinka příjemným překvapením. Přístroj je postaven právě na platformě Intel Menlow a disponuje displejem s úhlopříčkou pouze 4,8 palce – není tedy o mnoho větší, než současné špičkové komunikátory. Displej má rozlišení WVGA, tedy 800 x 480 pixelů a je samozřejmě dotykový.





Ač tělo připomíná dnešní komunikátory, výbava je bližší notebookům. Pevný disk má kapacitu 40 GB, RAM je k dispozici celý gigabajt. Nechybí Bluetooth, wi-fi nebo HSDPA připojení. To vše pří 540 gramech váhy.

Prozatím LG neprozradilo, jak se bude tento přístroj jmenovat a kolik bude stát. Ostatně, ani datum uvedení do prodeje není známo, takže si budeme muset ještě chvíli počkat.

Gigabyte a Aigo

Své přístroje na platformě Menlow představili také výrobci Aigo a Gigabyte. Tyto přístroje jako by jeden druhému z oka vypadly a jsou založeny na referenčním designu Intelu, takže je otázkou, kdo pro koho které zařízení vyrábí.





Ačkoli jsou si Aigo s Gigabytem vzhledově velmi podobné kousky, pod kapotou by se měly lišit. Aigo by totiž mělo patřit do jednodušší kategorie MID, tedy Mobile Internet Device, která místo operačního systému Windows používá speciálně upravený Linux. Taková zařízení nabízí většinou podstatně menší kapacitu pevného disku, který ale na druhou stranu bývá založen na technologii flash pamětí. U Aigo se tak dá očekávat, že kapacita disku nepřesáhne 16 GB (maximum pro SSD disk, který je součástí platformy), nejlevnější model by mohl začínat na 2 GB.





To Gigabyte by měl ve stejném těle pravděpodobně nabídnout plnohodnotné UMPC, tedy tablet s operačním systémem Windows XP nebo Vista. S tím souvisí také teoretická kapacita disku 40 GB a paměť RAM o velikosti 1 GB.

Clarion MiND

Velmi zajímavým zařízením je přístroj od výrobce audioaparatur a navigačních systémů Clarion. Ten je vtipně nazvaný MInD, neboli mobile internet navigation device. Jak už název napovídá, jde o stroj kategorie MID který bude mít vestavěnou GPS navigaci. Na linuxovém operačním systému tak kromě práce s internetem budete moci využít i navigaci.





Je dost možné, že tímto konceptem kápl Clarion mnohým do noty. Linuxový tablet s navigací, který by byl eventuálně schopen zastat funkci multimediálního centra v automobilu, je snem nejednoho technického nadšence.

Technicky bude jistě Clarino řádně na výši – krom obligátních technologií wi-fi nebo Bluetooth nebude chybět třeba WiMAX, handsfree pro telefonování nebo dokovací port. Opravdu ideální přístroj do auta, co říkáte?

Toshiba

Toshiba na veletrhu CES ukázala svůj koncept přístroje, který sama vydává za UMPC, Intel jej však na svém stánku prezentuje jako MID. Ať je pravda jakákoli, jisté je, že mnoho informací k tomuto zařízení není k dispozici.





Toshiba jej předvedla v několika barevných kombinacích, upřímně řečeno ale ani jedna nepomohla tomu, aby koncept od Toshiby vypadal moderně. Uvidíme, třeba má Toshiba s tímto konceptem nějaké plány – jde o jedno z mála UMPC bez jakékoli klávesnice.

Lenovo

I Lenovo ukázalo svou představu zařízení kategorie MID založeného na platformě Menlow. Přístroj s numerickou klávesnicí z mobilních telefonů by prý Lenovo uvedlo na trh před Olympijskými hrami v Pekingu, technické specifikace zatím zůstávají utajeny.





Digifriends

Koncept UMPC od Digifriends je zajímavý především speciálně navrženým příslušenstvím, které by s ním mělo fungovat. Jako jakási dokovací stanice pro tablet tak může fungovat klasická nabíječka, qwerty klávesnice nebo souprava reproduktorů. Vpravdě originální nápad.





Na malém tabletu určitě zaujme ale i jeho výbava. Obligátní je gigabajt RAM, disk s kapacitou 30 – 60 GB, wi-fi, Bluetooth nebo vestavěný fotoaparát. Přístroj ovšem může být vybaven i technologiemi WiMAX, WiBro nebo příjmem digitální televize DVB-H.





Dotykový displej má úhlopříčku 4,8 palce a rozlišení 1024 x 600 pixelů. Na zařízení může běžet operační systém Windows Vista, XP nebo Linux.

ASUS

Zatímco ASUS relativně potichu chystá variantu svého Eee PC s displejem o úhlopříčce 8 a 8,9 palce, na CES vystavuje úplnou novinku – Model R50a. Ten by měl být nástupcem současného R2H a jde tak o UMPC bez klávesnice, pouze s dotykovým displejem.





Zatím nejsou k dispozici kompletní specifikace, ale podle toho co víme by nemělo chybět obligátní wi-fi a HSDPA, potěší jistě přítomnost GPS nebo televizního tuneru. Displej bude mít rozlišení 1024 x 600 bodů při úhlopříčce 5,6 palce.





Existovat bude ještě levnější varianta nazvaná R3, na které poběží místo Windows podobný operační systém jako právě na Eee PC – tedy varianta Linuxu.





Samsung

Samsung poměrně v tichosti představil novou variantu již téměř rok známého Q1 Ultra. Přístroj má tentokrát ve svých útrobách místo mobilního čipu Stealsey procesor „plnohodnotný“ - Intel Core 2 Solo taktovaný na 1,33 GHz. Tento nízkonapěťový procesor tak jistě zvedne výkon sedmipalcového UMPC. Prodávat se bude pod názvem Samsung Q1 Ultra Premium.

Kohjinsha

Sice ne na CES, ale v jeho průběhu, představil japonský výrobce Kohjinsha další variaci na své přístroje řady UMPC. Model s nic neříkajícím označením SR8WP06A používá současnou platformu Intel s procesorem Stealsey taktovaným na 800 MHz, má 1 GB RAM, 60 GB pevný disk a samozřejmě wi-fi a Bluetooth. To vše je vcelku běžná výbava která nepřekvapí a ani to není jejím účelem. Doslova šokující je však u SR8 přítomnost optické mechaniky.





Ano, Kohjinsha do miniaturního těla přístroje nacpala plnohodnotnou DVD vypalovačku a to je opravdu neobvyklé. Jde tak o první UMPC s optickou mechanikou. Její přítomnost je vykoupena trochu vyšší hmotností, která dosahuje 1,1 kg. Ceny začínají v Japonsku na 140 000 jenech, což je v přepočtu asi 22 500 korun. To nám příjde jako velmi slušná nabídka.

Ostatní výrobci

Zařízení kategorií UMPC nebo MID chystá i řada dalších, v naších končinách většinou neznámých výrobců. Výjimkou je snad jen BenQ, jehož MIDu bychom se mohli dočkat i v Evropě. Přesné specifikace nejsou zatím známy, jistá je jen podpora wi-fi a HSDPA a dotykový displej s úhlopříčkou 4,8 palce. Na drtivou většinu nových UMPC a to včetně přístrojů představených na CES v Las Vegas si stejně budeme muset počkat minimálně do poloviny letošního roku, do té doby se jistě objeví více detailů a asi i množství nových modelů.