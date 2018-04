Mapy Nokia budou pro všechny platformy. Nově se jmenují Here

Nokia Here je nová značka, která zastřešuje veškerá mapová řešení finské Nokie. Po neúspěchu Ovi (a pod něj zařazenými Ovi Maps) se tak Nokia zkouší znovu odlišit s novou značkou. Pravdou však je, že tentokrát jde o podstatně komplexnější službu než dosud. Here totiž bude obsahovat a shrnovat prakticky vše, co Nokia v oblasti map umí.

Pro začátek startuje Here jako internetový mapový portál na adrese here.net. Variantu s doménou .com má Nokia také. Proč se firma rozhodla pro propagaci využít méně zapamatovatelnou doménu, to zůstává otázkou. Na této stránce naleznou uživatelé podobnou mapovou aplikaci jako dříve u Ovi Maps 3D. Jen se zjednodušilo prostředí a přibyly některé nové funkce, třeba možnost vytváření vlastních mapových vrstev nebo jakási kolekce oblíbených míst.

Mapy mají několik vrstev zobrazení (mapové, 3D, satelitní, turistické a komunitní). Na jednotlivých vrstvách budou mapy umět zobrazovat různé informace, konkrétně v mapovém pohledu teď například zobrazí stručný přehled počasí. Je tu i speciální zobrazení linek veřejné dopravy nebo aktuální dopravní situace na silnicích.

Zajímavostí mimo jiné je, že zůstávají zachovány 3D mapy z původních Ovi Maps 3D, ale Nokia zároveň s novou značkou Here oznámila záměr koupit společnost earthmine, která se tvorbou 3D map zabývá.

Důvod je poměrně prostý, původní obsah v Ovi Maps 3D totiž pochází od společnosti C3 Technologies, kterou už v loňském listopadu Nokii vyfoukl Apple. Nokia si tedy teď našla nového partnera pro tvorbu 3D obsahu.

Další zajímavostí nové služby je i partnerství se společností Mozilla. Zároveň s uvedením značky totiž Nokia oznámila, že její aplikace Here bude dostupná i pro připravovaný mobilní operační systém Firefox OS. Zdá se, že Nokia bude dvorním dodavatelem map pro tento systém, podobně jako je tomu u systému Windows Phone.

Firma umožní s Here pracovat i vývojářům. V příštím roce zveřejní API, které umožní využít platformu i pro vývoj aplikací pro operační systém Android.

Třeba v případě Windows Phone už tomu tak v podstatě je, vývojáři mohou mapové podklady vestavěné Bing aplikace použít i pro své vlastní programy. Využít mohou i off-line mapy. Ty bude možné získat i v rámci aplikace Here.

Již v příštích týdnech slibuje Nokia novou aplikaci Here pro iOS, jejím největším lákadlem bude právě možnost stažení map přímo do telefonu. Aplikace bude umět i hlasovou navigaci pro pěší nebo instrukce k cestování MHD. Dá se předpokládat, že podobná funkcionalita se objeví i na Androidu a Firefox OS.

Dalším lákadlem Here bude funkce LiveSight, založená na vysoce přesné 3D mapě. LiveSight přinese nové aplikace rozšířené reality. Prvním programem, který tuto technologii využívá, je Nokia City Lens (Městské info Nokia).

Než se Here rozšíří na všechny mobilní platformy, mohou si trochu odlehčenou verzi služby uživatelé vyzkoušet prakticky v jakémkoli prohlížeči. V těch s podporou WebGL (Firefox 4 a novější, Chrome 8 a novější a Safari 6 a novější) budou fungovat i 3D mapy.

Zajímavostí je funkčnost na mobilních zařízeních. Po zadání adresy Here.net se v mobilním prohlížeči otevře speciální mobilní verze webových map. Přepínat tu lze vrstvy map (chybí 3D), funguje tu itinerářová navigace i funkce collections a největší zajímavostí je možnost ukládat si vybrané čtverce map off-line.

To umí už i Google Mapy, ale řešení Nokie je jednodušší, názornější a zajímavé právě v tom, že podklady v přístroji spolupracují s on-line aplikací.

Vždy je možné mít uložený jen jeden výsek mapy, což však pro občasné cestování může bohatě stačit. Aplikaci jsme krátce vyzkoušeli na Androidu, ve Windows Phone 8 i iOS a všude funguje úplně stejně.

S Ovi Maps jako značkou Nokia příliš neuspěla, ale s Here má našlápnuto zajímavým směrem. Hlavním důvodem je fakt, že tato aplikace a služba není téměř vůbec závislá na platformách. Funguje v podstatě všude a uživatelům všech možných operačních systémů i zařízení by měla nabídnout v podstatě stejnou úroveň služeb.

Mapy od Nokie přitom patří už dlouho ke špičce minimálně v mobilním světě, takže není důvod, proč by tato firma nemohla uspět i v širším spektru. Otázkou je, nakolik se bude Here a jeho propagaci věnovat a zda to nebude zbytečně ubírat pozornost mobilním telefonům. Ty totiž Nokia potřebuje z bryndy vytáhnout především.