Nové manuály pro Nokie (přehled softwaru/37)

Jaké nové manuály a programy jsme pro vás přichystali na stažení? Jaké programy jsou nejoblíbenější a které si stahujete nejčastěji?

Připravili jsme pro vás krátký přehled toho, co zajímavého přibylo v naší stahovací rubrice. S tímto přehledem se k vám budeme vracet každé dva týdny, aby vám neunikla žádná z novinek. Pokud vás některý z manuálů nebo programu zvláště zaujal, napište nám to do diskuse pod článkem, a podělte se s ostatními o svoje tipy.

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás ke stažení osm nových manuálů převážně pro telefony značky Nokia a to pro dva inovované modely Nokia 6610i

a 6820

a také pro outdoorový telefon Nokia 5140.

Když už jsme u telefonů určených pro drsnější zacházení, nesmíme ani zapomenout na novinku značky Siemens, konkrétně M65.

.

Další z Siemensů řady x65 je model CX 65.

V žebříčku nejstahovanějších programů stále vede Bosh Unlock , který odblokuje mobilní telefony Bosch.

Bosch 508

Bosch 509

Bosch 607

Bosch 608

Bosch 908

Bosch 909

TOP DOWNLOAD Bosch Unlock (Ostatni - staženo: 16602)

Nokia 3000 log! (Nokia - staženo: 15592)

Nokia Master Unlocker (Nokia - staženo: 13554)

Loga pro Siemens C35i a M35i (Siemens - staženo: 12764)

Nokia Logo Express V 3.0.f (Nokia - staženo: 10223)

Soubor melodii (Nezavisle - staženo: 10149)

Logo Manager 1.2.2 (Nokia - staženo: 9649)

GSM organizer pro Siemens x35 V1.03 (Siemens - staženo: 8251)

Nokia Network Unlock 9.0 (Nokia - staženo: 7105)

Siemens C35i a S35i Explorer V1.100 (Siemens - staženo: 6619)

Soubor log pro Nokia (přes 3500 log!!!) (Nokia - staženo: 6448)

Siemens ALL35 Unlocker (Siemens - staženo: 5981)

Ericsson Phone Manager 1.0.1 (Ericsson - staženo: 5966)

Flash Message (Nokia - staženo: 5572)

Ring BOX (Nokia - staženo: 5285)

Siemens C35i Unlocker 04 (Siemens - staženo: 4725)

Čeština pro LogoManager 1.2.1 (Nokia - staženo: 4301)

BTS Scan 1.13 (Nezavisle - staženo: 4173)

Zvonění pro Siemense (Siemens - staženo: 4154)

Instalace data/fax pro Siemens 35 řadu (Siemens - staženo: 3937)



Mezi nejlépe hodnocenými zůstává Manuál pro telefon Ericsson R520 a Kubik SMS Dreamcom.

NEJLÉPE HODNOCENÉ 1. Manuál pro Ericsson R520 (Ericsson) - 5

2. Kubik SMS Dreamcom (Nezavisle) - 5

3. Manuál pro Philips Savvy Vogue (Philips) - 5

4. PC Suite for Nokia 8310 (Nokia) - 4

5. Nokia Tool ASM-C (Nokia) - 4

6. PC Suite for Nokia 6210 (Nokia) - 4



Samozřejmě je vám také k dispozici naše Diskuse k SOFTWARE rubrice