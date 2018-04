Nové low-endy Sony Ericssonu ukradnou zákazníky Nokii

Sony Ericsson představil v pondělí trojici nových low-endů: dva klasicky koncipované modely J220i a J230i a véčko Z300i. V úterý je pak výrobce představil v Praze českým a slovenským novinářům a my vám nyní nabízíme jejich fotografie a naše první dojmy.

Sony Ericssonu se v low-endech moc nedaří a výrobce si je toho vědom. Poslední zhruba tři roky se této kategorii mobilů příliš nevěnoval, mnohem více energie dával na telefony střední a nejvyšší třídy. V těchto segmentech trhu se mu uspět podařilo a nyní se snaží zaujmout zákazníky i v low-endové kategorii. Jenže spíš v její druhé polovině s telefony v ceně od 2 500 Kč do zhruba 4 000 Kč.

Levnějším telefonům se Sony Ericsson věnovat nemíní, což potvrdil i na úterní tiskové konferenci v Praze. Prý mu nejde o podíl na trhu, ale o zisk. To je jistě logické zdůvodnění, ale může trochu pokulhávat. Superlevné mobily jdou nyní na dračku na rozvojových trzích v Asii, Africe a Jižní Americe. Dnes možná na prvním mobilu výrobce nic výrazného nevydělá, ale spokojený zákazník pravděpodobně sáhne i příště po jeho výrobku. No a v tomto případě to asi Sony Ericsson nebude.

Že tato strategie funguje dokazuje, alespoň v Evropě a Asii, Nokia. Ta mnohdy těží právě z loajality svých zákazníků. A tuto tezi potvrdili i zástupci Sony Ericssonu při představení trojice nových low-endů. Novinky by totiž měly ukrást věrné zákazníky Nokie. I proto Sony Ericsson přidal do všech tří novinek listovací menu, které je velmi podobné tomu, co nabízí ve svých modelech Nokia. Povede se jim to?

Sony Ericsson Z300

Véčko Z300 navazuje na model Z200 a patrné je to na první pohled díky kulatému vnějšímu displeji. Novince chybí anténa ve tvaru poutka, nyní je schovaná dovnitř přístroje. Zavřený telefon buď velmi zaujme, nebo úplně zklame. Záleží, jaký kryt na něm bude. Šedivý lesklý není vůbec povedený, působí lacině a díky drobnému vzorku i jako mírně použitý. Naopak fialová verze je velmi povedená. Kryt je matný a oproti šedivému s ním telefon vypadá dražší, než ve skutečnosti je. Kryty jsou však výměnné a tak si ten svůj najde každý zákazník.

Velký problém nás překvapil po otevření telefonu. Výrobce pravděpodobně použil těžký displej a lehkou baterii a tak se otevřený přístroj převažuje na horní část. Je to nepraktické – není vidět na displej a jednou rukou bez držení nelze téměř zmačknout jakoukoliv klávesu. U klávesnice se nám nelíbila její alfanumerická část. Klávesy jsou příliš zapuštěné.

Naopak jako velmi slušný, alespoň na svou kategorii, je pasivní barevný hlavní displej. Má dobrý jas i kontrast. Bez problémů je čitelný i vnější monochromatický displej. Menu je stejné jako u současných modelů výrobce nižší třídy. Je to ideální telefon pro nenáročné zákazníky, kteří chtějí atraktivní véčko. Fialová verze se jistě bude líbit ženám. Sony Ericsson Z300i se začne prodávat ještě před Vánoci a cena by se měla pohybovat okolo 3 500 Kč včetně DPH. Podrobné parametry telefonu najdete v tomto článku.

Sony Ericssony J220 a J230

Dvojice nejlevnějších modelů s barevným displejem navazuje na již prodávaný model J210. Sám výrobce tyto modely připravil pro zákazníky, kteří chtějí s mobilem telefonovat a pracovat s SMS. Tudíž nepřekvapí, že další výbava je u obou modelů notně ochuzená. Jak již bylo uvedeno, Sony Ericsson si slibuje, že tyto dva nové modely zaujmou i ty nejvěrnější zákazníky Nokie a proto mají oba modely dvě verze menu. Tradiční ikonové co se vejde na stránku a také listovací menu, v kterém je každá položka na samostatné stránce.

Pro přetažení zapřísáhlých „nokiářů“ by mělo pomoci i čtyřsměrná navigační klávesa, která nahradila joystick. Tuto změnu rozhodně kvitujeme, ovládání je rychlejší a přesnější. Celkově chválíme klávesnice obou modelů. Ač se rozmístění a tvar kláves u obou modelů liší, nemáme ani u jednoho telefonu ke klávesnici žádné výhrady. Povedený je i displej. Sice je pasivní, je však dobře čitelný, má dobrý jas i kontrast, jen jeho vlastnosti na sluníčku jsme otestovat nemohli, slunce k dispozici nebylo.

Obě novinky mají výměnné kryty, proto lze jejich vzhled libovolně měnit. Nám se více líbil vyšší model J230, který v bílém krytu s oranžovými doplňky připomíná špičkový model W800i – Walkman. U obou modelů designéři Sony Ericssonu poměrně úspěšně zamaskovali prázdnou jednolitou plochu. V obou případech je v pravé části zadního krytu plastický vzorek, který zakrývá i reproduktor.

Sony Ericssony J220 a J230 se od sebe liší třemi stovkami rozdílu v ceně a přítomností rádia u vyššího modelu J230. Jinak to jsou identické modely, u kterých zaujme paměť na 500 kontaktů a 100 SMS. Ani jedna z novinek nemá Javu či jiné nadstandardní funkce. To ale potenciálním zákazníkům nebude vadit, důležitější bude cena a univerzální – ničím extravagantním nevybočující design.

Obě low-endové novinky Sony Ericssonu se začnou prodávat na začátku příštího roku. Ceny již ale výrobce prozradil: model J220 bude stát 2 600 Kč včetně daně, model J230 pak 2 900 Kč včetně DPH. Za rádio a stereofonní sluchátka se tak bude připlácet asi 300 Kč. Ceny jsme původně odhadovali vyšší, za ty uvedené by se obě novinky mohly prodávat docela dobře. Ale jestli ukradnou zákazníky Nokie je otázkou, na jejíž odpověď si budeme muset ještě chvíli počkat. Podrobné parametry obou telefonů najdete v tomto článku.

Další fotografie:



Sony Ericsson Z300i.



Sony Ericsson J220i.



Sony Ericsson J230i.