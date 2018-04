Nové Linux PDA: Sharp SL-5500G

Linux se v PDA objevoval již dříve, ale první pokusy, jako bylo dosud málo či spíše vůbec neprodávané Yopy nebo portace Linuxu do PocektPC/WinCE PDA, mnoho ohlasu nezaznamenaly, pokud opomeneme skalní příznivce Linuxu.

Na letošním CeBITu se ukazovalo hned několik PDA, která byla vybavena Linuxem. Jako první si představíme velmi nadějný výrobek renomované japonské firmy Sharp, který se v těchto dnech má dostat na trh.

Sharp nejrůznější diáře vyráběl poměrně dlouho, ale s PDA nikdy neměl velké štěstí. A zajímavé je, že nyní vsadil právě na Linux - jeho SL-550G je vybaven Embedix Linuxem s jádrem 2.4 a pracovním rozhraním Qtopia od firmy Trolltech, vše doplněno o Javu. Model 5500 je silnější obdobou modelu 5000 - má dvojnásobek paměti RAM.

Linux není v tomto zařízení integrován v podobě příkazové řádky, ale graficky poměrně komfortně ovladatelného prostředí. Ačkoliv tolik nehýří barvami jako PocketPC od Microsoftu, funkčně si nezadá a grafické provedení je možná jen o něco střízlivější, než že by mu byla menší barevnost na škodu. Však také prostředí Qtopia od společnosti Trolltech patří mezi Linuxové stálice v oboru. Qtopia pro svůj běh nepotřebuje ani X11, ani Motif, takže nároky na výkon procesoru a paměť jsou redukovány tak, aby vyhověly i možnostem PDA - díky tomu se ostatně Linux do PDA poměrně pohodlně vměstná.

Hlavní výhodou Qtopia je ale podpora synchronizace s aplikacemi v PC a právě Java rozšíření. Díky tomu vás v podstatě ani nemusí trápit skutečnost, že ve vašem PDA běží Linux - Sharp je schopen se synchronizovat s MS Outlookem.

Co se programové výbavy týká, je docela bohatá - vestavěný prohlížeč z dílny Opera umí HTML ve verzi 4.0, CSS1, Javascript 1.3 i cookies. Poštovní klient podporuje nejenom POP3 a SMTP (bez čehož by byl dosti k ničemu), ale také IMAP4 a hlavně filtrování pošty. K dispozici jsou to-do, kalendář a další standardní PIM aplikace, je tu šest her a naštěstí také programy pro zobrazení obrázků a pro záznam zvuku před mikrofon. Vzhledem k tomu, že PDA má CF slot a SD slot, můžete si prohlížet fotky z fotoaparátu.

Další parametry necháme bez komentáře:

Procesor StrongARM 206 MHz

StrongARM 206 MHz Displej 3,5 " TFT QVGA, 240 x 320 bodů, 65 536 barev, dotykový a podsvícený

3,5 " TFT QVGA, 240 x 320 bodů, 65 536 barev, dotykový a podsvícený Paměť : 16 MB ROM FLASH pro OS a 64 MB SDRAM

: 16 MB ROM FLASH pro OS a 64 MB SDRAM Vstup textu : vestavěná klávesnice, softwarová klávesnice a dotykový displej s perem

: vestavěná klávesnice, softwarová klávesnice a dotykový displej s perem Rozhraní : CF Typ II, SD slot, IrDA 1.2, USB a sériový port přes dokin stanici)

: CF Typ II, SD slot, IrDA 1.2, USB a sériový port přes dokin stanici) Baterie : Lithium-Ion baterie 950 mAh

: Lithium-Ion baterie 950 mAh Rozměry : 74 x 138 x 18 mm

: 74 x 138 x 18 mm Váha: 194 gramů

Postřehy: první zajímavostí je, že toto PDA se umí vyrovnat s přehráváním MPEG-1 videa a MP3 souborů, vzhledem k integrovanému Linuxu si jako fanda můžete vytvořit i přehrávač DVD, pokud si přes USB namountujete DVD mechaniku a doplníte si zařízení o ovladače a pokud se vyrovnáte s rozlišením displeje. Na internetu je k dispozici i přehrávač MPEG-2 a MPEG-4!

Sharp hodlá prodávat i kameru v podobě CF karty, takže si budete moci vytvářet vlastní videonahrávky, díky vestavěnému mono mikrofonu si můžete vytvářet i vlastní zvukové nahrávky. Sluchátka pro poslech MP3 jsou samozřejmě externí. Rozšiřující sloty může navíc obsadit i bluetooth karta, WiFI karta GSM a GPRS mobil a další rozšiřující karty, které Sharp slibuje ještě do druhého pololetí dodávat.

Dosti dobrou věcí je klávesnička - Sharp je totiž možno rozevřít a vysunout z něj maličkou klávesničku, na které lze při troše cviku dvěma prsty psát. Pokud nechcete psát takto, můžete si nechat vysunout softwarovou klávesnici, případně používat rozpoznávání grafitti znaků, které prostředí Qt nabízí.

Jak se prostředí Qt používá?

Velmi příjemně - ani byste neřekli, že v pozadí je Linux. K příkazové řádce se nedostanete, všude si pohodlně klikáte na ikonky, používáte hezky stínovaná tlačítka, prostě všechno, jak jste zvyklí z Pocket PC. K tomu všemu podpora Javy a dobrý browser i e-mail klient, to je zhruba to, co se od dobrého PDA očekává. Cena by se měla pohybovat okolo 699 € (zhruba 25 000 Kč) a v prodeji bude od konce března; zda u nás, to nevíme.

Integrace Linuxu do tohoto zařízení je velmi zdařilá, Sharp dokonce slibuje i vývojářský portál s podporou pro nezávislé vývojáře, kteří by chtěli programovat nebo portovat věci na Qt prostředí tohoto PDA. K dispozici jsou i vývojářské kity, jenže pro PocketPC a PalmOS je již velké množství software k dispozici hotového. Co rozhodne? Bude Linux dost atraktivní platformou pro PDA? Nad tím se zamyslíme, až si PDA s Linuxem představíme více...