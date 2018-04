Nové karty jsou vybaveny další ochrannou vrstvou

PRAHA 17. září 1999 - Firma EuroTel Praha, jedna z nejúspěšnějších společností v České republice, dnes oznámila, že učinila další krok ke znemožnění nezákonných pokusů o zneužití populárních předplacených karet - GO kupónů - přidáním další úrovně bezpečnosti.

Společnost EuroTel dokázala omezit své ztráty způsobené podvodníky na méně než 40 předplacených karet z celkového počtu 1,8 milionu prodaných karet k dnešnímu datu. EuroTel odhalil podvod, nalezl řešení a následně vyměnil zásoby předplacených karet ve všech firemních prodejnách během necelých tří týdnů.

Zástupce generálního ředitele EuroTelu Alexander Winkler řekl: "Jako společnost s vedoucím postavením na trhu musíme našim zákazníkům poskytovat nejen nejlepší bezdrátové služby, ale také naše služby a produkty podporovat tak, aby si důvěru zákazníků udržely."

"Ačkoliv je to nepravděpodobné," prohlásil dále Winkler, "každý zákazník, který má problémy s aktivováním své předplacené karty a domnívá se, že karta není v pořádku, by se měl obrátit na oddělení péče o zákazníky společnosti EuroTel na telefonním čísle *88, nebo zajít do některého ze značkových obchodů EuroTel kdekoliv v republice. Zástupci oddělení péče o zákazníky kartu prověří a pomohou zákazníkům rychle a bezplatně obstarat náhradu."

"Řečeno jednou větou: Podvod je trestný čin a EuroTel použil všechny zákonné prostředky k zadržení a právnímu postihu zločinců, o tomto případu jsme informovali policii." dodal Alexander Winkler.