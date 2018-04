Nové iPhony zřejmě budou mít různé procesory, větší má být rychlejší

Jmenovaný server vychází z informací společnosti Cowen and Co., jejíž analytik Timothy Arcuri je obeznámen s produkčními plánem jednotlivých dílů pro chystané telefony od Applu.

Podle něj by větší model, který dostane 5,5palcový displej, a bude tak na hranici mezi chytrými telefony a phablety, měl dostat i silnější procesor. Mělo by to logiku, větší úhlopříčka panelu by mohla znamenat i vyšší rozlišení, a tedy větší hardwarovou zátěž pro vykreslování grafiky. Je tedy možné, že kromě procesoru s vyšším taktem, než jaký bude mít čip ve 4,7palcovém modelu, dostane rozměrnější sourozenec i rychlejší grafickou jednotku.

Ostatně mezi výrobci mobilních čipsetů by to nebylo nic nového, různě taktované procesory i grafické karty používá například Qualcomm. Posledním známým případem jsou různé verze Snapdragonu 801, který donedávna patřil mezi vůbec nejvýkonnější mobilní čipsety (více v tomto článku).

Stejný postup ovšem dříve aplikoval i Apple, když v tenkém tabletu iPad Air zrychlil procesor na 1,39 GHz, zatímco ve starším iPadu mini stejný procesor běžel na frekvencí 1,29 GHz. Apple by však mohl vyrábět čipové sady Apple A8 od počátku ve dvojím provedení, tedy výkonnější pro 5,5palcový model a kompaktnější nástupce modelu 5s by dostal mírně pomalejší verzi.

Výroba čipsetu: Samsung na druhé koleji

Výroba by přitom mohla běžet souběžně, jelikož kromě Samsungu, který byl dosud dvorním dodavatelem čipsetů pro Apple, má být do produkce těchto důležitých komponent zapojena i tchajwanská společnost TSMC. Podle posledních zpráv jí má dokonce připadnout větší díl zakázky.

Jisté je, že přibrání nového dodavatele bude mít pro Samsung negativní efekt. Prodeje iPhonů a iPadů jdou ročně do stovek milionů kusů a všechny v nich použité čipsety, které ovšem inženýři Applu navrhují vlastními silami, dosud produkovaly právě výrobní linky Samsungu.

Šéf divize Samsung System LSI, která čipsety produkuje, minulý týden na setkání s investory uvedl, že poptávka hlavních odběratelů pro nadcházející období klesla, a klesnou tedy i tržby a zisky.

Pro letošní rok tak divize počítá s obří ztrátou 848,5 milionů dolarů. Přitom ještě za minulý rok generovala provozní zisk 196,3 milionu dolarů a o rok dříve to byla bezmála miliarda dolarů (967,8 milionu). Provozní zisk se tak v roce 2013 meziročně propadl zhruba na 20 procent, což jasně signalizuje, že Apple není jediným významným klientem, který sníženou poptávkou Samsungu krátí zisky.

Kromě velikosti displeje a procesoru se oba telefony mají lišit také typem dotykových panelů, kdy má větší model používat novou technologii integrace dotykové vrstvy přímo do displeje, což má zajistit tenčí konstrukci panelu, a tím i celého telefonu. Ale právě to prý spolu se safírovým sklem, jež má displej chránit, přidělává Applu vrásky (více v dřívějším textu).

iPhone 6 dostane lepší akumulátor

Chystaný iPhone si má polepšit i po stránce výdrže. Zatímco ještě nedávno uniklé fotografie vnitřností telefonu přisuzovaly akumulátor kapacity 1 810 mAh, nyní se mluví o 2 100mAh článku.

Připomeňme, že aktuální model 5s má 1 560 mAh, což je sice tváří v tvář nejlepším androidům značně menší číslo, ovšem tyto telefony mají mnohem větší displej, a tedy také odběr. V konečném důsledku tak na tom iPhone není s výdrží vůbec špatně.

Navýšení kapacity akumulátoru o bezmála 40 procent při stejném napětí spolu s nejnovějším čipsetem s nižším odběrem a ještě lepší systémovou optimalizací by z nového iPhonu mohlo udělat ještě větší držák. I když větší plocha displeje si bezpochyby o větší přísun energie řekne.

Představení v září, pak v říjnu. Teď už zase v září

Mírné zmatky v posledních týdnech provázelo předpokládané datum uvedení příštího iPhonu. Dlouhé měsíce se počítalo, že představení proběhne v průběhu září, ale minulý týden dobře informovaný server MacRumour uvedl, že uvedení iPhonu nabere měsíční zpoždění a jeho fanoušci si mají v kalendáři zaškrtnout 14. říjen.

Nejnovější informace, které přinesl server Re/code, ale říká, že kalifornská značka chystá velkolepé uvedení iPhonu 6 na úterý 9. září. V prodeji by pak první kusy telefonů měly být ve značkových prodejnách zřejmě až 19. den v měsíci.

Tato informace rozhodně není čirou spekulací, server Re/code totiž již dříve s velkým předstihem prozradil datum uvedení očekávaných produktů mobilního světa. Rovněž se očekává, že Apple uspořádá další tiskovou konferenci v průběhu října, a právě tam by kromě hodinek iWatch mohl uvést i větší z iPhonů, který se potýká s výše jmenovanými výrobními patáliemi.