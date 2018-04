Potvrzeno, nové iPhony Apple ukáže za necelých 14 dnů

Premiéra se uskuteční v Bill Graham Civic Auditorium a začne v 10 hodin místního času, tedy v sedm večer středoevropského letního času. Informaci o premiéře publikoval server Cnet, který od Applu obdržel pozvánku. Už dříve prozradil zaměstnanec Vodafonu, že by se nové iPhony měly začít prodávat 25. září. S ohledem na premiéru ale můžeme čekat dřívější termín.

Z historického hlediska je nanejvýš pravděpodobné a nasvědčují tomu i všechny doposud uniklé informace, že Apple letos nepředstaví zcela nové modely, ale upravené verze současných iPhonů 6 a 6 Plus. Apple to tak dělá tradičně, zcela nové modely vždy uvádí jednou za dva roky. Tím se výrazně odlišuje od konkurence, která se třeba v případě Sony snaží představovat top modely co půl roku. Ale i u Sony už pochopili, že tudy cesta nevede.

Přestože zatím detailní informace o nových iPhonech neunikly, je pravděpodobné, že inovované „s“ modely budou vypadat velmi podobně jako současné iPhony 6 a 6 Plus. Mají dostat pevnější tělo, aby se neopakovala aféra s ohýbajícím se tělem vetší šestky. Úplnou novinkou má být displej, který rozpozná sílu stisku. Z obou důvodů mají být novinky o fous silnější než současné modely.

Přístroje má pohánět procesor A9, jehož výkonové testy již unikly na veřejnost. Mezi nepotvrzené informace patří ta, která mluví o nové barevné variantě kombinující zlatou a růžovou barvu. Fotoaparát má mít vyšší rozlišení a můžeme očekávat ještě další vylepšení.

Celkově se neočekává, že by nové verze „s“ překonaly prodejní rekordy současných modelů. Ale zájem by o ně měl být, zatím to tak vždy platilo a Apple proto nemá důvod měnit svou strategii. iPhony jsou pro firmu klíčové, tvoří většinu zisku firmy, která stále roste (více zde).

Na premiéře by Apple mohl představit i nový TV Box a některá média uvádí, že by zde mohl ukázat i nové iPady. To by bylo docela překvapení a Apple asi nebude chtít pozornost ředit mezí víc produktů. Zcela vyloučit to však nelze. Spekuluje se i o samostatném menším modelu se slabší výbavou, ale ten prý bude až příští rok (více zde).

Z premiéry vám přineseme tradičně on-line reportáž.