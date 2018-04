Nové iPhony už mají české ceny. V noci se na ně bude stát u Vodafonu

Pokud budeme brát v potaz ceny loňských modelů 6 a 6 Plus od loňského zahájení prodeje do letošního 8. března, tak Apple mezigeneračně zdražil zhruba o tři až čtyři tisíce korun. Jenže na jaře Apple ceny modelů 6 a 6 Plus plošně upravil z důvodu výrazného růstu kurzu dolaru a zdražil modely o tři až čtyři tisíce korun (více zde). Takže v porovnání s těmito jarními cenami stojí nové modely stejně.

Na jiných evropských trzích nebo v USA Apple novinky mezigeneračně mírně zdražil v řádu desítek dolarů nebo eur. Například v Německu jsou přesto ceny nižší, než kolik uvádějí autorizovaní prodejci jako Alza nebo iStyle. Rozdíl činí u základního modelu 6 s pamětí 16 GB asi tisíc korun, u modelu 6s Plus s kapacitou paměti 128 GB je rozdíl přibližně 1 700 korun ve prospěch německých cen.

Nutno dodat, že ihned po představení obou nových modelů Apple zlevnil ty loňské a předloňský model 5s. V případě šestky a větší šestky Plus zhruba na původní ceny před zdražením. Pokud se tedy rozhodujete, jestli koupit nový model, nebo loňský, tak cenový rozdíl mezi jednotlivými variantami se stejnou pamětí je okolo tří tisíc korun. Detaily najdete v tabulce. A pozor, u loňských modelů vypadly z nabídky verze s pamětí 128 GB, ty už Apple aktuálně nenabízí.

Ceny Apple iPhonů na českém trhu (v korunách) model při uvedení do 8. 3. 2015 od 9. 3. 2015 po 9. 9. 2015 6 16 GB 18 390 18 390 21 190 17 990 6 64 GB 21 190 21 190 24 390 21 190 6 128 GB 23 990 23 990 27 590 neprodává se 6 Plus 16 GB 21 190 21 190 24 390 21 190 6 Plus 64 GB 23 990 23 990 27 590 24 390 6 Plus 128 GB 26 790 26 790 30 790 neprodává se 5s 16 GB 17 399 15 590 17 990 14 790 5s 32 GB 19 999 16 990 19 590 16 390 6s 16 GB novinka - - 21 190 6s 64 GB novinka - - 24 390 6s 128 GB novinka - - 27 590 6s Plus 16 GB novinka - - 24 390 6s Plus 64 GB novinka - - 27 590 6s Plus 128 GB novinka - - 30 790

Prodej nových modelů bude zahájen v pátek 9. října, tedy přesně měsíc po představení. Na vybraných trzích (USA, Německo, Francie a další) se nové modely začaly prodávat již 25. září.

Zahájení prodeje a ceny zveřejnili i operátoři. O2 začne oba nové modely prodávat v pátek 9. října, Vodafone již v noci ze čtvrtka na pátek. Start je naplaánovaný na šest minut po půlnoci a tradičně si první zájemci mohou na novinky počkat na prodejně na pražském Václavském náměstí.

Ceny u operátorů se liší od cen u autorizovaných prodejců jen o desetikoruny. O2 pak nabízí i slevy při odevzdání staršího iPhonu. Záležet bude na jeho stavu, jako příklad operátor uvádí, že zákazník může v ideálním případě získat za iPhone 6 64 GB až 13 000 korun.