Nové iPaqy - uhájí své pozice?

Když před více než rokem podpořila firma Compaq vznik nového PockePC systému vývojem a prodejem elegantních oblých stříbrných iPaqů, málokdo tehdy tušil, jaký úspěch budou tyto modely mít. iPaqy se staly živou legendou mezi handheldy, ekonomická realita je však neúprosná; nic starého neplatí a Compaq stojí opět před problémem - ze všech stran se na slibný trh handheldů hrnou noví hráči, pozvbuzeni jeho růstem, příslibem nových firemních trhů a novým Pocket PC 2002 od Microsoftu.

Společnost Compaq musí inovovat. Nabídne stávajícím majitelům iPaqů upgrade na Pocket PC 2002 (placený) a jim i všem ostatním představila i nové modely, které mají tento nový systém již zabudovaný.

Podle očekávání nabízí Compaq nové modely H3870, H3850 a H3760.

H3760 je víceméně pokračováním řady H3600, které Compaq přidal již zabudovaný systém Pocket PC 2002. Design a ostatní vlastnosti jsou na úrovni iPaqu řady 3600, standardem je 64 MB SDRAM.

H3850/H3870 je inovovaná řada s novým designem, novými vlastnostmi a schopnostmi.

Liší se od dosavadních iPaqů zejména těmito vlastnostmi:

Použitý systém

Standardní systém je WinCE s Pocket PC 2002, místo dosavadního PocketPC.

Více barev

Grafika je plně 16-bitová, to znamená, že řada H3800 je schopna zobrazovat na displejích až 65.536 barev.

Zabudovaný SD slot

Součástí modelu je zabudovaný slot na Secure Digital karty.

Lepší baterie

H3800 nabídnou uživatelům výkonnější baterii 1400 mAh (oproti 950 mAh dosavadních iPaqů).

Jiný design, rozměry a váha

Délka a šířka modelu mírně vzroste, iPaq bude nepatrně tenčí. Mírně vzroste i váha (zřejmě daň za zabudovaný SD slot a lepší baterie). Změnil se i vzhled počítače (módní kombinace stříbrné a černé barvy).

H3870 má podporu Bluetooth

Compaq tedy nyní nabízí svým zákazníkům tři řady iPaqů - vezmeme to velmi zjednodušeně:

Řadu H38XX (H3850/3870) - iPaqy s 64k grafikou, PocketPC 2002, SD slotem, lepší baterií a s novým designem. Modely se mezi sebou liší zabudovaným Bluetooth u H3870.

Řadu H37XX (H3760) - iPaq s Pocket PC 2002, 4k grafikou a dosavadním designem

Řadu H36XX (H3670/H3650) - iPaqy s PocketPC, 4k grafikou a dosavadním designem.Modely se mezi sebou liší velikostí RAM (64 MB u H3670, 32 MB u H3650)

Podívejme se ještě na nový design modelu H3800 trošku podrobněji:

1 - stylus

2 - indikátor dobíjení/alarmu

3 - vypínač, osvětlení

4 - reproduktor

5 - displej

6 - hardwarová tlačítka

7 - joystick (5 směrů)

8 - hlasový záznamník

9 - světelný senzor

10 - vstup pro stereosluchátka

11 - Bluetooth indikátor

12 - mikrofon

Horní část 1 - vstup pro stereosluchátka

2 - mikrofon

3 - IrDa

4 - držák stylusu

5 - slot na SD karty

Spodní část 1 - USB/serial konektor, napájení

2 - tlačátko pro softreset

3 - universal Jacket konektor

Technické parametry stávajících a nových modelů a jejich odlišnosti :

iPaq

H3650/H3670 iPaq H3760 iPaq H3850/H3870 Procesor 206MHz Intel StrongARM SA-1110 32-bit RISC Processor 206MHz Intel StrongARM SA-1110 32-bit RISC Processor 206MHz Intel StrongARM SA-1110 32-bit RISC Processor Paměť 64MB SDRAM

(H3670) /

/ 32 MB

(H3650), 16MB Flash ROM Memory 64MB SDRAM, 32MB Flash ROM Memory 64MB SDRAM, 32MB Flash ROM Memory Slot - - SD slot Displej barevný TFT 320x240 pixelů, 4096 barev barevný TFT 320x240 pixelů, 4096 barev barevný TFT 320x240 pixelů, 65536 barev OS WinCe s PocketPC WinCE s Pocket PC 2002 WinCE s Pocket PC 2002 Kolébka USB USB duální USB Baterie 950 mAh Lithium Polymer rechargeable battery 950 mAh Lithium Polymer rechargeable battery 1400 mAh Lithium Polymer rechargeable battery Další - - H3870 má podporu Bluetooth Rozměry a váha 130x81x17 mm, 178 gramů 130x81x17 mm, 178 gramů 135x84x16 mm, 190 gramů Cena $649 H3670

$499 H3650 $499 $649 H3870

$599 H3850

Bude to stačit?

Jsou schopnosti nových iPaqů natolik revoluční, že nechají konkurenci opět daleko za sebou? Zatím se jeví, že nové modely jsou spíše logickým pokračováním staré řady. Přinášejí iPaqům mnohá vylepšení, ale není zde prakticky nic, co by neměla či nechystala konkurence. Je ovšem pravda, že vylepšení nových modelů jsou velmi příjemná a žádaná; zejména SD slot, lepší baterie a 64k barvy jsou určitě kroky správným směrem. Konkurence ovšem taky nelení a vypadá to, že nové iPaqy budou muset o své místo pod sluncem svést další kolo tvrdých bojů ...

Závěrem přinášíme i srovnávací tabulku některých parametrů posledních modelů s PocketPC 2002 :