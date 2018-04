Nové informace o přídavném SD fotoaparátu pro Motorolu MPx200

Server MPx200.org přinesl nové informace o přídavném fotoaparátu pro Motorolu MPx200 (o které jsme psali zde). Přídavný fotoaparát je určen pro SDIO slot nové Motoroly a je určen pouze pro tento model.



Přídavný fotoaparát by měl podporovat maximální rozlišení pořízených fotografií v rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Díky své koncepci s otočným kloubem, nebude problém pořizovat také autoportréty.



Cena přídavného fotoaparátu by se podle dostupných informací měla pohybovat okolo 120 US dolarů (přibližně 3300 Kč) a uvedení na trh bylo původně naplánováno na listopad. To už výrobce ale pravděpodobně nestihne.