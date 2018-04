Nové informace na Oskarově WAPu

Oskar od včerejška, úterý 20.února, nabízí na svých wapových stránkách několik nových odkazů. Jde především o informační a zábavní wapové stránky, i když mezi novinkami najdete i jednu finanční službu, AURA Cetelem (úvěrové karty). Zde je přehled všech přidaných položek. Pod výpisem naleznete obrázek, na který stačí kliknout a ukáže se vám celá aktualizovaná mapa Oskarova WAPu, v níž jsou zvýrazněny nové položky.

Právě dnes

Každodenně aktualizované informace soustředěné do jedné sekce. Snadno a rychle zjistíte, kdo slaví svátek, jak vypadá dopravní situace, co hrají v kinech, televizi a divadlech, jaké bude počasí, jaký je kurs koruny a co říká dnešní horoskop.

Párty

Aktuální přehled koncertů a párty. Vyhledávat akce je možné podle klubů nebo měst.

I-Music

Aktuality a zajímavosti ze světa hudby z oblastí pop, dance, rock, classic, folk a jazz.

Herní magazín

Každodenní informace ze světa počítačových her.

Formule 1

Novinky ze světa Formule 1, aktuální zprávy ze zázemí, přehled týmů, a termínů Velkých cen.

Pizza až do domu

Objednávky pizzy, těstovin, sendvičů, hlavních jídel, kuřecích specialit i nápojů. Služba je dostupná nejen v české, ale i v anglické verzi Oskarova WAPu.

Radary

Aktuální dopravní situace a varování ostatních řidičů. Oskarův WAP umožňuje vybrat si město, kraj nebo klidně celou trasu.

Služba.cz

Nový portál na Oskarově WAPu.

AURA Cetelem

Snadná kontrola a realizace operací s úvěrovými kartami od společnosti Cetelem.

Hokej

Aktuality ze světa hokeje, novinky v reprezentaci, výsledky extraligy, NHL, 1.ligy, 2.ligy a další informace, které správný hokejový fanda „potřebuje“ k životu.

Fortuna

Rychlý přehled o sportovních výsledcích a kurzech na aktuální zápasy. Komplexní zprávy pro sázkaře.



Struktura Oskarova WAPu

Podle vyjádření tiskového oddělení Českého Mobilu patří mezi nejnavštěvovanější služby Oskarova WAPu především Oskarův wapový email, stejně jako plná administrace předplacených karet Oskarta. Ta uživatelům předplacených služeb umožňuje mimo jiné dobíjet na WAPu svůj kredit a kontrolovat stav i historii svého účtu. Ve spolupráci s eBankou nabízí Oskarův WAP služby WAP bankingu, který umožňuje zadávat příkazy k úhradě, zakládat termínované vklady nebo získávat informace o pohybech a zůstatcích na účtu.