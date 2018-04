Nové informace a fotografie Sony Ericssonu T650

Neoficiální informace o nástupci Sony Ericssonu T610 a inovovaného modelu T630 se objevují již delší dobu. Před několika dny se objevila prezentace kde byl zachycen pravděpodobný nástupce oblíbených modelů. Dnes vám přinášíme první neoficiální fotografii připravovaného modelu, který by měl dostat označení T650.



Sony Ericsson T650 by měl podporovat všechny frekvence GSM (850/900/1800/1900 MHz) a datové přenosy GPRS i EDGE. Ve výbavě by se měl objevit 1,3 megapixelový fotoaparát a podpora přehrávání videa (MPEG4/3GPP). Displej nového Sony Ericssonu má mít rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a má být aktivní (TFT). Otázka visí nad počtem zobrazovaných barev - 65 tisíc nebo 262 tisíc. Paměť nového Sony Ericssonu T650 má být 8 MB s možností rozšíření pomocí paměťových karet Memory Stick Duo. Telefon by měl mít stereo výstup a podporovat přehrávání souborů ve formátu MP3. Chybět by neměl ani Bluetooth a infračervený port. Nejoptimističtější odhady uvádějí, že by se nový Sony Ericsson T650 mohl na trhu objevit už v průběhu letošního léta. Pravděpodobnější je ale spíš až podzim letošního roku.

Foto: Mobile-Review.com