Nové info služby textovkami u Oskara

Pokud potřebujeme získat pomocí mobilního telefonu nějaké užitečné informace, máme na výběr z různých možností. Kromě klasického hovoru lze využít WAP, SIM toolkit, některé mobily umějí pracovat i s e-maily a webovými stránkami. Zmíněné vymoženosti nicméně nejsou vždy podporovány telefonem, kartou nebo sítí, existují ovšem i informační služby využívající textovky. Dnes již všechny mobilní telefony umějí SMS odesílat i přijímat a syntaxe příkazů odesílaných uživatelem bývá celkem jednoduchá a zapamatovatelná. Služby tedy mohou být celkem "kompatibilní" s člověkem, který je používá.

Zákazníci Eurotelu a T-Mobile jsou již delší dobu zvyklí na služby GSM InfoText a T-Mobile Info. Oskarova služba Aktivní SMS vedle nich vypadala jako chudý příbuzný. Devátého prosince ovšem Oskar ohlásil službu SMS Info dostupnou pomocí textových zpráv zasílaných na nové číslo 7755. Je zajímavé, že ačkoli z homepage Oskara vede přímý odkaz na optimistickou tiskovou zprávu, tato zpráva neobsahuje výčet služeb a seznam klíčových slov pro jejich objednávání. K těmto informacím se musíme proklikat přes čtyři další stránky, což není moc příjemné. Informace o používání SMS Info nejsou zatím k dispozici ani na papíře, v Oskarových obchodech jsou dosud k dispozici pouze starší brožury popisující Aktivní SMS a nové jsou v nedohlednu. Uživatelé Oskara, kteří nesledují jeho webové stránky, mají tedy zatím smůlu a nemají šanci se o službě SMS Info dozvědět něco bližšího. Seznam klíčových slov a syntaxi odesílaných zpráv najdeme na webu Oskara zde (snad se umístění stránky nebude brzy měnit), příručku je možno stáhnout i ve formátu PDF pro Acrobat Reader. Uživatele Oskara potěší, že delší čekání na zavedení informačních SMS je vynahrazeno cenou, která v některých případech může vycházet výhodněji - tisková zpráva uvádí a infolinka i náš test potvrzují, že "příchozí informace je vždy účtována jen jako jedna zpráva, i když si třeba její délka vynutí rozložení do více SMS. Tento rozdíl proti ostatním operátorům oceníte například ve chvíli, kdy si objednáte program kin a obdržíte jej rozdělený do 6 SMS. I tato velmi obsažná informace stojí u Oskara stále jen 2,1 Kč včetně DPH." Stejně jako u Eurotelu a T-Mobile se ovšem platí i za odchozí zprávu, pomocí které si zaslání informací objednáváme. Pokud bychom se nechtěli učit jednotlivá klíčová slova, můžeme si u Oskara za 300 Kč zakoupit kartu SIM Plus se SIM toolkitem, která dokáže objednávací SMS odesílat za nás. Strukturu dotyčného menu i s cenami za placené informace bez DPH (pohybují se mezi jednou korunou a třemi korunami) naleznete v tomto obrázku, v menu se ovšem neobjevují všechny nabízené druhy informací. Zkusili jsme porovnat výsledky a náklady při vyhledávání nejvýhodnějšího spojení pražskou městskou hromadnou dopravou. T-Mobile a Oskar tuto službu nabízejí, Eurotel nikoli. Výsledky vyhledávání identického spojení pomocí T-Mobile a Oskara dorazily každý ve dvou textových zprávách, nalezené spojení bylo rovněž identické a zřejmě správné. Lišily se ovšem náklady: u T-Mobile by se náš kredit na Twist kartě měl snížit o 2.80 Kč za odeslanou zprávu a o 2x 1.50 Kč + 5% DPH = 2.80 Kč + 3.15 Kč = 5.95 Kč (ve skutečnosti se snížil o 5.96 Kč patrně kvůli nějakému rozdílu v zaokrouhlování). U Oskarty jsme zaplatili 2.10 Kč za odeslanou SMS + 2.10 Kč za informaci, tedy celkem 4.20 Kč. Bude zajímavé sledovat, jakou popularitu si poloutajená služba SMS Info mezi zákazníky Oskara získá a zda přiměje ostatní operátory ke změně výše nebo struktury cen za obdobné služby.