Nové HTC Sensation je nejlepší HTC všech dob

Když HTC v únoru v Barceloně nepředstavilo svůj první model s dvoujádrovým procesorem, bylo to trochu zklamání. Tradičně inovativní firmu totiž na tomto poli o hodně předběhla korejská konkurence v podobě LG a Samsungu a také americká Motorola. V Londýně ale HTC tento nedostatek napravilo a modelem Sensation se vrací na absolutní mobilní vrchol.

Výrobce přidává k dvoujádrovému procesoru Snapdragon s taktem 1,2 GHz tradičně skvělé mechanické zpracování a displej s novým qHD rozlišením, tedy konkrétně 540 × 960 pixelů. Poměr stran je 16:9. Takové rozlišení doposud používá jen Motorola Atrix. Vyšší rozlišení je na SLCD displeji s úhlopříčkou 4,3 palce znát. Použité technologie se bát nemusíte, displej je velmi kvalitní a jeho barevné podání je na výborné úrovni.

Jsme opravdu zvědavi, jak bude displej vypadat v přímém porovnání se Samsungem Galaxy S II, který přeci jenom nabízí živější barvy a tmavší černou. Ale zase má na stejné úhlopříčce nižší rozlišení. Prozatím si podle prvních dojmů vítěze vybrat nedovedeme. Zajímavostí displeje, který kryje sklo Gorilla Glass, je jeho mírné zapuštění do těla telefonu. Má to displej chránit před zbytečnými oděrkami, při používání není tento fakt nijak poznat.

Telefon je velmi rychlý a různé 3D efekty v uživatelském prostředí ho nijak nezpomalují. Pod prostředím HTC Sense 3.0 se ukrývá Android 2.3.3.

Novinka dle předpokladů podporuje všechny moderní technologie, přes redukci z microUSB konektoru lze k telefonu připojit i HDMI kabel. Uvidíme, jak si v praxi povede osmimegapixelový fotoaparát s dvojitým LED bleskem. Mělo by jít o stejnou jednotku jako u HTC Incredible S, takže očekávání jsou poměrně vysoká.

Sensation, dříve známý pod kódovým označením Pyramid, vlastně nahrazuje dosavadní Desire HD. Proto nepřekvapí, že je mírně větší v půdorysných rozměrech než čtyřpalcový model HTC Incredible S. Dle specifikací je ale o chloupek tenčí. V reálu nám především vyhovovalo klasické tvarování přístroje, díky zaobleným zádům padne i tento hodně široký mobil stále docela dobře do ruky. Designem se Sensation podobá populárnímu Desire nebo jeho nástupci Desire S.

Právě s Desire S má telefon společné naprosto špičkové zpracování, kdy je většina těla přístroje vyrobena z jednoho kusu hliníku. Celková konstrukce je tentokrát trochu jiná než u Desire S. U něj jsou vnitřnosti s displejem doslova vsunuty do hliníkového těla, tady se displej i s elektronikou z těla vyloupnou podobně jako u HTC HD mini, posledního HTC s Windows Mobile. V ruce působí telefon skvěle, díky velké ploše navíc ani uživateli nepřipadá příliš těžký.

Společně s modelem Sensation HTC představilo i několik softwarových novinek. Vcelku očekávaně jde především o vylepšené prostředí HTC Sense. Nově třeba zobrazuje některé informace už rovnou na odemykací obrazovce, takže pro shlédnutí aktuálních postů z Facebooku není potřeba telefon ani odemykat, stačí se jen dotknout zapínacího tlačítka.

Funkce je to praktická, komu se ale zdá, že by tak vyzrazoval některé informace, může si ji různě nastavit nebo vypnout. Rovnou z odemykací obrazovky se také dá přistupovat ke čtyřem uživatelem vybraným funkcím. Funguje to velmi jednoduše. Ikonu dané aplikace (například fotoaparát nebo telefon), přetáhnete do odemykací oblasti a telefon ihned aplikaci spustí. Sense a jeho widgety mají vylepšenou grafiku, za to mohou poděkovat právě silnému dvoujádrovému procesoru.

Druhou novinkou je služba HTC Watch. Ta má uživatelům do mobilu přinést nejnovější filmové tituly a také televizní seriály. HTC ji představilo už v tabletu Flyer. Je to služba placená a na jednotlivé trhy se bude dostávat postupně. Otázkou zůstává, zda se služba objeví i v Česku. I bez ní je ale novinka rozhodně zajímavým kouskem, který by do svého budoucího výběru měl zařadit každý zájemce o špičkově vybavený smartphone. Do prodeje se má Sensation dostat v květnu (měsíční exkluzivitu bude mít Vodafone), tedy ve stejnou dobu, kdy bude na trh uveden i Samsung Galaxy S II. Souboj těch nejlepších bude velmi ostrý.

HTC Sensation technická specifikace: