Nové HF od Motoroly pasují do držáků na plechovky (recenze)

S novou řadou telefonů nabízí Motorola i množství zajímavých doplňků jako jejich příslušenství. Vyznačují se dobrou funkčností a především atraktivním a neotřelým designem. Již dříve jsme vám představili přídavný reproduktor, stolní nabíječku, osobní HF s rádiem a MP3 přehrávač. Dnes je řada na automobilovém příslušenství, konkrétně na dvou netradičně tvarovaných HF sadách. Mají velmi podobný tvar, tu menší lze vložit do každého držáku na plechovku, tu větší je lepší přimontovat, i když i ji lze do některých držáků plechovek umístit.

Všechno výše uvedené příslušenství a i obě dnes představené HF sady do automobilu jsou určeny pro všechny novější modely značky Motorola s novým systémovým konektorem. To znamená, že je lze použít pro modely V60(i), V66(i), V70, T280, T720(i) a T722i. Příslušenství pasuje i na některé zámořské produkty se stejným konektorem, a to jak pro GSM, tak CDMA telefony.

Vlevo je větší model HFK8020, vpravo menší a o něco levnější model HF600.

Menší a levnější, nebo větší a dražší

Obě lehké HF sady do automobilu mají velmi podobný vzhled a funkčnost. Větší a dražší má označení HFK8020, menší a levnější HF600. Rozdíl v ceně je přibližně 450 Kč, model HFK8020 stojí u nás včetně DPH 2 448 Kč, model HF600 2 000 Kč. Větší model by měl mít větší reproduktor a tudíž i kvalitnější zvuk, princip použití obou sad je ale úplně stejný. My jsme měli možnost otestovat vyšší model, takže dále uváděné údaje platí pro něj.

Přenosná a navíjecí

Obě sady mají velmi podobný soudkovitý tvar a jsou vyvedeny v kombinaci modré a stříbrné barvy, což odpovídá barevnému provedení i dalšího příslušenství pro telefony Motorola. Modrá základna je vyrobena z modré gumy, stříbrná část zařízení je z lesklého plastu. Ozdobná mřížka reproduktoru nese logo výrobce a je doplněna chromovaným kroužkem. Celé zařízení (HFK8020) má hmotnost 280 gramů a je přibližně sedm centimetrů vysoké a zhruba stejně široké. Konektor do autozapalovače je připojen napevno, kabel má délku přibližně 68 centimetrů. Vtipně řešené je připojení mikrofonu a systémového konektoru telefonu. Oba jsou na navíjecím kabelu, takže v pohotovostní poloze vystupuje z HF sady jen samotný mikrofon a konektor. Oba navíjecí kabely fungují stejně jako třeba u vysavače. Vytáhnete na potřebnou délku a kabel se v této pozici zafixuje. Pokud jej chcete navinout zpět, stačí lehce povytáhnout a kabel se sám navine. Délka kabelu mikrofonu je přibližně 120 cm, kabel s konektorem je dlouhý zhruba 68 centimetrů.

Kam s ním

Umístění HF sady záleží na dispozicích interiéru vašeho vozu. Menší sada HF600 perfektně pasuje do naprosté většiny držáků plechovek, samozřejmě, pokud jím je vaše auto vybaveno. S větší sadou (HFK 8020) je to v tomto směru trochu složitější. Do některých držáků se také vejde, pro jiné je již příliš tlustá. Umístit ji ale můžete téměř kamkoliv. Pokud ji chcete umístit napevno, můžete využít závitu na spodní straně sady, a pokud si nechcete nechat vrtat do palubní desky, můžete použít oboustrannou lepící pásku. Pro občasné použití lze položit sadu kamkoliv, kde bude alespoň trochu držet, zde opět záleží na dispozicích interiéru konkrétního auta. Jediným omezením je mikrofon, který je nutné umístit tak, aby bezpečně zachytil váš hovor - ideálně na sluneční clonu, nebo přímo na oblečení řidiče. Mikrofon má pružnou sponu, takže ani v tomto směru byste neměli mít s umístěním problém, my jsme například zvolili umístění na zpětné zrcátko.

Funguje dobře

Obsluha obou variant HF sad je velmi jednoduchá. Sadu připojíte do zdířky zapalovače (12 V), připojíte telefon a to je vše. Telefon se přes HF sadu dobíjí, Motorolu T720i by měla HF sada dobít zhruba za šest hodin, model T720 s menší baterií zhruba o dvě hodiny dříve. Musíme pochválit perfektní zvuk reproduktoru, který má v průměru přes čtyři centimetry. K dobrému zvuku jistě přispívá i bytelná konstrukce celé sady, takže ani při maximální hlasitosti (reguluje se na telefonu) nedocházelo k žádným rezonancím. Solidní byla i citlivost mikrofonu, zde však hodně záleží na jeho umístění.

Vyplatí se?

Obě HF sady samozřejmě nenabízejí takový komfort, jako pevné (těžké) HF sady pevně namontované do interiéru vozu. Při použití musíte počítat s kabely k mikrofonu a konektoru telefonu, který také někam musíte umístit. Jedná se tedy spíše o nouzové řešení, popřípadě o dobrou volbu pro toho, kdo často střídá auta, potřebuje za jízdy nabíjet telefon a osobní HF sada mu nevyhovuje. Cena obou modelů je přijatelná, pod polovinou ceny originální těžké HF sady pro telefony Motorola. Reprodukce námi testovaného modelu HFK 8020 byla velmi kvalitní, srovnatelná s těžkou HF, kterou jsme v testovaném voze měli taktéž namontovanou. Sami musíte zvážit, jestli se vám vyplatí tato varianta HF sady, či jen osobní HF, nebo naopak těžká HF pevně instalovaná do interiéru. Testovanou HF sadu můžete vozit v přihrádce vozu a při použití ji bohatě postačí položit na sedadlo spolujezdce, nebo jen na střední konzolu.