Nové "Hands-free" na Nokie přetrhává všechna pouta

Už se nám blíží konec roku a mnozí z nás již dlouhou dobu přemítají, jak se vypořádat se zákonem, jenž od nového roku zakazuje používání mobilního telefonu během řízení. Řešením je samozřejmě hands-free sada. Ovšem ne každý je ochoten a schopen za ni obětovat několik tisíc korun. A právě cena těchto sad bude jednou z hlavních kritérií, která budou zákazníky zajímat v prví řadě. V minulosti jsme již přinesli jedno řešení v podobě hands-free kazety . Nyní vám představíme další produkt, který za vás vyřeší jednoduše a rychle otázku volných rukou během řízení - a to za rozumnou cenu.

O co se vlastně jedná?

Toto revoluční řešení se skrývá v jednoduché náhlavní soupravě, tzv. "bondovce". Co to vlastně ona "bondovka" je? Přesnější název zní - "mikro hands-free sada" a jedná se o obyčejné sluchátko, nasazené na ucho a mikrofon, který vede přímo k ústům. Mnozí z vás teď namítnou, že se nejedná o žádnou horkou novinku! V podstatě je to pravda. Stále je řeč o klasické "bondovce". Ovšem až do teď. Rozdíl mezi "obyčejnou" náhlavní soupravou a výrobkem, který právě představujeme, je patrný na první pohled. A ten rozdíl je v absenci kabelů. Jedná se totiž o bezdrátovou mikro HF sadu, pro mobilní telefony Nokia - řady 51xx, 61xx.

Hands-free bez kabelů

Největší výhodou bezdrátové hands-free sady spočívá v tom, že nejste omezeni délkou kabelu, který vede od samotné soupravy do vašeho mobilu. Nemusíte tedy mít telefon nutně vždy jen u pasu či v kapse. Naopak, můžete jej klidně nechat ležet kdekoliv v autě. Například na sedadle spolujezdce, v přihrádce na rukavice, na přístrojové desce nebo kdekoliv jinde. Další velká výhoda této bezdrátové HF je v její přenosnosti. Celý komplet váží pouhých 57 g. Nemusíte sadu proto používat pouze v automobilu, ale stejně tak ji můžete použít také doma nebo v kanceláři. A nikde se vám nemotají žádné dráty.

Charakteristika

Bezdrátová HF sada se skládá ze dvou částí - Základní jednotky a Sluchátka.

Základní jednotka zajišťuje spojení mezi mobilním telefonem a sluchátkem. Na jednom konci je konektor, který zasouváme do telefonu. Na druhém konci se nachází anténa. Na vrchní části základny je kryt, pod kterým se skrývá baterie. Hned vedle krytu je LED dioda. Svítí-li zeleně, informuje nás tím o tom, že je základní jednotka právě v provozu.

Sluchátko přijímá informace ze základní jednotky a posílá je přímo do vašeho ucha. Zároveň převádí váš hlas přes mikrofon a základní jednotku do vašeho mobilního telefonu. Ve spodní části "náhlavní soupravy" je samotné sluchátko. Z horní části je vyveden mikrofon. Sluchátko je také napájeno z akumulátoru, který je ukryt (stejně jako u základní jednotky) pod umělohmotnou záslepkou v horní části. Hned vedle krytu baterie se nalézá tlačítko, sloužící k vypnutí / zapnutí sluchátkové soupravy a vedle tlačítka je LED dioda (zeleně indikující pohotovostní stav). Spolu se sluchátkem jsou ještě standardně dodávány dva gumové držáky - na pravé a levé ucho, které umožní nastavení v rozsahu 360 stupňů a poutko na krk. Vzorek, který jsme měli k dispozici sice obsahoval dva držáky - bohužel však oba pravé.

Technické parametry

V této tabulce jsou zobrazeny parametry HF sady, uváděné výrobcem

RF vysílací výkon 1mW Dosah 1-2m Pracovní frekvence 87Mhz, 109 Mhz Základní jednotka - Hmotnost 32 g Sluchátko - Hmotnost 25 g Typ baterie NiMH 3,6 V, 40mAh Výdrž baterie v pohotovosti: Základní jednotka 5 - 7 dní Sluchátko 8 hodin Výdrž baterie při hovoru 2 - 3 hodiny Maximální dobíjecí proud 10 mA Způsob nabíjení Pomalé Doba nabíjení Základní jednotka 240 min Sluchátko 240 min

Použití v praxi

Před použitím zasuňte konektor základnové části do telefonu. Stiskněte tlačítko na sluchátkové soupravě. Pokud je vše v pořádku, LED dioda má zelenou. Nasaďte na sluchátko gumový držák a celou náhlavní soupravu si nasaďte na ucho. Základnová stanice se aktivuje automaticky při příchozím hovoru a stejně tak se i automaticky vypne asi 1 minutu a 45 sekund po ukončení hovoru. Pohotovostní stav základnové stanice indikuje (stejně jako u sluchátka) zelená LED dioda. Při příchozím volání můžete hovor přijmout manuálně nebo automaticky (máte-li tuto funkci aktivovanou na svém telefonu). Dobíjení baterií se provádí přes konektor, umístěný na boku sluchátka i základnové stanice. Lze použít standardní nabíječku, určenou pro telefony Nokia (51xx / 61xx).

Vlastní dojmy

Kvalita přenášeného hlasu byla dobrá. Slyšel jsem volajícího dobře a on mě také. Jediný rozdíl byl v tom, že hlas přenášený přes hands-free sadu do telefonu druhého volajícího, byl asi o půl sekundy opožděn. Opačnou cestou fungovalo vše bez problémů. Výrobce udává maximální vzdálenost mezi základnovou stanicí a sluchátkem 1 - 2 metry. Ve skutečnosti však můžete tuto vzdálenost klidně zdvojnásobit. Od telefonu můžete být vzdáleni až do 4 metrů, aniž byste to poznali na kvalitě přenosu. Pokud však zajdete například za roh, dochází k silnému rušení přenosu.

Nevýhody

Jako velkou nevýhodu však vidím v malém výstupním výkonu sluchátka, jehož hlasitost by rozhodně měla být silnější. To poznáte zejména v městském provozu (ale i v jiných místech s větším hlukem), kde je občas problém dobře rozumět volajícímu. Vinu na tom však částečně nese i držák na ucho, který sluchátko do ucha dostatečně pevně "neukotví". Také to může být ovšem dáno anatomií lidského těla, konkrétně ucha (to mé zřejmě neodpovídá standardnímu modelu uší, pro které byl tento výrobek navržen). Tuto sadu zkoušel osobně i kolega a nestěžoval si. Stejně jako já podotkl, že hlasitost sluchátka by mohla být o něco vyšší. Nicméně hlas druhé strany slyšel dobře a srozumitelně. Další mínus představuje doba nabíjení, která činí 240 minut a to každého komponentu zvlášť. Také jsem se marně snažil zjistit výrobce. Hledal jsem na krabici, uvnitř krabice, na návodu, na výrobku - nikde nic. Což je dost hrubý nedostatek.

Že se jedná o velmi zajímavý doplněk k mobilnímu telefonu, je bez pochyby. Vzhledem k vlastnostem a nevýhodám této hands-free sady mi však cena, která překračuje hranici třech tisíc připadá značně přemrštěná. Nespornou výhodou je právě ona absence kabelů. Bude to však k obhájení tohoto výrobku na trhu stačit?

Na závěr chceme poděkovat firmě DUEL CZ spol. s r.o., která nám hands-free sadu zapůjčila.