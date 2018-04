Nové Go sady: Siemens C45, Sony J7, Alcatel OT511, Motorola T192 a Philips Fisio 311

Od 1. listopadu najdete v nabídce Eurotelu čtyři nové Go sady, které obsahují telefony Siemens C45, Sony J7, Alcatel OT511, Motorola T192 a Philips Fisio 311. Jejich ceny jsou zatím celkem vysoké, většina se pohybuje na hranici deseti tisíc korun.

Siemens C45 9995,- Sony J7 9995,- Alcatel OT511 9995,- Motorola T192 7995,- Philips Fisio 311 4495,-

Každá sada obsahuje patřičný mobilní telefon, Go kartu přednabitou na 500 Kč a odpovědní kupón na 100 korun. K sadě s Philipsem Fisio navíc dostanete také fén jako dárek.

Od začátku listopadu se také mění ceny již zavedených Go sad: Go Party se Siemensem A35 je nově za 2995 Kč (dříve 3495 Kč), Go Wow s Alcatelem OT303 je také za 2995 korun (3945 Kč) a nakonec Go Impuls s Alcatelem OT501 zlevnil o pět set korun na 7495 Kč.