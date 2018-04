Nové Go a Twist sady

Oba operátoři chystají nové mobilní telefony do svých předplacených sad. U EuroTelu jsme již informovali o Go Fun sadě s telefonem Alcatel One Touch Max , která by se měla objevit v prodeji od 17. května za 5495 Kč včetně DPH.

Nová sada se také objeví v síti Paegas - bude to známý a poměrně oblíbený dotovaný telefon ze sítě Paegas Panasonic G520. Samozřejmě vám doporučujeme pročíst jeho recenzi, ale v krátkosti připomínáme, že telefon je vybaven standardně vibračním vyzváněním a nemá SIM toolkit. Jinak působí velmi vyrovnaným dojmem a cena by se měla pohybovat okolo 6999 Kč.

Další hezké novinky se patrně dočkáme v síti EuroTelu, kde to vypadá tak, že úspěšně doběhnou jednání o kontraktaci Sony CMD-C1, nového sympatického telefonu s velmi jednoduchým ovládáním a s integrovanou anténou. Cena by se v tomto případě měla pohybovat někde okolo sedmi tisíc Kč. Informace je neoficiální a bez záruky.

U EuroTelu dochází k těmto změnám patrně i proto, že prodej Go Star sad s telefony Philips Savvy není tak dobrý, jak se očekávalo. Především ne příliš dobrá pověst značky Philips v oblasti mobilních telefonů působí nesnáze v odbytu Philips Savvy. Navíc tento telefon by měl přijít na trh během několika týdnů v inovované verzi, z níž budou odstraněny velké ikonky u každého menu a upraveno několik problematických částí firmware. Tyto informace ovšem nejsou oficiálně firmou Philips potvrzeny a především z marketingových důvodů může dojít k mnoha změnám.