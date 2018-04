Nové Ericssony, zavřené továrny a žalovaný Telecom

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Nové telefony na Mobil.cz

Samsung E600



Philips 659



Siemens A65



Sony Ericsson p910



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 12. července 2004 – pátek, 16. července 2004

pondělí, 12. července 2004

Samsung E600 – dva barevné displeje pro drobečka (recenze)

Drobná véčka jsou doménou jihokorejského Samsungu. Důkazem je i poslední výtvor z jeho dílen, model E600. Drobné véčko má dva barevné displeje, fotoaparát, videorekordér a jako první Samsung umožňuje přiřadit ke jménu v seznamu fotografii. Příjemným překvapením je i rozumná cena této novinky.

vydáno: pondělí, 12. července 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 15. července, 23:35:53



Samsung E600 - displeje a fotografie (fotogalerie)

V druhé části recenze Samsungu E600 vám nabízíme množství detailních fotografií obou barevných displejů tohoto telefonu. Můžete si také prohlédnout fotografie pořízené telefonem.

vydáno: pondělí, 12. července 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 12. července, 14:53:32



Jak se platí mobilem v Británii?

Již brzy se vlastníci a zabezpečovatelé mobilního obsahu v Británii dočkají jednoduchých "one-click" platebních WAP systému podobných těm, které byly úspěšně použity na portálech mobilních operátorů. Orange začne svůj platební systém pro nezávislé poskytovatele mobilního obsahu nabízet do dvou týdnů, Vodafone svůj m-pay již nabízí.

vydáno: pondělí, 12. července 2004

autor: Martin Snopek ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika



Snímky z mobilních telefonů pomáhají lékařům

Australští lékaři používají mobilní telefon s fotoaparátem jako velmi jednoduchého pomocníka. Mobil slouží k pořízení snímku zranění pacienta. Obrázek pak putuje ke konzultantovi, který může rychle doporučit, jak nejlépe pacienta léčit.

vydáno: pondělí, 12. července 2004

autor: Jan Handl ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy - mobilní technologie

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 12. července, 10:45:49



TELeKONOM - Aliatel žaluje Český Telecom pro nekalou soutěž

Státy se spojují proti spamu; Microsoft chce snižovat náklady o miliardu; Na světě se vloni nainstalovalo 36% pirátských programů; Eurotel čeká hloubkový audit; Aliatel podal žalobu na Český Telecom; Bivideon chce odkoupit všechny akcie ČRa; ADSL má už 30 000 uživatelů

vydáno: pondělí, 12. července 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 12. července, 21:36:02



úterý, 13. července 2004

Duel: Nokia 6230 versus Sony Ericsson K700

Ze stáje Sony Ericsson brzy vyrazí nový šampión K700. V srpnu už ho bude možná čekat několik dalších rivalů, ale dnes si na něj brousí zuby finská vlčice Nokia 6230. Vyláme si své tesáky, nebo již podruhé nad Sony Ericssonem zvítězí?

vydáno: úterý, 13. července 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 67 příspěvků, poslední: 16. července, 7:10:07



Kolik stojí volání s předplacenými kartami v Bulharsku

V předchozích dílech seriálu o prázdninovém volaní z ciziny jsme se potulovali v Chorvatsku. Teď se přesuneme o kousek dál, k Černému moři, a porovnáme ceny volání z předplacených bulharských karet.

vydáno: úterý, 13. července 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Roaming - volání ze zahraničí

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 15. července, 16:21:27



Kudy? Tudy! (Jak se budeme ztrácet a nalézat v budoucnosti)

Jste ztraceni v cizím městě, nemluvíte místním jazykem a máte zpoždění. Co uděláte? Vezmete svůj mobilní telefon, vyfotíte nejbližší budovu a odešlete. Za chvíli se dozvíte, kde jste a jak se dostanete na místo schůzky.

vydáno: úterý, 13. července 2004

autor: Jan Handl ...další články tohoto autora

rubrika: Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 13. července, 18:56:02



středa, 14. července 2004

Největší výrobci telefonů zavírají továrny

Pokud se domníváte, že Sony Ericsson T200 nebo Motorolu C300 vyrobil ten, kdo je uvedený na krabici, tak se bohužel mýlíte. Ve skutečnosti některé modely pochází od třetích výrobců a známe značky je pouze přeprodávají. Připravili jsme pro vás dvacítku telefonů, které vyrobil někdo jiný.

vydáno: středa, 14. července 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 29 příspěvků, poslední: 14. července, 22:50:00



Budou si děti dál prohlížet pornografické stránky?

Britský operátor Vodafone představil jako první na světě systém, který by měl zamezit dětem k přístupu na závadné stránky z jejich mobilních telefonů. Neplnoletí nebudou schopni ve svém telefonu prohlížet pornografické obrázky ani hrát násilné hry.

vydáno: středa, 14. července 2004

autor: Jan Handl ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 16. července, 8:44:15



3G Týden: nové 3G telefony, UMTS v Nizozemí a ve Švédsku

Trocha moderního mobil-designu od KDDI. První WiFi telefon jde do prodeje. KPN startuje UMTS v Nizozemí a Vodafone ve Švédsku. A Chaoticom hudební řešení se prodalo po Eurotelu a Orange také do norského Telenoru.

vydáno: středa, 14. července 2004

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy-služby operátorů



čtvrtek, 15. července 2004

Bitva o leták aneb Proč žaluje Aliatel Český Telecom

Žalobu pro nekalou soutěž podala na Český Telecom na konci června k Městskému soudu v Praze společnost Aliatel. Příčinou tohoto kroku je reklamní leták, který Telecom rozesílá klientům alternativních operátorů. Co je v pozadí a co je jádrem sporu?

vydáno: čtvrtek, 15. července 2004

autor: ČTK , Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 25 příspěvků, poslední: 16. července, 9:33:28



Philips 659 – véčko s fotoaparátem na zádech (první informace)

Ofenzíva Philipsu pokračuje. Další novinka tohoto výrobce je atraktivní véčko s integrovaným fotoaparátem. Philips 659 má i dva barevné displeje a zajímavý design.

vydáno: čtvrtek, 15. července 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 16. července, 9:53:52



Změnila mobilní komunikace náš život? (zamyšlení)

Kdo si v polovině devadesátých let pomyslel, že onou horkou novinkou bude do deseti let vybaven snad každý kromě kojenců? Asi ten největší fantasta, ale cílené reklamní kampaně a další okolnosti tomu chtěly jinak...

vydáno: čtvrtek, 15. července 2004

autor: Jan Handl ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 43 příspěvky, poslední: 16. července, 10:40:51



pátek, 16. července 2004

Siemens A65 - nová generace populárního low-endu (první informace)

Siemens dnes představil nový základní barevný model, který by měl v budoucnu nahradit Siemens A60. Novinka A65 mimo barevného displeje také nabízí možnost připojení externího fotoaparátu.

vydáno: pátek, 16. července 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 15. července, 18:55:53



Nokia 9500 - prohlédněte si detailní ukázky displejů

Nový komunikátor Nokia 9500 prodělal oproti svému předchůdci mnoho změn. Je tedy jasné, že i menu telefonu projde určitým liftingem. Podívejte se, jak bude vypadat uživatelské prostředí komunikátoru nového tisíciletí.

vydáno: pátek, 16. července 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 16. července, 7:50:06



Novinky Sony Ericsson - K500i a Z500i (první informace)

Sony Ericsson dnes představil několik novinek. Model K500i je nový model střední třídy a véčko Z500i je evropská varianta už dříve představeného modelu Z500a.

vydáno: pátek, 16. července 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 16. července, 10:01:01



Sony Ericsson P910 - QWERTY klávesnice a paměť navíc

Sony Ericsson dnes představil vylepšenou verzi populárního chytrého telefonu P900. Novinka má lepší displej, více paměti a především chytře vymyšlenou QWERTY klávesnici. Nový Sony Ericsson se začne prodávat ve 3 čtvrtletí letošního roku.

vydáno: pátek, 16. července 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 16. července, 12:29:10



Údaje o počtu příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.