Nové dotované telefony u Paegasu

To co už jsme zde dávno předesílaly se dopravdy stalo a to jest, že Panasonic G450 se od 20. dubna 1998 stává dotovaným telefonem v síti Paegas. Jistě Vás zajímá zakolik tento vcelku vyvedený kousek bude u Paegasů prodávat. Takže, při uzavření smlouvy na dva roky v jakémkoliv tarifním programu, za něj dáte 4.878,80 Kč včetně DPH (3.999,- Kč bez DPH). Zajímavá je, ale i možnost koupit si tento přístroj, bez aktivace tzn. jako nedotovaný. Poté za něj v prodejnách Paegas (nejsou to dealeři) zaplatíte 7.990,- bez DPH.

Druhou věcí je přímá odpověd na dotaci telefonu Nokia 3110 v síti Eurotel. Takže nám ji Radiomobil začal dotovat také. Co mě, ale kapánek nadzvedlo jest cena. Telefon Nokia 3110 si totiž pořídíte u Paegasů za 9.758,80 Kč včetně DPH (7.999,- bez daně), což když připočtu aktivaci za dotovaný přístroj 3.465,- Kč a zálohu za jeden měsíční paušál dostanu částku dle mého názoru přemrštěně vysokou a nechápu smysl dotace tohoto telefonu u Paegasů.

Jako příklad, který mne zaujal uvedu firmu KEY a.s . ( snad to nebude vypadat jako reklama :-)), kde si při sepsání smlouvy na dva roky koupíte Nokii 3110 za 9.325,- Kč včetně DPH již při paušálu Aktiv !!! U paušálu Manager je to jenom 8.675,- včetně DPH a u Diamantu dokonce jenom 7.395,- Kč včetně DPH. Co mě a nejen mě vyrazilo dech je že aktivace u nedotovaných telefonů stojí jen 1,- Kč včetně DPH. Pokud jsem si to správně spočítal tak u KEY mně vyjde mobilní telefon Nokia 3110 v nejdražším případě jen na 9.783,- včetně aktivace, paušálu Aktiv a DPH.