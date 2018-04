Nové doťáky budou měnit trh

Několik malých střípků ze stáje našich operátorů se skládá do střípku obrazu, jenž bude patrně určujícím faktorem trhu mobilních telefonů pro jaro a léto roku 1998. Tak tedy: jak bude vypadat situace na trhu pro nejbližších několik měsíců?

Především je třeba podívat se, jaká bude nabídka dotovaných mobilních telefonů - od ní se s největší pravděpodobností bude odvíjet postavení na trhu nejenom operátorů, ale i samotných firem. Především je třeba si uvědomit, že dosud vedoucí dotovaná Motorola d160/d170 v síti Paegas začíná značně vycházet z módy - telefon je velký, těžký, neohrabaný a spíše než mobilní telefon konce tisíciletí připomíná pěstní klín, byť za dobrou cenu, je-li porovnán s konkurenční nabídkou Philipsu Diga, jenž zase netrpí přílišnou spolehlivostí.

Uživatelům ovšem dnes již nestačí rok staré modely, těžké krabice s textovým displejem. I za svoji tisícikorounu žádají stále více, nechtějí pouhé utržené sluchátko s váhou pod půl kila, ale vyžadují i jistý komfort obsluhy, ohrnují nosem nad váhou přes 200 gramů. Smůla pro operátory je, že jde o zákazníky... a to se počítá.

Nepoměrně atraktivnější portfolio mobilních telefonů má EuroTel - nejenom Diga, ale především Nokia 3110 za super cenu 4995 Kč bez DPH včetně hands-free je momentálně tou nejlepší nabídkou, která může člověka na trhu oslovit. K tomu se na straně RadioMobilu staví pouze obtloustlá Motorola d160 případně Ericsson, jenž je na druhé straně barikád rovněž k vidění. Není se čemu divit, že mnozí prodejci nám hlásí radikální pokles aktivací sítě Paegas a v únoru a březnu se po delší době opět dostává EuroTel v počtu absolutních aktivací před dlouho kralující RadioMobil. Nastává doba odklonu od cen a návrat lidí k hledání něčeho, co jim vyhovuje i funkcemi.

Tak tedy neoficiální informace: EuroTel končí v dubnu s dotací Nokia 3110 a vyjíždí s Boschem GSM 607 tak, jak jsme již dříve avizovali - za základní tisícovku. Zároveň s tím hodlá vyplout na trh Paegas s Nokia 3110, které nasadí téměř totožnou cenu, jako měl EuroTel s hands-free sadou: 6098 Kč včetně DPH.

RadioMobil kromě toho nasadí do boje Siemens S6 power, tedy vylepšenou verzi dnes prodávaného Siemens S6 - posílení se dočká především stand-by time, toliko u S6 kritizovaná záležitost.

V té nejlevnější kategorii bude boj tuhý. RadioMobil se snaží doprodat Motorolu d160, která se s Boschem 607 nebude moci příliš srovnávat v parametrech uživatelské přítulnosti a hmotnosti - zatím se to příliš nedaří přes sníženou cenu. Novým dotovaným modelem se stane nejmladší z rodiny Panasoniců, který věru bude Boschovi důstojným soupeřem - náš test bude ještě před startem na trhu.

Co dodat? Jestli RadioMobil bude ještě dlouho pospávat na vavřínech obchodního úspěchu druhé poloviny loňského roku, náskok EuroTelu nesníží. V poslední době nižší kvalita sítě, méně atraktivní nabídka telefonů a přetrvávající problémy se zálohami na mezinárodní hovory a roaming evidentně nahrávají do rukou EuroTelu, jenž si je toho vědom. Není náhodou, že investice EuroTelu do reklamy nyní šplhají do výšek přímo závratných.

