Nové dopravní zpravodajství přes SMS

O dopravní situaci na dálnicích a silnicích I. třídy bude informovat nový informační systém Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V první fázi půjde především o informace týkající se uzavírek a dalších dopravních omezení. Později bude systém informovat i o sjízdnosti silnic, nehodách ovlivňujících plynulost provozu a dalších mimořádnostech v dopravě. Na dnešní tiskové konferenci ŘSD to řekl Tomáš Miniberger ze společnosti VARS Brno, která se na zavedení systému podílí.

Podle jeho slov vychází systém z informací, které ŘSD zatím mělo k dispozici pouze pro svou potřebu. Ty se do databáze ŘSD dostávají pouze s několikaminutovou prodlevou od okamžiku, kdy se daná událost stala. "Řidiči proto budou mít k dispozici nejaktuálnější a nejkompetentnější informace z první ruky," uvedl Miniberger.

Informace chce ŘSD poskytovat řidičům i dalším zprostředkovatelům dopravních informací, jako jsou například rozhlasové stanice, a to především prostřednictvím svých internetových stránek. S dopravními informacemi z ŘSD by si měly poradit i některé navigační přístroje montované do motorových vozidel. V budoucnu se počítá i s tím, že by se řidiči o mimořádnostech v dopravě dozvídali i formou SMS.

Zkušební provoz informací o uzavírkách a dalších omezeních na dálnicích a silnicích I. třídy by měl začít na přelomu listopadu a prosince, ostrý start služby se plánuje na leden příštího roku. V průběhu příštího roku by se pak měly přidat informace o sjízdnosti silnic a další zprávy. Podle Minibergera jsou náklady ŘSD na zřízení nového informačního systému minimální, protože ten bude pracovat s již získanými informacemi.